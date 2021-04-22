Найдут ли «ястребы» подъемную силу? «Авангард» принимает ЦСКА в Балашихе

В повторном матче на «ЦСКА Арене» хозяева взяли убедительный реванш 3:0 за поражение 1:4 на старте серии. Армейцы превзошли омичей во всех компонентах за исключением блокшотов. Гости часто удалялись, что отразилось на лице их главного тренера Боба Хартли. Саркастическая улыбка вряд ли понравилась представителям судейского корпуса. В первом периоде рефери не выписали малый штраф армейцу Павлу Карнаухову, клюшка которого задела визер «ястреба» Сергея Толчинского . Пострадавший долго лежал на льду, рискуя простудиться, но так и не дождался свистка. Вскоре он как ни в чем не бывало вернулся на площадку. От разгрома подопечных Хартли спас их вратарь Шимон Грубец. В концовке он совершил несколько эффектных сэйвов в безнадежном положении.

У ворот же Ларса Юханссона голевых моментов было мало — запомнились разве что два сольных прохода по правому флангу 20-летнего Егора Чинахова, автора первого гола в финале. Однако на сей раз форварду не удалось переиграть шведа, засушившего в плей-офф шестой «сухарь». Гостям не хватило агрессии в атаке. У омичей в резерве ждет шанса чешский форвард Иржи Секач в победным кубковым опытом. Но он стал заложником лимита легионеров. После поражения Хартли признался, что не может себе позволить ротировать иностранцев, как его визави Игорь Никитин.

Армейцы, к слову, заменили канадского защитника Джона Гилмора на шведского нападающего Марио Кемпе. Штаб «Авангарда» вряд ли пожертвует в пользу Секача вратарем Грубецом, финским и шведским защитниками Вилле Поккой и Оливером Каски, тандемом заокеанских форвардов Рид Буше — Корбэн Найт. Состав может усилить разве что силовой нападающий Никита Комаров, у которого куда меньше кубкового опыта, чем у Ильи Каблукова, Павла Дедунова, Алексея Потапова.

В третьем периоде второй встречи у армейцев не выходил на лед нападающий ударного звена Максим Мамин, забивший золотой гол омичам в финале-2019. Никитин сказал, что игрок получил небольшое повреждение, серия сложная и длинная, так что его решили поберечь. Мамина может заменить Никита Сошников, игравший в первом матче. Он, кстати, сравнял счет в Балашихе 10 декабря 2020 года во встрече регулярного чемпионата. Армейцы одержали волевую победу 4:1. Любопытный факт: хозяева на «Арене Балашиха» пока у ЦСКА не выигрывали: четыре поражения, включая два в финале-2019.

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