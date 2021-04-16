Ярослав Люзенков: Мы контролировали игру, но чуть выключались, и «Локо» перехватывал инициативу

- То, что Ярославль играет без основного голкипера, влияет на ход серии? - У них два хороших вратаря. Я бы не сказал, что это сильно повлияло. Голкипер у них неплохо провел два матча.

- Сейчас матчи проходили дома у «Динамо». Это преимущество родных стен. Насколько сложнее будет играть на выезде? - Вчера говорил, что в этой серии не будет большого преимущества родных стен. Единственное, как придут болельщики в Ярославле. Они могут помочь. Но я надеюсь, что наши болельщики тоже приедут и поддержат ребят.

- Играть до четырех побед сложнее, чем до трех? - Ввязались в драку, и я не знаю, как будет дальше, но пока ведем 2:0.

- После «Толпара» вы говорили, что сухой счет в серии не показатель. А сейчас? - Серия только началась. По-взрослому играем, до четырех побед. Это только начало.

- Поделитесь впечатлениями от матча, - вопрос Люзенкову. - Сегодня получилось закончить игру в основное время. Были моменты, когда мы вроде бы контролировали игру, но чуть выключались, и тут же соперник перехватывал инициативу. Мы говорили об этом перед матчем. Надеюсь, достучимся до ребят. Это соперник топ уровня, с ним ни на секунду нельзя расслабляться.

- Возможность не возвращаться в Красногорск – дополнительная мотивация для игроков?

- Мотивация тут одна – выиграть каждый матч. Дальше мы готовимся к следующей игре. Не думаем о том, что будет потом.

- Вы говорили, что в плей-офф главное – не хоккейная подготовка, а психологическая. Как будете готовить команду? Надо ли что-то дополнительно говорить, чтобы не дать ребятам расслабиться?

- Конечно, какие-то моменты, которые мы будет обсуждать с ребятами, я сейчас не скажу.

«МЫ МАЛО ЗАБИВАЕМ, ПОТОМУ ЧТО ПЛОХО ЛЕЗЕМ НА ВОРОТА»

- Подведите итоги матча, - вопрос Ардашеву.

- Сегодня, к сожалению, снова проиграли. Нашу игру можно разделать на две части. Начали неплохо, но пропустили две необязательные шайбы. Мы мало забиваем, потому что плохо лезем на ворота, плохо играем на пятаке и на добивании. В отличие от соперника, мы не зарабатываем удаления, а этого нам не хватает. Обидное поражение. Не все наши ребята правильно подготовились к матчу. Сделаем выводы и будем готовиться к следующей игре.

- В серии счет 0:2. «Динамо» сильнее или это стечение обстоятельств?

- Закончится серия, и мы увидим, кто сильнее. Есть определенные обстоятельства. Мы первые два матча играли на выезде. Мы соперничаем с командой, которая заняла первое место у нас на Западе. Естественно, играть сложно, соперник сильный, но если говорить про итоги двух встреч, то вчера мы не проиграли, а сыграли вничью. Поэтому у нас есть оптимизм на следующие матчи.

- Вы сказали, что некоторые ребята неправильно подготовились. Что именно нужно изменить в подготовке?

- Не все выкладывались. В таких играх нужно отдавать все, и даже немного больше. Некоторые хоккеисты не достали то, что у них было. Команда соберется, пообщается, мы с ними поговорим. Думаю, что третья игра будет совсем другой.

- Чувствовалось, что сегодня была относительно агрессивная игра, и в третьем периоде были удаления. Если бы удалений было меньше, можно ли было бы переломить ход игры и победить?

- Не могу сказать, что с нашей стороны была агрессивная игра. Она была в конце. В последние пять – десять минут мы пытались зарабатывать удаления, лезть, но почему-то судьи не видели нарушений со стороны «Динамо». Естественно, это заводит. Ребята начинают злиться и выражать это агрессивной игрой.

-За что свистнули блокировку вашему игроку за пять минут до конца, если там ничего не было?

- Этот вопрос надо адресовать арбитрам, а не мне.

- Каково состояние Матвея Гуськова? Он готов сыграть в Ярославле?

- Мы приедем домой и посмотрим. Он залечивает раны, но мы надеемся, что он сможет сыграть в третьем матче.