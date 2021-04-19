Прощай, наш последний чемпион-первопроходец! Умер Виктор Шувалов

«Советский спорт» дружил с Виктором Григорьевичем. Мы пригласили его на торжественный вечер, который старейшее спортивное СМИ проводило в честь 70-летнего юбилея отечественного хоккея. Ветеран, который разменял десятый десяток, пришел в Музей хоккея, охотно общался.

Его отличала поразительная память. Он помнил детали первого для нашей сборной ЧМ-1954 в Стокгольме, а также олимпийского турнира-1956 в Кортина д’Ампеццо, в котором не только приняла участие, но и победа сборная СССР.

- После Кортины нам дали премию по 16800 рублей и разрешили вне очереди купить автомобиль «Победа», который стоил 20 тысяч. Это сейчас игрокам за победу на чемпионате мира бесплатно раздают ключи от «Мерседесов», - рассказал Шувалов.

Виктор Григорьевич имел личное мнение по любому вопросу. Не лебезил перед Анатолием Тарасовым, считал себя не слабее легендарного форварда Всеволода Боброва, с которым с 1950-го по 1957-й играл в одной тройке.

- Тарасов был тихоход, - вспоминал Шувалов. – А Бобров – единоличник, все шайбы забивал с моих передач, - рассказывал Виктор Григорьевич.