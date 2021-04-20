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Рекорд столетия: канадский скромняга обошел Горди Хоу и наступает на пятки самому Овечкину
20 апреля 13:24
автор: Виталий Славин
автор фото: Twitter Sharks on NBCS

Рекорд столетия: канадский скромняга обошел Горди Хоу и наступает на пятки самому Овечкину

Цифроскоп дня, посвященный рекорду Патрика Марло.

Что не удалось Марку Мессье (1756) и Яромиру Ягру (1733), получилось у Патрика Марло: сегодня 41-летний центрфорвард «Сан-Хосе» побил рекорд Горди Хоу по матчам в НХЛ – 1768.

-22

Увы, полезность в этой рекордной карьере у канадца - отрицательная. Впрочем, у него еще есть время «минус» обратить в «плюс». Для сравнения: у Хоу – плюс 160, Мессье – плюс 211, Ягра – плюс 322. Лидер всех времен – легендарный защитник «Монреаля» Ларри Робинсон – плюс 722 в 1384 играх. Лучший из россиян и 36-й в общем списке – Сергей Федоров – плюс 261 в 1248 матчах.

0

Голы, передачи, штраф, полезность – все пусто в рубежном матче. «Сан-Хосе» в гостях уступил «Вегасу» - 2:3 по буллитам, а счет открыл защитник «акул» Николай Кныжов. Тем не менее, видимо, по сумме заслуг в три звезды матча на крайнюю позицию Марло включили.

4х10

Его карьера захватила четыре десятилетия: 196 матчей – в 90-х годах, 716 – в 2000-х, 782 – в 2010-х, 74 – в 2020-х. Только два игрока НХЛ сейчас могут похвастать подобным – нападающий «Торонто» Джо Торнтон (всего – 1669 игр) и защитник «Вашингтона» Здено Хара (1598). Пять десятилетий в НХЛ отпахал лишь Горди Хоу: 191 матч – в 40-х, 690 – в 50-х, 701 – в 60-х, 139 – в 70-х, 46 – в 80-х.

12

Под этим номером провел всю карьеру в НХЛ. Мне сразу вспоминается капитан «Спартака» Владимир Шадрин, который в сборной СССР менял вечный клубный 12-й на 19-й на спине.

17:21

Откатал ветеран сегодня в Лас-Вегасе. В том числе 62 секунды – в большинстве и 13 – в меньшинстве. Среди нападающих «Сан-Хосе» это пятое время. Усталости металла и в микроскоп не рассмотришь.

17:50

Это поразительно! Разменяв пятый десяток, Патрик сегодня уступил самому себе стандартному лишь 29 секунд! Невероятная стабильность: всю карьеру проводить на льду в среднем за матч в районе 17-18 минут, а именно – 17:50.

23

Столько сезонов понадобилось, чтобы обойти Горди Хоу. Мистер Хоккей провел в НХЛ 26 сезонов с перерывом на шестилетнюю командировку в ВХА, где он осуществил мечту хоккейной жизни – сыграл в одном звене «Хьюстон Аэрос» с сыновьями.

31

Это фантастически мизерное число матчей в НХЛ нападающий «Сан-Хосе» пропустил с октября 1997 года!

52

Столько лет было Горди Хоу, когда 6 апреля 1980 года в составе «Хартфорда» в последний раз в НХЛ вышел на лед в игре против родного «Детройта». Так что, потенциально у Марло еще масса времени, чтобы для начала покорить отметку 2000 матчей.

74

Минимальное сезонное количество матчей за всю карьеру при стандартной программе чемпионата из 82 туров. Да и то случилось это в 1997/98, когда Патрик дебютировал в лиге.

81

На старте карьеры с 1998 по 2001 год трижды кряду пропустил лишь по одному матчу регулярки.

82

От звонка до звонка оттрубил 11 сезонов. С 2009 по 2019 год не пропустил ни одного матча в десяти регулярных чемпионатах. Правда, в 2013 году из-за локаута обязательную программу сократили с 82 туров до 48.

109

Занимает почетное седьмое место по победным голам за всю историю НХЛ. Совсем рядом Александр Овечкин – 116. А лидирует Яромир Ягр – 135 решающих шайб.

163

Марло дебютировал в НХЛ 1 октября 1997 года. Тогда еще даже не родились 163 игрока, выступающих в нынешнем чемпионате!

335

Столько у него было партнеров за карьеру.

527

Недаром Горди Хоу звали не только Мистер Хоккей, но и Мистер Локоть. Более чем в три раза больше штрафа насобирал он за карьеру – 1685 минут, чем скромная «акула» – 527. Для сравнения: у Мессье – 1912, Челиоса – 2891, Овечкина – 729, Гретцки – 577, Кросби – 693.

566

23-е место по голам за всю историю и второе в нынешней НХЛ. Рукой подать до Майка Босси – 573 шайбы. Ну а Овечкина и след простыл – 730 голов.

1196

Замыкает топ-50 лиги по очкам – 566 голов, 630 передач. Из ныне действующих игроков впереди только Овечкин (1320) и Кросби (1313).

2038/39

В этом сезоне свою 1768-ю игру проведет сегодняшний соперник калифорнийского форварда – «Вегас», если все будущие чемпионаты будут состоять из 82 туров.

3009

Это невероятное количество игроков выходило вместе с ним на лед.

8100

Столько игроков всего отметилось в НХЛ за ее более чем столетнюю историю. То есть Марло сыграл с 37 процентами всех хоккеистов лиги с 1917 года!

источник: «Советский спорт»
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