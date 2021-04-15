Ярослав Люзенков: Мы просили ребят играть проще, но они выдумывали сложные ситуации

- Показалось, что в некоторых моментах ваша команда искала слишком сложные решения. Порой, можно было просто бросить по воротам, но постоянно шел лишний пас, и атака терялась.

- В этом плане не было никакой проблемы. Было шесть дней перерыва. Здесь больше волнение от того, что идет финал и встречаются две хорошие команды. Видимо, ребята все-таки накручивают себя в голове и выходят немного скованные. Надо убрать эмоции и играть так, как умеешь.

- Насколько сложно было войти в первый период этого матча, учитывая, что была длительная пауза между последней игрой с «Толпаром» и сегодняшней встречей?

- Мы ожидали, что серия будет тяжелая, и как видите, даже овертайма не хватило, чтобы выявить победителя. Пришлось бить буллиты. Хорошие команды, но у обоих чувствовалась нервозность. У нас не получилось то, что мы наигрывали на тренировках. Но мы, конечно, довольны, что победили в первом матче.

- Совершенно верно. Мы об этом говорили. Были моменты, когда мы проси ли ребят сыграть попроще, а дальше уже игра покажет. А они часто выдумывали какие-то сложные ситуации. Это приводило к проблемам - шли атаки в обратную сторону.

- Учитывая весь бэкграунд отношений Гутика и соперника, у вас не было желания пораньше выпустить его на серию буллитов? Он ведь сам говорил о том, что для него это важный матч.

- Мы на тренировках смотрим, кто как бьет буллиты. У нас есть ряд хоккеистов и Гутик тоже туда входит. Сначала мы выбрали одних, а затем решили выпустить его.

- Вы говорили, что в этой серии нет фаворита. Как считаете, до седьмого матча серия дотянет?

- Не знаю, как сложится. Все возможно. Игра показала, что соперники равные. Даже овертайма не хватило. Думаю, что даже фактор своей площадки тут не будет играть большую роль.

«Игроки волновались, я даже не узнавал своих ребят»

- Подведите итоги матча, - вопрос Ардашеву.

- Была хорошая игра, в первую очередь, в нашем исполнении. Команда сегодня сыграла в другую расстановку. К сожалению, не использовали те моменты, которые у нас были – очень хорошо сыграл вратарь соперника. Потом пропустили, и после этого был небольшой сумбур. Хорошо, что забросили шайбу в конце игры, но до победы не дотянули. Я благодарен ребятам. Будем готовиться к следующей игре.

- Некоторые эксперты называли «Локо» фаворитом в финальной серии, но первый матч вы проиграли. Сами считаете себя фаворитами?

- В финале трудно говорить о том, кто фаворит. Это пусть журналисты оценивают. Наша задача – выходить и побеждать в каждом матче. Что из этого получится, увидим в конце серии.

- Как вы считаете, эта серия может дойти до седьмого матча?

- Это финал. Если ребята будут биться в каждой игре, и наша команда, и соперник, то, возможно, мы увидим седьмую игру.

- Что думаете о серии буллитов, в которой первые десять бросков команды не реализовали? то хорошая игра вратарей или нервы?

- Я думаю, что сильно сыграли голкиперы. Ну и ответственность сказалась на ребятах. Матч был не рядовой, наверное, было легкое волнение, потому что я не узнавал своих ребят, если говорить о том, что они делали.