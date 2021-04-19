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Прощай, наш последний чемпион-первопроходец! Умер Виктор Шувалов
19 апреля 14:17
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК ЦСКА

Прощай, наш последний чемпион-первопроходец! Умер Виктор Шувалов

Ушел из жизни знаменитый советский чемпион Виктор Шувалов. В декабре ему исполнилось 97 лет. Причина смерти – коронавирус.

«Советский спорт» дружил с Виктором Григорьевичем. Мы пригласили его на торжественный вечер, который старейшее спортивное СМИ проводило в честь 70-летнего юбилея отечественного хоккея. Ветеран, который разменял десятый десяток, пришел в Музей хоккея, охотно общался.

Его отличала поразительная память. Он помнил детали первого для нашей сборной ЧМ-1954 в Стокгольме, а также олимпийского турнира-1956 в Кортина д’Ампеццо, в котором не только приняла участие, но и победа сборная СССР.

- После Кортины нам дали премию по 16800 рублей и разрешили вне очереди купить автомобиль «Победа», который стоил 20 тысяч. Это сейчас игрокам за победу на чемпионате мира бесплатно раздают ключи от «Мерседесов», - рассказал Шувалов.

Виктор Григорьевич имел личное мнение по любому вопросу. Не лебезил перед Анатолием Тарасовым, считал себя не слабее легендарного форварда Всеволода Боброва, с которым с 1950-го по 1957-й играл в одной тройке.

- Тарасов был тихоход, - вспоминал Шувалов. – А Бобров – единоличник, все шайбы забивал с моих передач, - рассказывал Виктор Григорьевич.

Шувалова пригласили в ВВС из челябинского «Дзержинца», Боброва и Евгения Бабича – из ЦДКА. Это была первая советская тройка, прославившаяся на весь мир: Шувалов – в центре, Бобров – на левом фланге, Бабич – справа.

Именно после интервью Виктора Григорьевича «Советскому спорту в Америке отыскалась и была выкуплена его золотая олимпийская медаль. Ее ветерану вручил в Кремле президент России Владимир Путин, когда чествовали героев ЧМ-2014 в Минске.

- В начале 1990-х развалился Советский Союз, нам жить было не на что, вот я и продал медаль предприимчивому человеку из Спорткомитета, - поведал нашему изданию Шувалов. – Отдал за 600 долларов, по тем временам приличные деньги. Да многие так поступили – Кучевский, Хлыстов… Через много лет позвонил Фетисов, поздравил с днем рождения и спросил, как моя медаль оказалась в Америке. Помню, Путин сказал на той встрече в Кремле: «Все ваши медали не стоят столько, сколько одна медаль Шувалова».

источник: «Советский спорт»
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