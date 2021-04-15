У Хартли бабахнуло секретное оружие, а у Квартальнова оказалось слишком много пассажиров

«Барсы» и «ястребы» вопреки всем кубковым канонам соревновались в открытом хоккее. Но победил все-таки тот, кто лучше оборонялся.

Не знаю, зачем Дмитрий Квартальнов вернул из запаса давно сбитого канадо-казахского летчика Доуса. Две шайбы хозяевам – первую и третью 36-летний тихоход привез. В первом случае не вовремя сменился. Во втором – в течение нескольких мгновений дважды упустил Буше. Если к этому добавить, что лишь две смены за весь матч откатал Зарипов, а защитник Журавлев – всего шесть минут с копейками, напрашивается вопрос: не многовато ли для решающего матча года в «Ак Барсе» оказалось пассажиров?

Про «Авангард» такого точно не скажешь. Опять растворился в общей массе Ковальчук. Но в отличие от казанского коллеги-капитана, Илья оттрубил от звонка до звонка – 24 смены! То есть общий уровень ветеран, отмечавший в столице Татарстана 38-летие, держал – просто не выделялся. Сегодня запевали другие – экс-капитан молодежки Костин, Семенов и Толчинский. Два скоростных прорыва последнего увенчались вторым и победным голами гостей. За этот вечер Сергей ассистировал столько же, сколько за шесть предыдущих матчей серии.

Ну а кто забивал у «Авангарда»?

Семенов – до этого одна шайба в 15 последних играх.