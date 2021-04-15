Поедет ли Подколзин в Ригу? Анализируем состав сборной на матчи Евровызова

Главный вопрос касательно этого списка: кто из кандидатов имеет реальный шанс сыграть на ЧМ в Риге?

Из вратарей разве что Александр Самонов, признанный лучшим на Кубке Первого канала-2020. Да вот незадача – в свежем дерби с ЦСКА он сел в запас, проиграв конкуренцию шведу Магнусу Хелльбергу. Динамовец Иван Бочаров, хоть и вышел в клубе на первые роли, серию со СКА не вытащил, хотя и подтаскивал. Челябинец Иван Федотов вообще лишен международного опыта. Его шансом зацепиться за сборную мог стать подвиг в плей-офф, увы, голкипер-гренадер превратился в антигероя серии с Уфой, организовав тот самый буллит в свои ворота за сдвиг ворот.

Порадовало приглашение защитника-бомбардира бело-голубых Андрея Сергеева, который куда сильнее созидает, нежели разрушает. А удивило присутствие в списке Виктора Антипина, медленно, но верно закисающего в СКА. В «Магнитке» он выходил в большинстве, творил, однако в новом клубе по большей части на подхвате. Переехав в Санкт-Петербург, Антипин автоматически получил два комплекта формы – армейской и национальной команды.

«Сталевар» Григорий Дронов молод, вроде бы победил травмы-болячки, но плохо катается. Чтобы ликвидировать дефицит защитников-разрушителей, можно было бы вспомнить о динамовце Андрее Миронове, вице-чемпионе мира, между прочим.

Вызов силовой троки из СКА Артем Швец-Роговой – Владислав Каменев – Евгений Тимкин логичен. Ппусть эти парни хотя бы устрашат соперников. Возможно, кто-то из них и пробьется в рижский состав (больше шансов у Каменева).