Удивит ли Ковальчук чемпиона? Сегодня стартует финал Кубка Гагарина ЦСКА – «Авангард»

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Россия - Премьер-Лига 12:00 Урал 0 Рубин 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 2.00
Италия - Серия А 13:00 Брешия 0 Динамо Сассари 0
Португалия - Сегунда 13:15 Каза Пия 0 Академика 0
Италия - Серия А 13:30 Милан 0 Дженоа 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Франция - Лига 1 14:00 ПСЖ 0 Сент-Этьен 0 П1 1.31 Х 6.00 П2 9.40
Россия - Премьер-Лига 14:00 Арсенал 0 Тамбов 0 П1 1.16 Х 7.60 П2 23.0
Англия - Чемпионшип 14:00 Ротерхэм Юнайт 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Ян 0 Хайденхайм 0
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Оснабрюк 0 Фортуна 0 П1 4.10 Х 3.40 П2 1.96
Германия - Вторая Бундеслига 14:30 Бохум 0 Ганновер-96 0 П1 1.92 Х 3.60 П2 4.00
Испания - Сегунда 15:00 УД Логроньес 0 Райо Вальекано 0 П1 3.50 Х 3.30 П2 2.20
Испания - Примера 15:00 Реал Сосьедад 0 Севилья 0 П1 2.90 Х 3.30 П2 2.55
Испания - Сегунда 15:00 Альбасете 0 Мирандес 0 П1 2.65 Х 3.10 П2 2.90
Испания - Примера 15:00 Осасуна 0 Эльче 0 П1 2.00 Х 3.20 П2 4.40
Англия - Премьер-лига 15:30 Арсенал 0 Фулхэм 0 П1 1.76 Х 3.80 П2 4.90
Франция - Лига 1 16:00 Дижон 0 Ницца 0 П1 4.30 Х 3.90 П2 1.83
Франция - Лига 1 16:00 Ним 0 Страсбург 0 П1 3.50 Х 3.50 П2 2.16
Италия - Серия А 16:00 Аталанта 0 Ювентус 0 П1 2.35 Х 3.60 П2 3.00
Италия - Серия А 16:00 Болонья 0 Специя 0 П1 1.98 Х 3.80 П2 3.70
Франция - Лига 1 16:00 Реймс 0 Метц 0
Франция - Лига 1 16:00 Брест 0 Ланс 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.75
Италия - Серия А 16:00 Лацио 0 Беневенто 0 П1 1.38 Х 5.10 П2 8.70
Португалия - Сегунда 16:00 Пенафиел 0 Кова-да-Пиедад 0 П1 2.20 Х 3.00 П2 3.50
Россия - Премьер-Лига 16:30 Сочи 0 ЦСКА 0 П1 3.60 Х 3.60 П2 2.07
Португалия - Сегунда 17:00 Порту Б 0 Эшторил 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.32
Англия - Чемпионшип 17:00 Ковентри Сити 0 Барнсли 0 П1 3.80 Х 3.30 П2 2.12
Португалия - Примейра 17:00 Фамаликан 0 Портимоненсе 0 П1 2.24 Х 3.30 П2 3.50
Испания - Примера 17:15 Атлетико М 0 Эйбар 0 П1 1.45 Х 4.30 П2 8.80
Испания - Примера 17:15 Алавес 0 Уэска 0 П1 2.60 Х 3.10 П2 3.00
Англия - Премьер-лига 18:00 Манчестер Юнай 0 Бёрнли 0 П1 1.36 Х 5.20 П2 9.20
Удивит ли Ковальчук чемпиона? Сегодня стартует финал Кубка Гагарина ЦСКА – «Авангард»
18 апреля 06:20
автор: Владислав Домрачев

Удивит ли Ковальчук чемпиона? Сегодня стартует финал Кубка Гагарина ЦСКА – «Авангард»

В воскресенье на «ЦСКА Арене» начинается финальная серия плей-офф. За Кубок Гагарина поспорят финалисты позапрошлого сезона ЦСКА и «Авангард». Тогда армейцы взяли верх за явным преимуществом (4-0). Как то будет теперь?

Все в один голос говорят: «Авангард» стал сильнее команды, которая противостояла ЦСКА в финале-2019. Из того состава «ястребов» остались вратарь Игорь Бобков, защитники Алексей Емелин, Максим Чудинов и Вилле Покка, нападающие Денис Зернов, Кирилл Семенов, Андрей Стась, а также главный тренер Боб Хартли. Бобков полирует лавку, Емелин и Чудинов травмированы. Остались четверо.

Так что о поражении двухлетней давности в нынешнем «Авангарде» мало кто помнит. В команде из Балашихе новые лидеры: связка форвардов-легионеров Корбэн Найт – Рид Буше, шведский защитник Оливер Каски, сделавший дубль в седьмом матче серии с «Ак Барсом», капитан команды Илья Ковальчук (он унаследовал литеру «С» у заболевшего Емелина), вратарь Шимон Грубец.

Кови, к слову, против ЦСКА в форме «Авангарда» выйдет впервые. Оба матча с красно-синими в регулярном чемпионате, которые омичи проиграли 2:3 и 2:4, состоялись до приезда Ковальчука в Балашиху.

Кстати, прощальный матч за СКА перед возвращением в НХЛ Кови проиграл… ЦСКА, в финале Западной конференции в 2018-м. Легенда №17 даже гол забил Илье Сорокину, сделав счет 2:0, но этого не хватило для победы.

Эта серия против ЦСКА станет для Кови четвертой в карьере. В 2014-м и 2015-м его СКА обыграл москвичей (4-0 и 4-3), в 2018-м, как уже говорилось, проиграл (2-4). В плей-офф-2016 капитана СКА вывели из состава, без своего лидера питерцы уступили 0-4.

Против Казани Кови сыграл ровно, но без блеска. Забив всего один гол, но какой! Его бросок на последней минуте пятой встречи позволил затащить ее в овертайм, где «ястребы» вырвали победу (3:2 ОТ).

У ЦСКА от состава, завоевавшего Кубок Гагарина, остались вратарь Ларс Юханссон, защитники Клас Дальбек, Мэт Робинсон, Артем Блажиевский, форварды Сергей Андронов, Иван Телегин, Павел Карнаухов, Андрей Светлаков, Антон Слепышев, Максим Шалунов, его тезка Мамин, Константин Окулов, Александр Попов. А также штаб во главе с Игорем Никитиным. Напомним, золотой гол в овертайме четвертой встречи забил Мамин.

Один из лидеров атаки омичей Сергей Толчинский два года назад сидел в золотом запасе ЦСКА. В прошлое межсезонье он из армейца превратился в «ястреба», «Авангард» выплатил ЦСКА компенсацию 85 миллионов рублей.

Серию с Казанью Толчинский вряд ли может занести себе в актив. Но в ключевой момент быстроногий форвард выстрелил: именно он затащил шайбу в зону «Ак Барса», начав комбинацию, завершившуюся решающим голом Каски.

Вряд ли финалисты сумеют друг друга удивить. Армейцам предстоит сделать нелегкий выбор из шести легионеров. Возможно, они сохранят связку Марио Кемпе – Брендэн Лайпсик, успешно сыгравшую в последнем матче в Санкт-Петербурге. Тогда лишним окажется защитник Джон Гилмор. У «Авангарда» заложником лимита легионеров стал нападающий Иржи Секач, завоевавший три года назад Кубок Гагарина в форме «Ак Барса». Прошлый сезон чех провел в ЦСКА, но больше лечился, чем играл.

Вратарь Юханссон в финале-2018 на лед не выходил, но получил от омичей черную метку в виде чудо-гола в матче за Кубок открытия-2018: защитник Чудинов пробил шведа щелчком из своей зоны. Увы, в финале этот оборонец не сыграет, так что Ларс может чувствовать себя спокойно. Или нет? Узнаем сегодня вечером.

ЦСКА (1) – «Авангард» (2)

18 апреля (Москва), 20 (М), 22 (Балашиха), 24 (Б), 26* (М), 28* (Б), 30* (М).

*Если потребуется.

Где смотреть?

18 апреля 18.00 «Матч ТВ».

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
"Вашингтон" выиграл у "Филадельфии", у Овечкина и Кузнецова по 3 очкаНазвана дата ухода Федора Емельяненко из ММАРоссийские фигуристы-одиночники без падений исполнили произвольную программу на World Team TrophyСкандал вокруг Тарасовой набирает оборотыКак выглядит без своего трико "королева горных лыж"Ягудин не сдержал эмоций после выступления Туктамышевой
9 русских голов в 2 матчах НХЛ: Бучневич — хет-трик, Овечкин — дубль, Панарин, Орлов, Кузнецов и Проворов тоже забили
Вечер 17 апреля по московскому времени подарил российским болельщикам праздник заокеанского хоккея: матчи "Филадельфия" - "Вашингтон" (3:6) и "Рейнджерс" - "Нью-Джерси" (6:3) прошли под знаком наших легионеров.
«А вратарь у «Ростова» выйдет?» Разгром команды Карпина начался с грубой ошибки Песьякова
В матче 26-го тура РПЛ «Локомотив» дома переиграл «Ростов» (4:1), победив во всех матчах 2021 года.
Полный триумф, да еще и с гимном. Российские фигуристы впервые выиграли командный ЧМ
Сборная России завоевала золото командного чемпионата мира по фигурному катанию в Осаке с космическим отрывом от преследователей по сумме баллов.
Как «Авангард» может победить ЦСКА после 18 поражений в 20 матчах
Судя по статистике, «Авангард» - один из самых удобных соперников для ЦСКА. Однако это не отменяет интригу в финале Кубка Гагарина-2021.
Эта женщина родила Гризманну трех детей в один день, но… в разные годы. Ставка на красоту #24
Очередной героиней нашей рубрики стала Эрика Чоперена - супруга звезды "Барселоны" и сборной Франции Антуана Гризманна.
Легкое движение руки датского футболиста принесло жителю России 2,3 миллиона рублей
Один из игроков БК "Лига Ставок" сорвал приличный куш благодаря тройному экспрессу на первые матчи европейского футбольного уик-энда.
«У «Краснодара» слабые защитники. «Зенит» победит в гостях 2:1″. Ловчев — о главном матче 26-го тура
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит», который состоится 17 апреля.
«Играть с ЦСКА не так уж сложно, «Сочи» сделает ничью 1:1». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Сочи» — ЦСКА, который состоится 18 апреля.
«Дисквалификация Гилерме не помешает «Локо» победить ростовчан». Прогноз Ловчева
Лучший футболист CCCР 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матча 26-го тура РПЛ «Локомотив» — «Ростов», который состоится 17 апреля.
Почему «Ман Сити» не выиграет ЛЧ, а «Реал» не станет чемпионом. Полезная статистика для любителей ставок
"Плеймейкер" проверил, как часто клубам удавалось совместить победы в Лиге чемпионов и своем национальном чемпионате. Исходя из этого, мы оценили перспективы четырех полуфиналистов ЛЧ-2021 - "Реала", "ПСЖ", "Челси" и "Манчестер Сити" - на финише клубного сезона.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика