Удивит ли Ковальчук чемпиона? Сегодня стартует финал Кубка Гагарина ЦСКА – «Авангард»

Все в один голос говорят: «Авангард» стал сильнее команды, которая противостояла ЦСКА в финале-2019. Из того состава «ястребов» остались вратарь Игорь Бобков, защитники Алексей Емелин, Максим Чудинов и Вилле Покка, нападающие Денис Зернов, Кирилл Семенов, Андрей Стась, а также главный тренер Боб Хартли. Бобков полирует лавку, Емелин и Чудинов травмированы. Остались четверо.
Так что о поражении двухлетней давности в нынешнем «Авангарде» мало кто помнит. В команде из Балашихе новые лидеры: связка форвардов-легионеров Корбэн Найт – Рид Буше, шведский защитник Оливер Каски, сделавший дубль в седьмом матче серии с «Ак Барсом», капитан команды Илья Ковальчук (он унаследовал литеру «С» у заболевшего Емелина), вратарь Шимон Грубец.
Кови, к слову, против ЦСКА в форме «Авангарда» выйдет впервые. Оба матча с красно-синими в регулярном чемпионате, которые омичи проиграли 2:3 и 2:4, состоялись до приезда Ковальчука в Балашиху.
Кстати, прощальный матч за СКА перед возвращением в НХЛ Кови проиграл… ЦСКА, в финале Западной конференции в 2018-м. Легенда №17 даже гол забил Илье Сорокину, сделав счет 2:0, но этого не хватило для победы.
Эта серия против ЦСКА станет для Кови четвертой в карьере. В 2014-м и 2015-м его СКА обыграл москвичей (4-0 и 4-3), в 2018-м, как уже говорилось, проиграл (2-4). В плей-офф-2016 капитана СКА вывели из состава, без своего лидера питерцы уступили 0-4.
Против Казани Кови сыграл ровно, но без блеска. Забив всего один гол, но какой! Его бросок на последней минуте пятой встречи позволил затащить ее в овертайм, где «ястребы» вырвали победу (3:2 ОТ).
У ЦСКА от состава, завоевавшего Кубок Гагарина, остались вратарь Ларс Юханссон, защитники Клас Дальбек, Мэт Робинсон, Артем Блажиевский, форварды Сергей Андронов, Иван Телегин, Павел Карнаухов, Андрей Светлаков, Антон Слепышев, Максим Шалунов, его тезка Мамин, Константин Окулов, Александр Попов. А также штаб во главе с Игорем Никитиным. Напомним, золотой гол в овертайме четвертой встречи забил Мамин.
Один из лидеров атаки омичей Сергей Толчинский два года назад сидел в золотом запасе ЦСКА. В прошлое межсезонье он из армейца превратился в «ястреба», «Авангард» выплатил ЦСКА компенсацию 85 миллионов рублей.
Серию с Казанью Толчинский вряд ли может занести себе в актив. Но в ключевой момент быстроногий форвард выстрелил: именно он затащил шайбу в зону «Ак Барса», начав комбинацию, завершившуюся решающим голом Каски.
Вряд ли финалисты сумеют друг друга удивить. Армейцам предстоит сделать нелегкий выбор из шести легионеров. Возможно, они сохранят связку Марио Кемпе – Брендэн Лайпсик, успешно сыгравшую в последнем матче в Санкт-Петербурге. Тогда лишним окажется защитник Джон Гилмор. У «Авангарда» заложником лимита легионеров стал нападающий Иржи Секач, завоевавший три года назад Кубок Гагарина в форме «Ак Барса». Прошлый сезон чех провел в ЦСКА, но больше лечился, чем играл.
Вратарь Юханссон в финале-2018 на лед не выходил, но получил от омичей черную метку в виде чудо-гола в матче за Кубок открытия-2018: защитник Чудинов пробил шведа щелчком из своей зоны. Увы, в финале этот оборонец не сыграет, так что Ларс может чувствовать себя спокойно. Или нет? Узнаем сегодня вечером.
ЦСКА (1) – «Авангард» (2)
18 апреля (Москва), 20 (М), 22 (Балашиха), 24 (Б), 26* (М), 28* (Б), 30* (М).
*Если потребуется.
Где смотреть?
18 апреля 18.00 «Матч ТВ».