Удивит ли Ковальчук чемпиона? Сегодня стартует финал Кубка Гагарина ЦСКА – «Авангард»

Все в один голос говорят: «Авангард» стал сильнее команды, которая противостояла ЦСКА в финале-2019. Из того состава «ястребов» остались вратарь Игорь Бобков, защитники Алексей Емелин, Максим Чудинов и Вилле Покка, нападающие Денис Зернов, Кирилл Семенов, Андрей Стась, а также главный тренер Боб Хартли. Бобков полирует лавку, Емелин и Чудинов травмированы. Остались четверо.

Так что о поражении двухлетней давности в нынешнем «Авангарде» мало кто помнит. В команде из Балашихе новые лидеры: связка форвардов-легионеров Корбэн Найт – Рид Буше, шведский защитник Оливер Каски, сделавший дубль в седьмом матче серии с «Ак Барсом», капитан команды Илья Ковальчук (он унаследовал литеру «С» у заболевшего Емелина), вратарь Шимон Грубец.

Кови, к слову, против ЦСКА в форме «Авангарда» выйдет впервые. Оба матча с красно-синими в регулярном чемпионате, которые омичи проиграли 2:3 и 2:4, состоялись до приезда Ковальчука в Балашиху.

Кстати, прощальный матч за СКА перед возвращением в НХЛ Кови проиграл… ЦСКА, в финале Западной конференции в 2018-м. Легенда №17 даже гол забил Илье Сорокину, сделав счет 2:0, но этого не хватило для победы.

Эта серия против ЦСКА станет для Кови четвертой в карьере. В 2014-м и 2015-м его СКА обыграл москвичей (4-0 и 4-3), в 2018-м, как уже говорилось, проиграл (2-4). В плей-офф-2016 капитана СКА вывели из состава, без своего лидера питерцы уступили 0-4.