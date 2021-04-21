Какие еще великие рекорды НХЛ падут в ближайшее время. Совет: следите за Овечкиным

Овечкину 35 лет, но он по-прежнему забивает впечатляющие 0,58 гола за игру за последние пять сезонов. Даже если он снизит темп до 0,50, ему потребуется еще 330 игр, чтобы побить рекорд Гретцки.

Согласно статистике, Овечкину потребуется 270 игр, чтобы забить еще 165 голов, чтобы опередить Гретцки, если он будет забивать голы в нынешнем темпе - в среднем 0,61 шайба за игру.

Падения этого рекорда ждать дольше всего. Минимум три года, реально - сезона четыре. И это при том, что сезоны в НХЛ будут полноценные, а не укороченные. 894 гола Уэйна Гретцки за карьеру в 1487 играх - это не только самый значительный рекорд НХЛ, но и самый, казалось бы, недостижимый за многие годы. Яромир Ягр (766 голов) мог бы его достать, если бы не перерывы, в первую очередь на игру в Континентальной хоккейной лиге. Теперь все следят за погоней в исполнении Александра Овечкина, у которого есть шанс превзойти Гретцки. У россиянина сейчас 730 шайб в 1194 матчах.

Рекорд Хоу по количеству матчей продержался более 40 лет. Вчера Патрик Марло вышел на лед в составе команды НХЛ в 1768-й раз и превзошел результат Мистера Хоккей. Обозреватель ESPN Грег Вышински приводит еще шесть рекордов, которые могут пасть в ближайшем или относительно далеком будущем.

5. Больше всего матчей в качестве тренера: Скотти Боумэн (2141)

Трое тренеров гонятся за Боумэном. С 1967 по 2002 год Скотти возглавлял «Сент-Луис», «Монреаль», «Баффало», «Питтсбург» и, наконец, «Детройт». Он единственный главный тренер в истории НХЛ, который провел более 2000 игр.

62-летний тренер «Флориды» Джоэл Кенневилль принял участие в своем 1751-м матче в понедельник вечером, став вторым за все время. 58-летний тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Троц идет сразу за ним с 1719 матчами. Тренер «Виннипега» Пол Морис занимает четвертое место с 1645 играми за карьеру, но он самый молодой в трио в свои 54 года.

Чтобы догнать Боумэна, Кенневиллю придется тренировать еще пять сезонов, Троцу - шесть.И то, и другое вполне реально.

4. Больше всего победных голов в карьере: Яромир Ягр (135)

Яромир Ягр забил 135 победных голов в 1733 матчах за карьеру, что является рекордом в истории НХЛ. Это на 14 шайб больше, чем у Горди Хоу.

Как и в случае с большинством забитых голов, этому рекорду тоже угрожает Овечкин. Пока он отстает от чеха на 19 шайб, забросив 116 в 1194 играх, в том числе рекордные 24 гола в овертаймах в НХЛ. В среднем Александр забивает один победный гол в 10,3 матчах, следовательно ему надо провести еще порядка 200 матчей, чтобы побить результат Ягра.

У него есть шанс.

3. Больше всего сыгранных матчей подряд: Дуг Джарвис (964)

С 8 октября 1975 года по 10 октября 1987 года Дуг Джарвис сыграл 964 игры подряд за «Монреаль Канадиенс», «Вашингтон Кэпиталз» и «Хартфорд Уэйлерс». Но есть три действующих игрока, которые угрожают этому достижению.

34-летний защитник играл во всех матчах с 26 марта 2009 года, его серия составляет 912 матчей подряд.

Патрик Марло после того как побил рекорд Горди Хоу по количеству сыгранных матчей, может превзойти и результат Джарвиса. Его текущая серия составляет 899 игр подряд, она началась 9 апреля 2009 года.

33-летний Фил Кессел сыграл 890 игр подряд с 11 ноября 2009 года за «Бостон Брюинз», «Торонто Мэйпл Лифс», «Питтсбург Пингвинз», а теперь и за «Аризона Койотс».

Все трое могут потенциально побить рекорд Джарвиса в регулярном сезоне с 82 играми в 2021–2022 годах. Однако не стоит сбрасывать со счетов фактор пандемии.

2. Больше всего выигранных в карьере «Селке Трофи»: Боб Гейни и Патрис Бержерон (4)

Патрис Бержерон - один из самых титулованных игроков по игре в защите в истории НХЛ. Его серия из девяти номинаций подряд на «Селке Трофи», присуждаемый лучшему по игре в защите форварду лиги, является рекордом НХЛ. Но в настоящее время он разделяет рекорд по победам с Бобом Гейни, членом Зала хоккейной славы - у обоих по четыре трофея. Гейни побеждал четыре сезона подряд (с 1977-78 по 1980-81), а Бержерон выигрывал в 2011-12, 2013-14, 2014-15 и 2016-17. С процентом выигранных вбрасываний 62,2% и показателем полезности +20, Бержерон, вероятно, снова станет финалистом в 2021 году.

1. Наибольшее количество голов в большинстве в карьере: Дэйв Андрейчук (274)

Член Зала хоккейной славы Дэйв Андрейчук владеет рекордом НХЛ с 274 голами в большинстве, забитых в 1639 матчах за карьеру. Овечкин может побить рекорд уже в этом сезоне.

Точка Энди была прямо перед воротами, где он подбирал шайбу и забрасывал ее в сетку. Точка Ови расположена в верхней части левого круга при игре в большинстве, откуда звезда «Кэпиталз» забил большинство из своих 269 голов в большинстве. Ему осталось всего шесть, чтобы установить новый рекорд. Для этого россиянину достаточно двух ударных недель .