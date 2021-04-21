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«Рейнджерс» - это дно. Экс-тренер Овечкина указал Панарину и Ко на их место
21 апреля 11:54
автор: Виталий Славин

«Рейнджерс» - это дно. Экс-тренер Овечкина указал Панарину и Ко на их место

Это крах всего двухлетнего строительства клуба на Манхэттене. Не напрягаясь, «Айлендерс» показал сегодня, что обороны у «рейнджеров» просто нет - 6:1. Равно как и атаки, если против нее грамотно сыграть.

Уже на 11-й минуте первого периода выяснилось, что вся линия защиты ньюйоркцев держалась на одном Трубе. Стоило американцу попасть под сокрушительный хит почти двухметрового бугая Мартина и покинуть лед с подозрением на сотрясение мозга, как в тыловых порядках гостей сразу возникли трещины, в третьем периоде превратившиеся в руины.

Надо было видеть отчаяние и беспомощность во взгляде Шестеркина, когда с 48-й по 52-й минуту в течение 218 секунд он выгребал из ворот одну за другой три шайбы. Самое страшное для Игоря и его партнеров, как их забивали. «Островитяне» смели оппонентов, делали в чужой зоне попросту все, что хотели. Чудовищная разница в классе. Как отдельных исполнителей. Так и в коллективных взаимодействиях. Конечно, хозяева вполне могли продолжить в том же духе и после 6:1, но в НХЛ есть негласное правило – не добивать упавшего.

Понятно, изначально было ясно, что команда Троца, добывшего три года назад «Вашингтону» единственный Кубок Стэнли, не ровня «синим рубашкам». Единственный их шанс, если бы «Айлендерс» вышли несконцентрированными либо случился какой-нибудь ЧП типа того, когда Клаттербак подстрелил на раскатке Варламова. Но «островитянам» сейчас не до подарков. Они уже вовсю моделируют кубковую игру. А главное – борются с «Вашингтоном» и «Питтсбургом» за первое место в дивизионе, которое даст преимущество своего поля в двух стартовых раундах плей-офф.

С первых же минут встречи на Лонг-Айленде в маневрах хозяев чувствовалась скрытая сила, а вот в действиях «рейнджеров» прослеживалась скованность и неуверенность. Они тоже прекрасно понимали, что полуфиналисты Кубка Стэнли-2020, давшие бой будущим чемпионам из «Тампы» - это не забавные тинейджеры для битья из «Нью-Джерси», которых Хлебушек, Бучневич, Зибанежад и далее по списку только что отметелили четыре раза кряду.

Уже на третьей минуте Барзал случайно нарушил правила в центре. Эти две минуты большинства гостей закончили картину. Безнадеги. Да, они вроде как наседали на владения Варламова. Но без остроты, без страсти. Словно не верили, что им сегодня что-то светит. Короче, отнеслись к противнику слишком уважительно. Ну а мощнейший силовой прием Мартина на Трубе, после которого американец без посторонней помощи не мог держаться на ногах, довершил дело.

Вопрос оставался только в том, когда рухнет самый богатый хоккейный клуб планеты. Шестеркин героически держал его на плаву до середины заключительной трети. Хотя в принципе и при 0:3 все было ясно. Но шальной ответный гол Руни с подачи Кравцова на 32-й минуте дал гостям хотя бы призрачный шанс. Они даже попробовали попрессовать Варламова. Да все это выглядело как-то несерьезно. Прежде всего потому что бойцы Троца полностью нейтрализовали всех лидеров соперника – от Панарина и Бучневича до Зибанежада и Лафреньера. Если начистоту, мне даже было стыдно на них смотреть, настолько все предстали обнуленными. Словно сборная Быкова – Захаркина в олимпийском четвертьфинале Ванкувера.

Тройка Панарин – Стром – Блеквелл проиграла микроматч 0:2, ну а Зибанежад – Крайдер – Бучневич получили и вовсе 0:3! При этом Хлебушек вообще ни разу не потревожил Варламова. Примеру старшего товарища последовали герои недавних драфтов Какко и Лафреньер. Элитный клуб холостяков! Зато Шестеркин впервые в карьере в НХЛ пропустил шесть голов. До этого однажды было пять – в прошлом сезоне от «Нью-Джерси».

После этого форменного фиаско на месте менеджмента ньюйоркцев я бы не знал, за что хвататься. Какой тут, к черту, плей-офф?! Какая гонка за «Бостоном»! Только еще больше опозориться. Охотясь в первых раундах минувших драфтов на талантливых нападающих, на Бродвее, похоже, забыли, что любое здание начинают строить с крепкого фундамента. «Рейнджерс» жизненно необходимы защитники-разрушители вроде Скотта Стивенса или Криса Челиоса. Только где их взять?..

Тренер победителей Барри Троц напоследок решил подбодрить деклассированных бродвейцев:

- Без двух сейвов Варламова в конце второго периода все могло сложиться иначе. Если бы счет стал 3:2, соперник завелся и поверил бы в себя. На мой взгляд, это был ключевой момент.

Как видите, маститый специалист подтвердил все сказанное выше: «рейнджеры» вышли на лед «Нассау Колизеум» проигрывать, потому что не верили в себя.

источник: «Советский спорт»
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