Панарин в Ригу не поедет. Но зачем выпроваживать его из сборной навсегда?

Шансы «Рейнджерс» на плей-офф тают с каждым матчем. А это значит, что освобождается от игр Кубка Стэнли самая обсуждаемая фигура последних месяцев – Артемий Панарин. Однако лучший по набранным очкам наш легионер – 52 (16+36) в 35 играх – не окажется на чемпионате мира в Риге. НХЛ на днях дала добро на участие в ЧМ-2021 своих хоккеистов. Но лидер «синерубашечников» сообщил штабу сборной, что в Латвии ждать его не стоит.

Сезон для Панарина был действительно сложный. Об этом он в своих причинах отказа, по нашей информации, и упомянул. Всем памятная история с назаровскими обвинениями, из-за которых легионер пропустил девять матчей регулярного чемпионата, морально тяжело дались спортсмену. Плюс коронавирус, который перенес Артемий. Плюс свадьба с Алисой Знарок. Кому охота бежать от молодой красавицы-жены в «пузырь» Риги. Условия, в который хоккеисты будут жить на ЧМ, будут напоминать хорошо обустроенную тюрьму. Туда нельзя, то не делай, никуда не ходи.

Да еще жить в том отеле, о котором Андрей Назаров упоминал, говоря об избиении Панариным в далекие времена игры за «Витязь» 18-летней девушки в латвийской столице. Та еще перспектива. Понять Панарина в этом отказе можно. Вот только наша страна раскололась на два лагеря в оценках того, как относиться к своему самому горячему форварду. И не может дать однозначный ответ на вопрос: нужен ли Панарин сборной в Риге и нужен ли ей вообще?

Ни для кого не секрет, что споры по Панарину имеют политическую подоплеку. Артемий резок на оценки, не стесняется говорить мысли вслух, а они в отношении России, ее президента, власти, уровня жизни и системы законодательства крайне непопулярные. Если бы Панарин держал язык за зубами, его бы сегодня уговаривали всеми средствами, чтобы заполучить в национальную команду. Она и так лишится большинства наших заокеанских звезд.

Овечкин, Малкин, Капризов, Свечников, Варламов, Василевский и компания точно попадают в плей-офф. Кубок Стэнли в этом сезоне подвинулся из-за коронавируса – окончание регулярного чемпионата сдвинуто на неделю с хвостиком. Плей-офф стартует практически одновременно со стартом ЧМ в Риге. В сборную можно позвать только тех, кто не пробился в Кубок. В такой ситуации Панарин был бы главной звездой. Тем более у своего тренера. Валерий Брагин единственное золото в качестве наставника молодежки брал в Баффало-2011. Тема был одним из тех, кто блистал в финале с Канадой.