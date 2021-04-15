У Хартли бабахнуло секретное оружие, а у Квартальнова оказалось слишком много пассажиров

«Барсы» и «ястребы» вопреки всем кубковым канонам соревновались в открытом хоккее. Но победил все-таки тот, кто лучше оборонялся.
Не знаю, зачем Дмитрий Квартальнов вернул из запаса давно сбитого канадо-казахского летчика Доуса. Две шайбы хозяевам – первую и третью 36-летний тихоход привез. В первом случае не вовремя сменился. Во втором – в течение нескольких мгновений дважды упустил Буше. Если к этому добавить, что лишь две смены за весь матч откатал Зарипов, а защитник Журавлев – всего шесть минут с копейками, напрашивается вопрос: не многовато ли для решающего матча года в «Ак Барсе» оказалось пассажиров?
Про «Авангард» такого точно не скажешь. Опять растворился в общей массе Ковальчук. Но в отличие от казанского коллеги-капитана, Илья оттрубил от звонка до звонка – 24 смены! То есть общий уровень ветеран, отмечавший в столице Татарстана 38-летие, держал – просто не выделялся. Сегодня запевали другие – экс-капитан молодежки Костин, Семенов и Толчинский. Два скоростных прорыва последнего увенчались вторым и победным голами гостей. За этот вечер Сергей ассистировал столько же, сколько за шесть предыдущих матчей серии.
Ну а кто забивал у «Авангарда»?
Семенов – до этого одна шайба в 15 последних играх.
Каски (дубль) – до этого забивал только в день старта плей-офф 2 марта «Автомобилисту».
Покка – первый гол в Кубке Гагарина-2021.
Во как! В самый ответственный момент сезона у Боба Хартли выстрелило секретное оружие. А вот у Дмитрия Квартальнова все наоборот. Так и не ожил Тихонов. Совсем сникли Кормье и Доус. По грустной традиции ничего не забил Бурмистров. Завершил сезон на скамейке Зарипов, а трио легионеров Да Коста, Мерфи, Викстранд и вовсе не раздевались, осев в глубоком запасе.
Так и получилось, что в атаке надеяться оставалось исключительно на молодую поросль волжан – Воронкова, Галимова, Сафонова. Они и сделали все три гола хозяев. Но, увы, столько же и пропустили. В том числе самую важную шайбу – на четвертой минуте овертайма.
Недостатки, как заведено, продолжение достоинств. Эмоции горячих юных «барсов» переполняли. Если в нападении это приветствовалось и приносило результат, то в обороне регулярно оборачивалось наивными обрезами, потерями шайбы и оппонентов. Вместо того чтоб на возврате и в своей зоне сыграть строго по позиции, чуть ли не всей пятеркой, как во дворе, бегали за шайбой. Когда Каски в овертайме ставил победную точку, умудрились вчетвером выстроиться в линию перед воротами, позволив финскому защитнику расстрелять Билялова прямой наводкой с дальнего пятака.
Словом, не доросли еще «барсы» до финала Кубка Гагарина. Нет в коллективе надлежащего для такого уровня баланса, а легионеры вообще оказались балластом. Но на бронзовые медали чемпионата России бойцы Квартальнова наработали точно. Их они и получат. Причем всего лишь во второй раз в клубной истории. Адекватный плацдарм для штурма вершин КХЛ.
Сегодня «Авангард» был лучше и заслуженно сразится за титул с ЦСКА.