«В 14 лет играл, как 18-летние. Катит, как Кросби. Освобождается, как Кейн. Сам привез себя в НХЛ»

Чем хорош этот ролик? Сделан в высшей степени профессионально! Смотришь и завидуешь. Мечтая – вот у нас бы так: в КХЛ, на российском ТВ. Ну да ладно, это отдельная тема. А любая текстовая или видеоновелла, как всем известно, красна деталями. С самого начала эпоса о сибиряке североамериканцы стреляют в яблочко. Рассказ о жизни нашего героя в самом хоккейном штате США открывается с обзора содержимого его… холодильника!

На официальном сайте НХЛ на днях вышел прекрасны й 22-минутный видеофильм об авторе золотой шайбы Пхенчхана. Об этом, впрочем, помним только мы. НХЛ темы Олимпиад, тем более без ее участия, настойчиво избегает. Как истинная хоккейная Суперлига заокеанская организация никогда не рекламирует даже непрямого конкурента.

Сегодня Кирилл Капризов забросил шайбу в третьем матче подряд (4:1 с «Аризоной») и побил очередной рекорд новичков «Миннесоты». Теперь он первый и по очкам и по голам – 38 (19+19) баллов. В чем же секрет успеха улыбчивого русского?

- мягкий и обычный сыры;

- кокосовое и коровье молоко;

- ореховая паста;

- низкокалорийная газировка с соком;

- йогурты с наполнителем «Мокко миндальный хруст» и без наполнителя.

В общем, стандартный набор для штатовского рефрижератора. Сам хозяин апартаментов в качестве эксклюзива, напоминающего о родине, представил украинские вареники с картофелем и сыром от некоего Крамарчука, местные шпроты из сардин и советскую кильку в томате из русского магазина.

Но все это забавная преамбула. Далее пошло мясо реально интереснейшей информации.

Кирилл КАПРИЗОВ:

- Мы жили не в самом Новокузнецке, а в 60 километрах от него в деревне. В четыре года меня с братом родители отдали в хоккей. До школы мы несколько лет каждый день гоняли тренироваться в город до стадиона туда и обратно. Когда начали учиться, всей семьей переехали в Новокузнецк. Почти все время проводил на катке. О карьере хоккеиста всерьез задумался лет в 14-15, когда ко взрослым стали подпускать.

Ничего не напоминает? Но ведь именно так начинал на Урале и наш на сегодня лучший и самый высокооплачиваемый хоккеист Артемий Панарин. Вставал в пять утра и из Коркина пилил каждый день в Челябинск.

А говорят, хоккей в России теперь спорт исключительно для богатых. Нет, прежде всего - для трудолюбивых и преданных любимой игре. Если вам мало двух этих примеров, добавлю вышедшего из обычной рабочей семьи Малкина. Кучерова, который долго жил в Москве вообще без родителей. Да и отец Овечкина, не пропустивший ни одной тренировки сына, в лихие 90-е, чтоб прокормить семью, таксовал на старых «Жигулях».

Андрей ЛУЧАНСКИЙ, первый тренер Капризова:

- С самого детства Кирилл был душой и лидером команды. Все тянулись за ним. Молодежный хоккей он практически перешагнул. Уже в 14 лет играл на уровне молодежки, то есть 18-летних. Его взяли на сборы, но заявить в МХЛ из-за возраста не разрешили. По юношам на всех турнирах брал приз самого ценного игрока или лучшего бомбардира.

Шон СКЭН, тренер «Миннесоты» по физподготовке:

- Для меня главное, чтобы он знал, как правильно поднимать веса. Я рад, что он все схватывает на лету.

Энди НЕСС, тренер «Миннесоты» по катанию:

- Он катит с разведенными бедрами, как Сидни Кросби. Благодаря этому здорово укрывает шайбу, а также держит плечи и корпус развернутыми по направлению к игре. У него очень хорошая низкая посадка. Это важно, потому что, когда в тебя врезаются, когда хитуют, тебя не отбрасывает в сторону. Он отлично находит пространство на льду, особенно при входе в зону атаки. Напоминает в этом Патрика Кейна. Когда тот пересекает синюю линию, режет угол и вырывается на свободный лед. Еще меня впечатляет, как он созидает, комбинирует. Шайба находит его клюшку и следует резкий бросок. Ему нравится бросать. Но он может и отдать, что-то создать.

Очень точное наблюдение тренера. Действительно, Кирилл по фактуре и манере игры вылитый Кросби. Не обладая большими габаритами, оба центр тяжести на льду стараются держать как можно ниже. Потому столкнуть их, опрокинуть почти невозможно. А те самые разведенные бедра – по-нашему кораблики! - помогают за счет ловких и резких маневров уходить от нежелательных контактов и при этом контролировать всю ситуацию на льду, постоянно находясь лицом в поле.

Крейг ЛЕОПОЛЬД, владелец «Миннесоты»:

- Наш российский скаут рассказывал об ужасном смоге там от лесных пожаров. Те начались еще в Калифорнии и достигли территории России. Из-за этого он три дня не мог добраться до места назначения. Но когда впервые увидел в деле Капризова, сразу сказал, что этот парень станет отменным хоккеистом. Тогда в Америке о нем больше не знал никто. На драфте-2015 мы забрали его в позднем раунде.

Не очень понятно, какие пожары босс имеет в виду. Возможно, августа 2010 года, когда Москву на несколько недель заволокло дымом из-за тлевших в области торфяников. Кириллу тогда было 13 лет. Похоже, именно в те дни и состоялось первое свидание скаута «Уайлд» с сибиряком. Выбрали его и вправду поздно – лишь в пятом раунде под общим 135-м номером.

Билл ГЕРИН, генменеджер «Миннесоты»:

- Когда я получил эту работу, один раз слетал в Россию, чтобы познакомиться с ним. Но в конечном счете все он устроил сам. Так что не я привез его в НХЛ, это заслуга Кирилла. Самое главное – его поддерживают и всячески помогают ребята. Просто молодцы! Благодаря этому у него не возникло особых проблем с адаптацией.

Дин ЭВАСОН, главный тренер «Миннесоты»:

- Нам нравится, как он быстро реагирует на льду на ситуацию, как понимает хоккей.

Да, главком оказался самым лаконичным. Но так и должно быть. Хоккей – такая игра, особенно в НХЛ, когда доказывать нужно каждый день. Тем не менее Эвасон сказал ключевые слова. Все зависит от понимания хоккея, от того, как читаешь игру. Как говорил Гретцки, кати не туда, где шайба, а туда, где она будет. Однако этот тезис давно устарел. Величие игрока ныне в том, что для таких, как Гретцки, он создает это «туда, где она будет». То есть дает шайбу на открытый лед. То есть мыслит еще на ход вперед.

Некоторые передачи Капризова свидетельствуют о том, что для него подобное – не проблема. Как это произошло, например, в первом матче сезона с «Аризоной» 6 марта. Кирилл всем показал, что уходит с шайбой за ворота «койотов», но в последний момент слепым пасом за спину вернул шайбу на пятак Бьюгстаду, которому оставалось не промахнуться по пустому углу. Тренер «Миннесоты» Дерби Хендриксон сказал об этом так:

- Если ты выходишь с ним на лед, должен быть постоянно готов принять от него передачу, когда он владеет шайбой. Потому что она может прийти к тебе в любую секунду, в тот миг, когда этого никто не ждет.

Напоследок отмечу, что Капризов стал четверым русским, побившим клубный снайперский рекорд для новичков. Павел Буре сделал это в «Ванкувере» в 1992 году – 34 шайбы, Алексей Яшин («Оттава») – 30 в 1994-м, Александр Овечкин («Вашингтон») – 52 в 2006 году. Славная компания!