Прервет ли Армия полет идеальных «ястребов»? Сегодня второй матч финала ЦСКА – «Авангард»

После первой игры счастливый главный тренер победителей Боб Хартли признался:

- Мы провели идеальный матч.

Гости отбили стартовый натиск армейцев, забили трудовой гол (отличился 20-летний Егор Чинахов), а после перерыва прибрали инициативу к клюшкам и увеличили преимущество (благодаря золотой клюшке защитника Кирилла Готовца). «Ястребов» не заставила свернуть с курса пропущенная после ошибки финского оборонца Вилле Покки шайба от Андрея Локтионова.

Всего 12 секунд им потребовалось, чтобы наказать соперников за нарушение численного состава (отличился «решала» Рид Буше).

Правда, красно-синие могли и сравнять счет, если б не маска вратаря Шимона Грубеца, преградившая шайбе путь в сетку после броска с пятачка Ивана Телегина.

Главное – омичи заставили нервничать Ларса Юханссона, признанного лигой лучшим вратарем первого и третьего раундов плей-офф. Его чешский оппонент сыграл спокойнее и надежнее.

Эксперты отмечают, что армейские форварды в обороне опускались непривычно низко – поэтому Павел Карнаухов не сумел помешать точным броскам Чинахова и Готовца. Гости на удивление превзошли армейцев в «физике» и движении. 21 блокшот против 7 у соперника – почувствуйте разницу.

Нельзя сказать, что «ястребы» не пустили армейцев на пятачок. Хозяева не единожды прорывались в самую горячую точку площадки – дважды Максим Мамин, Брендэн Лайпсик, Телегин, защитник Джон Гилмор… Но Грубец стоял стеной, а однажды ему на помощь пришла штанга.

Стоит ли ждать изменений в составах? У команды Хартли – маловероятно. Главнокомандующий Армии Игорь Никитин может бросить в бой шведского форварда Марио Кемпе. Легионер должен заменить легионера. Шестым лишним может оказаться тот же Гилмор, вряд ли Лайпсик.

Нелишне напомнить: «Авангард» начал серию с «Ак Барсом» с двух побед в Казани. В гостях омичи чувствуют себя уютнее, чем дома. Впрочем, где у них дом? В Балашихе, где на трибуны допускают меньше трех тысяч зрителей? Думается, болельщикам «Авангарда» куда комфортнее на «ЦСКА Арене», где их команда завоевала Кубок открытия-2019 и одержала победу в первом матче серии.

В воскресенье в Парк легенд пришли более семи тысяч, многие болельщики ЦСКА променяли огненный хоккей на безликий футбол в Сочи, где команда Ивицы Олича закономерно уступила 1:2. Теперь хозяева получат горячую поддержку.

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19.30 Москва ЦСКА (1) – «Авангард» (2) «Матч ТВ»

Счет в серии: 0-1 (1:4, 20 апреля, 22, 24, 26*, 28*, 30*)