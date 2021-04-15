А есть ли у России хоккейная сборная? С чем встречаем чемпионат мира в Латвии

Вопросы не просто не праздные, вопросы – основополагающие, краеугольные. Ибо складывается впечатление, что наш хоккей внезапно очутился на сломе эпох. Прежней и многократно проверенной советской – с одной стороны. С другой – канадской. Выбор ее может обернуться эффектом бабочки с полным ниспровержением всего того, что мы еще имеем. А может – и нет. Только практика и время рассудят.

Легко, конечно, сослаться на пандемию. Но была у нас после ЧМ-2019 в полном смысле национальная команда? Нет! Мировое первенство в Швейцарии в прошлом году отменили.

- Так ведь есть Евротуры! - удивятся несведущие.

- Ха-ха-ха, - рассмеюсь я им в лицо. Об этот междусобойчик четырех топ-сборных Старого Света даже в нашей стране, где институт сборных всегда был в приоритете и почете, давно и тщательно вытирают ноги. А потому на все этапы, кроме домашнего, командируют экспериментальные бригады разного пошиба – сборную ВХЛ разве что осталось на какую-нибудь «Карьялу» катапультировать.

Что в итоге Валерий Брагин имеет к двум матчам Евровызова с Белоруссией, которые пройдут в Петровском парке 23 и 24 апреля? Да ничего! Тем более что Игорь Ларионов ныне занят подготовкой 18-летних юношей к ЧМ, который 26 апреля стартует в американских селениях Фриско и Плейно. Так что подсунуть под его руководством очередную молодежку на Евровызов не удастся.

Нет, у тренера-совместителя не будет выжженного поля. У Валерия Николаевича сейчас гектары непаханой целины, а урожай необходимо собрать через месяц, когда команды-участницы ЧМ-2021, как предполагается, отгородятся от всего мира в рижском пузыре. Однако у сборной не то что наигранных схем и сочетаний нет, даже капитан не известен. Без мудрого и матерого командира в бой идти вообще бессмысленно. А ведь в прошлом мы всегда заранее знали, кто поведет на ратный подвиг наших ребят – Алексей Ковалев и Максим Сушинский, Алексей Морозов и Илья Никулин, Александр Овечкин и Павел Дацюк, Илья Ковальчук и… Кто следующий?

Равно как мы были уверены, что сборной на ЧМ обязательно поможет пятерка «Ак Барса» или тройка «Авангарда», связки «Салавата Юлаева» или того же Омска… Помните, как зажгли Попов и Пережогин в трио с Малкиным в 2012 году!..

А что сегодня? Разве что армейское трио Шалунова без вопросов подходит для ЧМ-2021. Но им еще копать и копать в финале Кубка Гагарина. В каком состоянии лидеры ЦСКА из него выйдут – большой вопрос.

Ну и как? Нормальная задачка для Брагина? И с таким подходом мы рассчитываем что-то выиграть в Латвии? Неужели ноль может родить что-то иное, кроме себя самого? Проверим. А что еще остается делать?

Понятно, без нервного смеха на злоключения нашего горемычного футбола смотреть невозможно. Но даже там видна система. Причем хорошо отлаженная и довольно четко функционирующая. Есть освобожденный тренер, который с переменным успехом варит кашу из топора. Есть какой-никакой костяк сборной. Есть харизматичный капитан, как бы кто к Дзюбе не относился. Все это правильно: когда нет ни класса, ни опыта, хоть какой-то результат могут принести стабильность и последовательность действий.

Ведь что такое сборная России по футболу? Это сборные Украины или Казахстана по хоккею! Предел их, как и у воинов Черчесова, проникнуть в элитный эшелон ЧМ. А тут все методы хороши – без натурализации точно не обойтись: вот и привечают одни с радостью бразильцев, другие – канадцев и американцев. Но главное – не разбрасываться. Кадровый ресурс слишком мал. Потому они и не мечутся из крайности в крайность. Есть хребет сборной, который с небольшими вкраплениями новичков и молодежи карлики футбола/хоккея постепенно и накатывают к главным матчам года.

Всю советскую/российскую историю вплоть до 2018 года так работали и мы. Но дальше у нас что-то слишком часто стали меняться тренеры национальной команды – Олег Знарок, Илья Воробьев, Алексей Кудашов, Игорь Ларионов, Валерий Брагин, Игорь Ларионов, Валерий Брагин.

Из ФХР просочился инсайд: в федерации вроде как склоняются к канадскому принципу назначения тренера сборной. То есть на каждый очередной чемпионат мира команду может повезти новый наставник, чей клуб успешно проявил себя в КХЛ.

Если мы говорим «а», логично произнести «б» и «в». Почему во главе «Кленовых» каждый ЧМ другой спец? Потому что федерация выбирает из освободившихся. Из тех коучей, чей клуб пролетел мимо Кубка Стэнли. Если ФХР готова копировать заокеанскую методу, может, нам регулярный чемпионат закрывать в феврале не стоит? Играть, как в НХЛ, спокойненько до апреля, а потом до конца июня гонять шайбу в Кубке Гагарина?

Ну а что? Нельзя ведь быть немножко беременной!

В интересное время живем, товарищи. Аж дух захватывает. Слом эпох. Вот только не превратиться бы вслед за отечественными футболистами и баскетболистами в пассажиров второго класса, когда у хоккейных болельщиков не будет ни ожиданий, ни проблем.

P.S. После того как эта заметка уже была написана, на сайте ФХР появилась информация о составе и штабе сборной на Евровызове.

Вратари: Иван Бочаров («Динамо» М), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов («Трактор»).

Защитники: Виктор Антипин, Игорь Ожиганов, Динар Хафизуллин (все – СКА), Юрий Паутов, Даниил Пыленков (оба – «Витязь»), Андрей Сергеев («Динамо» М), Алексей Марченко, Рушан Рафиков (оба – «Локомотив»), Егор Яковлев, Григорий Дронов (оба – «Металлург» Мг).

Нападающие: Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Эмиль Галимов, Артем Швец-Роговой, Владислав Каменев, Евгений Тимкин, Василий Подколзин (все – СКА), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба – «Витязь»), Вадим Шипачев («Динамо» М), Павел Красковский, Николай Коваленко, Егор Коршков, Георгий Иванов (все - «Локомотив).

Штаб сборной: глава штаба – Роман Ротенберг, главный тренер – Валерий Брагин, тренеры – Александр Титов, Алексей Бабинцев, тренер вратарей – Рашит Давыдов, тренер по развитию игроков – Даниель Бохнер, тренер-методист – Ларс Юханссон, тренеры по физподготовке – Александр Трошин, Юрий Жданов, Артем Нехороших.