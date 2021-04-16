Барков взял Гусева на поруки, но у того опять «минус». Дебют Никиты во «Флориде» под микроскопом

Пройдемся по всем 18 сменам экс-форварда СКА. Очевидно, что «Флорида» предоставила москвичу последний шанс закрепиться в НХЛ.

В итоге Никита за 18 смен откатал 17 минут 54 секунды – это четвертое время в команде после Баркова (20:50), Юбердо (18:27), Хернквиста (18:24), в том числе при лишнем игроке – 4 минуты ровно.

Сегодня Гусев впервые надел свитер с хищником на груди аккурат в матче против команды, задрафтовавшей его аж девять лет назад под 202-м номером, но так и не дождавшейся строптивого русского. Джоэль Кенневиль предсказуемо определил новобранца в ударное трио к русско-финскому капитану Баркову и канадцу Марчменту, а также отдал все большинство.

Лучший игрок КХЛ-2018 вышел на лед впервые с 20 марта, когда провел последний матч за чудаковатый «Нью-Джерси». 1 апреля россиянина поместили на драфт отказов, откуда его с 4,5-миллионной зарплатой, естественно, никто не взял. Но тайная договоренность, судя по всему, состоялась. 10 апреля по обоюдному согласию «черти» и игрок контракт расторгли, а уже на следующий день олимпийский чемпион ударил по рукам с «Флоридой» - один сезон за миллион долларов.

Вышел на привычном левом краю с центром Барковым и Марчментом справа. В защите – Йендл и чех Гудас, которого, как все помнят, сбагрили на юга из «Вашингтона». Впервые коснулся шайбы в новом клубе, накоротке сыграв в средней зоне с Барковым.

3:30-4:16.

Принял пас в левом круге вбрасывания от Марчмента. Мог врезать с ходу. Но не сумел подстроиться. Заржавел из-за долгого простоя.

6:37-7:27.

На своей синей линии отобрал шайбу у Савара и отправил в отрыв Валлмарка. Василевский легко справился.

9:58-11:09.

Получил передачу от Гудаса и зарядил справа с полуборта низом в дальний угол. Василевский на месте.

13:31-14:10.

Бросил издалека по воробьям, а потом бездарно позволил себя обокрасть в зоне атаки Гурду, который едва не убежал один на один с Дриджером – Бобровский второй тур кряду куковал в запасе. К счастью для Никиты, сразу трое – Йендл, Барков, Гудас его подстраховали. В «Нью-Джерси» такой взаимовыручки близко не было. Добрый знак.

16:46-17:16.

Короткой зовущей передачей создал голевой момент Баркову, который выкатил один на Василевского. Укротить шайбу Александр, которому сзади активно мешал Макдона, а спереди – Вася, не смог.

19:37-20.00.

Упал в своей зоне от легкого прикосновения Маруна. Бросилось в глаза, что к концу периода сильно устал.

ВТОРОЙ ПЕРИОД (6 смен, 7:24)

0:00-0:36.

От левого борта своей зоны пасовал на ход Баркову, но вложил шайбу точно в крюк Макдоне. Контратака сорвана.

3:14-4:11.

В центре поля перехватил диагональ того же Макдоны. Но вернул зачем-то назад Гудасу. Чех не ожидал. Завез шайбу в свою зону, где его обокрал Пойнт и слева вывалился на Дриджера. Форвард «Тампы» с острого угла атаковать не стал. Скинул шайбу на Барре-Булета, а тот ее не сумел обработать, находясь у неприкрытого створа.

6:33-9:10.

Самая длинная смена – аж две с половиной минуты. Первое большинство во «Флориде» после удаления Палата. Вместе с Гусевым на льду Барков, Юбердо, Хернквист, Яндл. Никита расположился на любимой позиции – на левом полуборте. На входе в зону Василевского вместо того, чтобы вложить шайбу в крюк Баркову, отдал неудобную передачу Юбердо. Пришлось всем откатывать назад.

Сначала розыгрыш лишнего шел через правый фланг. Но когда все четыре «молнии» туда свалились, Юбердо вырезал диагональ на одинокого Гусева слева у синей линии. Россиянин продвинулся вперед и перевел на пятак Хернквисту. Швед, увы, замешкался.

Когда Палат уже вернулся на площадку, пытался с кистей метнуть по воротам из левого круга. Но явно не хватило сил. Шайба сошла с крюка. Хозяева мгновенно организовали контрвыпад «три в два». Палат чудом не наказал Гусева за переигранную смену и ротозейство. Снова Никиту подстраховал Барков, сделавший вынужденный проброс.

10:21-10:48.

Отрезок в зоне «Тампы», увенчавшийся несложным щелчком от синей Нутиваары.

14:40-15:58.

Снова почти всю смену, разорванную рекламной паузой, гости провели на половине «Лайтнинг». Однако в ее конце едва не пропустили контратаку. Гусев отработал назад и обесшайбил Гурда.

18:31-20:00.

На возврате, видимо, опять на фоне усталости не добежал до Коулмана, который скинул на дальний пятак Гурду. Дриджер исправил очередной просчет Никиты в обороне. За воротами гостей вспыхнула потасовка. Судьи объявили зачинщиком нападающего «Тампы» Гудроу.

До сирены 44 секунды. Кенневиль на большинство оставил ударное трио на льду. Казалось, тренер ошибся. Полминуты «пантеры» даже в зоне задержаться не могли. Однако за пару секунд до перерыва Юбердо отдал налево Гусеву, а тот с острого угла приложился в касание. Василевский успел переместиться: отразил удар маской, которая уже после сирены слетела с головы.

ТРЕТИЙ ПЕРИОД (5 смен, 5:31)

0:00-1:22.

Еще 76 секунд численного перевеса гостей, у которых на льду те же действующие лица. Гусев по-прежнему на левом полуборте. Барков делает идеальный перевод с противоположного края, Никита с ходу стреляет вроде как по пустому углу – мимо!

4:57-6:04.

Пас на Марчмента в средней зоне прошел, пас там же на Баркова прервал Палат. Пустая смена.

9:03-9:57.

Вся первая пятерка гостей слегка переиграла смену, чего «Тампе» хватило, чтобы повести в счете - 2:1. Гусев поехал в левый угол страховать Яндла, но накрыть Коулмана не успел. Тот вернул на синюю Сергачеву, которого опекать должен был как раз Никита. Разумеется, он не смог помешать и соотечественнику. Михаил прицельно накинул шайбу на пятак, откуда ее перевел в сетку Колтон.

Держи, Никита, премьерный «минус 1» во «Флориде»! Гол целиком на совести новичка. Несмотря на дефицит времени, у него было мгновение, чтоб выбросить клюшку вперед под прострел Сергачева. Но нападающий даже не попытался это сделать! Вот за эту бесхребетность вкупе с медлительностью Гусева и выгнали из «Девилз».

13:29-14:13.

На пару с Барковым отвоевал шайбу за воротами «Тампы». Капитан вывел на расстрельную позицию Марчмента. Василевский забрал намертво.

17:01-18:25.

Шайбы так и не коснулся. При счете 2:2 действующие чемпионы задавили Гусева и Ко в их зоне, заставили беспорядочно отбиваться.

До овертайма гости все-таки дотянули. Но уже на 54-й секунде упустили выход Хедмана на одинокого Дриджера. Никита за всем этим наблюдал уже со скамейки запасных.

РЕЗЮМЕ

Ничего в игре Гусева на новом месте не поменялось. Впрочем, рассчитывать на это глупо. В 28 лет переучиваться поздно. Другое дело, в «Пантерзе» Никите есть на кого опереться, кому довериться. Александр Барков точно не подставит и всегда подстрахует. Но ведь капитан - не семижильный!

Вся надежда на то, что Гусев начнет приносить пользу и набирать очки в большинстве, чем хотя бы отчасти перекроет свои недостатки при игре в обороне. Сегодня в численном преимуществе у новичка южан получалось в целом неплохо. Пожелаем олимпийскому спасителю России найти все-таки себя под жарким солнцем Флориды.