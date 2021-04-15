Даешь, молодежь! В Петербурге чествовали лучших молодых хоккеистов страны

Чествовать победителей собрался весь свет российского и петербургского хоккея. Первым со сцены с приветственным словом обратился первый вице-президент ФХР и президент СКА Роман Ротенберг, для которого, как для петербуржца, этот успех сборных стал особенно важным.

Помимо золотых медалей в двух возрастах, игроки из Петербурга признаны лучшими на турнире – это лучший нападающий Арсений Ильин и лучший вратарь Виктор Левченко.

В этом году впервые в истории в турнире отпраздновали победу сразу две сборных Северной столицы – и 14-летние, и 15-летние юные воспитанники петербургского хоккея. Это – уникальное достижение для города. Более юные игроки добыли свое золото в начале февраля в Нижнем Новгороде, разгромив в финале принципиального дерби сверстников из СЗФО. Сборная 15-летних тоже в феврале, но уже в заключительных его числах, одержала свою победу в Сочи, в финале обыграв команду Москвы.

Эти соревнования Федерация хоккея России проводит ежегодно. В них принимают участие сборные трех возрастов – 14, 15 и 16 лет. Традиционно это девять команд, которые сформированы из сильнейших хоккеистов Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского, Центрального федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

- Это большой хоккейный праздник - впервые в истории Петербург оформил чемпионский дубль. Я хочу поблагодарить ребят, тренеров и родителей, которые вложили всю душу, за такую игру. Достичь такого успеха дорогого стоит, вы вошли в историю хоккея России и Санкт-Петербурга. Хотя пока, наверное, сами не понимаете, какое дело сделали, - сказал Ротенберг.

Он также напомнил, что такого успеха юные хоккеисты добились во многом благодаря уникальной системе развития российского хоккея и подготовки молодых хоккеистов.

- Мы стараемся, чтобы наши хоккеисты никуда не уезжали из российского хоккея. У нас есть методики и программы развития хоккея. «Красная машина» – самая современная программа развития, она дает свои плоды, и этот дубль тому подтверждение. Надеюсь, вы не будете останавливаться на достигнутом, побеждать всегда тяжело, и я желаю вам добиться еще больших успехов и побеждать. Как петербуржец я очень горжусь вами, - заключил первый вице-президент ФХР.

Поздравил молодых петербургских хоккеистов, их тренеров и родителей и вице-президент городской федерации хоккея Валерий Ларькин, который отметил, что эти ребята подтвердили самые серьезные амбиции Петербурга как столицы детско-юношеского хоккея России.

- Хочу поздравить команды с такими замечательными победами, поблагодарить за самоотверженный труд и замечательную игру, это событие для нашего города. Такого не было еще никогда - в такой огромной стране впервые в двух возрастах наш город стал первым. Теперь надо стать чемпионами во всех возрастах! Желаю вам большой карьеры, вы – будущее нашего хоккея, - отметил Ларькин.

Не остался в стороне от успеха юных петербуржцев и губернатор города Александр Беглов, который передал свои поздравления через представителей городского комитета по физической культуре и спорту.

- Рад поздравить хоккеистов Санкт-Петербурга с успешным выступлением. Впервые юноши и 14, и 15 лет одержали убедительные победы. Вы проявили настоящие бойцовские качества, силу воли и твердый характер. Петербург известен спортивными традициями. В 2016 году в Санкт-Петербурге были матчи ЧМ по хоккею, в 2023 мы снова примем это соревнование. Уверен, вы будете достойно представлять нашу страну на международных турнирах, - отметил в своем поздравлении глава Северной столицы.

На торжественной церемонии присутствовали прославленные ветераны ленинградского и петербургского хоккея Константин Меньшиков, Андрей Андреев и Борис Быков, а также генеральный директор главного петербургского хоккейного клуба СКА Андрей Точицкий, который напомнил, что молодых победителей уже в ближайшем будущем ждут в городских командах – СКА и «Динамо».

После приветственных слов все без исключения члены команд-победительниц поднялись на сцену, где из рук главных людей российского и петербургского хоккея получили призы и подарки от Федерации хоккея России и Комитета по физической культуре и спорту города.

Завершилась торжественная церемония совместной фотографией на сцене на память.