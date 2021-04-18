Марло настиг Хоу, а Овечкин не знает, кого обгонять – Рантанена, Дионна, Андрейчука, Савара, Бурка?

Столько очков в среднем за игру в нынешнем чемпионате набирает форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин. По этому показателю он вышел в НХЛ на второе место, обойдя Леона Драйзайтля («Эдмонтон») – 1,47. Лидирует капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид – 1,65.

Первое очко после перехода во «Флориду» набрал Никита Гусев, когда в большинстве в матче с «Тампой» (5:3) ассистировал Александру Баркову. До этого последний раз герой Пхенчхана набирал очки 2 марта в игре с «Айлендерс», а не забивает москвич с 23 февраля, когда поразил ворота «Баффало». Всего в активе новичка «пантер» 6 (2+4) очков в 22 матчах при полезности «минус 13».

2

В матче с «Филадельфией» (6:3) очередной дубль оформил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, открывший счет на 4-й минуте и сделавший его 3:2 на 27-й минуте.

3

Первый хет-трик в карьере в игре с «Нью-Джерси» (6:3) настрелял нападающий «Рейнджерс» Павел Бучневич. Череповчанин открыл счет на 8-й минуте, довел его до 3:0 на 12-й минуте, а третью шайбу отправил уже в пустые ворота гостей на 59-й минуте, когда «дьяволы», уступая 3:4, сняли голкипера.

4

Второй очковый покер (гол и три передачи) от Панарина в том же поединке с «Нью-Джерси». В первый раз Хлебушек это сделал 6 апреля в игре с «Питтсбургом», а по три балла уралец набирал в шести матчах – с «Питтсбургом», «Вашингтоном» (дважды), «Филадельфией», «Баффало», «Нью-Джерси».

5

Вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов выиграл у «Филадельфии» все пять матчей в нынешнем сезоне. На сей раз магнитогорцу для победы хватило отразить 22 из 25 бросков «летчиков».

9

Второй матч «Далласа» кряду набирает не менее двух очков Денис Гурьянов, который молчал шесть туров, а не забивал – и вовсе десять! В предыдущем поединке с «Коламбусом» (4:1) отметился дублем и передачей. В повторной встрече с командой Гаврикова (5:1) забил девятый гол в сезоне, ставший к тому же и победным. С 20 шайбами в прошлом сезоне тольяттинец стал лучшим снайпером «Старз». Сейчас с 18 голами лидирует Джо Павелски.

14

В этом чемпионате Андрей Василевский выиграл все 14 домашних матчей «Тампы» при 1,5 пропущенной шайбы в среднем за игру и 94,6% отраженных бросков. Однако визит в южный город соседей из «Флориды» Бобровского, усиленной новичком Гусевым, сорвало рекорд. Главный претендент на «Везину Трофи»-2021 проиграл дуэль Бобу - 3:5, парировав 27 из 31 броска гостей.

15

Дневной русский рекорд результативности в нынешнем чемпионате. К хет-трику Бучневича и дублю Овечкина по шайбе добавили десятеро россиян: Панарин, Гуряьнов, центрфорвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов, защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов, защитник «Филадельфии» Иван Проворов, защитник «Оттавы» Артем Зуб (4:0 с «Монреалем»), защитник «Оттавы» Никита Зайцев, нападающий «Каролины» Андрей Свечников (3:1 с «Нэшвиллом»), нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов (5:2 с «Сан-Хосе»), защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков.

24

Овечкин поднялся на третье место в споре снайперов сезона. Впереди Микко Рантанен («Колорадо») – 26 шайб и Остон Меттьюз («Торонто») – 32. До конца регулярки у «Вашингтона» 11 туров. В принципе американца еще можно догнать и тем самым побороться за десятый «Морис Ришар Трофи». Ну а тридцатник, до которого осталось всего-то шесть точных выстрелов, Александр просто обязан 16-й раз в карьере выбить.

Передача защитника «Тампы» Михаила Сергачева в первом периоде на первый гол Пойнта в ворота Бобровского стала для него 24-й в сезоне. Столько же у нижнекамца было в прошлом чемпионате. Но в 70 матчах, а сейчас - в 44. До личного рекорда – 31 в сезоне-2017/18 рукой подать.

25

Оба раза Овечкину ассистировал Евгений Кузнецов, который еще и собственноручно сделал в Филадельфии счет 4:2. Челябинец впервые в этом чемпионате и 25-й раз в карьере набрал три очка за игру.

26

За 95-летнюю историю «Рейнджерс» не было случая, чтобы игрок в день рождения забивал три гола. Бучневич этот пробел в летописи легендарного клуба устранил: свое 26-летие отметил хет-триком! У Павла стало 40 (19+21) очков в 43 играх. Он уже установил личный рекорд по голам. Лишь шесть шагов до лучшего бомбардирского результата – 46 (16+30) очков он заработал в прошлом сезоне. Но на это потребовалось аж 68 матчей! У россиянина идет последний год контракта: теперешние 3,25 млн долларов в год он вполне может удвоить.

36

Нападающий «Миннесоты» Капризов на 22-й минуте матча с «Сан-Хосе» (5:2) довел счет до 4:1. Этот гол стал для него 17-м в сезоне. Набрав 36-е очко, Кирилл повторил рекорд клуба для новичков. Вот только Мариану Габорику в чемпионате-2000/01 для этого понадобился 71 матч. На 28 больше, чем сибиряку. Но расслабляться Капризову ни в коем случае нельзя. В бомбардирском соревновании дебютантов НХЛ резко активизировался форвард «Далласа» Джейсон Робертсон. В последних шести турах американец наштамповал 8 (4+4) очков и почти вплотную приблизился к россиянину – 32 (12+20) против 36 (17+19).

50

Первым среди россиян рубежную высоту покорил Панарин – 16 голов, 34 передачи. Артемию хватило для этого всего-то 33 матча. Хлебушек вторгся в топ-10 бомбардиров сезона. Если бы не весточка из далекого юношеского прошлого от некогда любимого педагога, обернувшаяся внеочередным отпуском и девятью пропущенными турами, уралец вполне мог посоревноваться за титул самого результативного с Макдэвидом, у которого 71 (23+48) очко в 43 играх.

Седьмым защитником в истории «Филадельфии» Иван Проворов закрыл пятый десяток шайб. Сделал это ярославец за секунду до конца первого периода матча с «Вашингтоном», когда сравнял счет – 1:1.

147

Столько вратарей НХЛ доставали шайбу из ворот после выстрелов русской царь-пушки. Крайним пострадал от Овечкина третий голкипер «Филадельфии» Алекс Лайон. «147-й пошел!» - рявкнул Александр из офиса №8 уже на 4-й минуте, а на 27-й повторил с американским воротчиком пройденное.

152:37

Два матча и почти 33 минуты третьей игры с «Нью-Джерси» голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин держал ворота на замке. Его сухая серия прервалась на отметке 152:37 и стала самой долгой для новичков клуба с сезона-1929/30. Попутно москвич установил рекорд «Рейнджерс» по сухой серии против одного противника: Шестеркин не позволял «дьяволам» забить 199 минут 23 секунды. Он лишь на минуту с хвостиком обошел Дейва Керра, который в сезоне-1939/40 обнулил «Монреаль» на 198 минут и 7 секунд.

269

Обе шайбы дубля Ови пришлись на большинство «Вашингтона». Лидер в этой номинации за более чем столетнюю летопись НХЛ Дейв Андрейчук с 274 голами сильно заволновался. В 11 оставшихся турах «Кэпиталз» пять снарядов из офиса №8 при численном перевесе вполне могут лечь точно в цель.

400

Победой 4:0 над «Детройтом» поздравил «Чикаго» своего 26-летнего русского гулливера Никиту Задорова с 400-м матчем в НХЛ. Москвич выходил в первой паре с Коннором Мерфи. Очков не набрал, но личный матч выиграл со счетом 1:0. У Задорова контракт с «Хокс» всего на год и 3,2 млн долларов. Продвижение в ведущую пару защитников команды – отличный плацдарм для настойчивой просьбы о надлежащей прибавке жалованья.

730

Всего один ход остался Великой восьмерке, чтоб разделить пятую ступень в исторической гонке снайперов НХЛ со знаменитым форвардом «Лос-Анджелеса» Марселем Дионном, который завершил карьеру с 731 шайбой. В этом сезоне можно попробовать настичь и Бретта Халла – 741 гол. А вот Яромиру Ягру (766 шайб), Горди Хоу (801), Уэйну Гретцки (894) еще придется потомиться в очереди.

1320

Столько очков за карьеру у Овечкина после дубля и передачи в Филадельфии – 730 голов и 590 передач. Сплошные нули на конце! Чтоб войти в топ-30, нужно набрать 18 баллов. Реально для этой весны! Но – внимание! – на хвосте Сидни Кросби с 1313 (479+834) очками. Не удивлюсь, если канадец первым вытеснит из тридцатки Дениса Савара, у которого 1338 очков.

1767

Пал давний рекорд НХЛ, на который покушались такие глыбы, как Марк Мессье (1756) и Яромир Ягр (1733), да не сдюжили. А вот 41-летний форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло смог! Матч с «Миннесотой» (2:5) стал для канадца 1767-м в карьере. Он сравнялся с Горди Хоу. Завтра в игре с «Вегасом» Марло может выйти на чистое первое место и устремиться к заоблачной отметке 1800. Это 23-й сезон Патрика в НХЛ, где он дебютировал в 1997 году. Хоу играл с 1946 по 1971 год и в сезоне-1979/80. Если бы не восьмилетняя командировка в ВХА, где Горди решил возобновить карьеру, чтоб выйти на лед в одной тройке с сыновьями, Мистер Хоккей давно бы провел в НХЛ двухтысячный матч.

5714

Пять бросков Ови в Филадельфии привели Александра к обозначенной цифре. Рей Бурк с 6209 выстрелами за карьеру все ближе. Для сравнения: у Марло – 4321 броска, у Гретцки – 5088, а у Ягра, идущего третьим – 5637.