Панарин в Ригу не поедет. Но зачем выпроваживать его из сборной навсегда?

Шансы «Рейнджерс» на плей-офф тают с каждым матчем. А это значит, что освобождается от игр Кубка Стэнли самая обсуждаемая фигура последних месяцев – Артемий Панарин. Однако лучший по набранным очкам наш легионер – 52 (16+36) в 35 играх – не окажется на чемпионате мира в Риге. НХЛ на днях дала добро на участие в ЧМ-2021 своих хоккеистов. Но лидер «синерубашечников» сообщил штабу сборной, что в Латвии ждать его не стоит.
Сезон для Панарина был действительно сложный. Об этом он в своих причинах отказа, по нашей информации, и упомянул. Всем памятная история с назаровскими обвинениями, из-за которых легионер пропустил девять матчей регулярного чемпионата, морально тяжело дались спортсмену. Плюс коронавирус, который перенес Артемий. Плюс свадьба с Алисой Знарок. Кому охота бежать от молодой красавицы-жены в «пузырь» Риги. Условия, в который хоккеисты будут жить на ЧМ, будут напоминать хорошо обустроенную тюрьму. Туда нельзя, то не делай, никуда не ходи.
Да еще жить в том отеле, о котором Андрей Назаров упоминал, говоря об избиении Панариным в далекие времена игры за «Витязь» 18-летней девушки в латвийской столице. Та еще перспектива. Понять Панарина в этом отказе можно. Вот только наша страна раскололась на два лагеря в оценках того, как относиться к своему самому горячему форварду. И не может дать однозначный ответ на вопрос: нужен ли Панарин сборной в Риге и нужен ли ей вообще?
Ни для кого не секрет, что споры по Панарину имеют политическую подоплеку. Артемий резок на оценки, не стесняется говорить мысли вслух, а они в отношении России, ее президента, власти, уровня жизни и системы законодательства крайне непопулярные. Если бы Панарин держал язык за зубами, его бы сегодня уговаривали всеми средствами, чтобы заполучить в национальную команду. Она и так лишится большинства наших заокеанских звезд.
Овечкин, Малкин, Капризов, Свечников, Варламов, Василевский и компания точно попадают в плей-офф. Кубок Стэнли в этом сезоне подвинулся из-за коронавируса – окончание регулярного чемпионата сдвинуто на неделю с хвостиком. Плей-офф стартует практически одновременно со стартом ЧМ в Риге. В сборную можно позвать только тех, кто не пробился в Кубок. В такой ситуации Панарин был бы главной звездой. Тем более у своего тренера. Валерий Брагин единственное золото в качестве наставника молодежки брал в Баффало-2011. Тема был одним из тех, кто блистал в финале с Канадой.
Но не все хотят видеть Панарина в форме сборной. Первый удар по нему нанес несколько месяцев назад Андрей Назаров. Все ждали новые подробности той истории, но продолжения не последовало. Почему? Загадка. Возможно, сказать было просто нечего, а назаровский наезд был поводом угодить кому-то наверху. Мол, смотрите, как я поступаю с теми, кто отклоняется от линии партии. Дайте мне какую-нибудь работу, ребята, отплачу за это сполна.
Но, может, это был удар по перспективам Панарина сыграть за сборную? Как звать в национальную команду хулигана, негодяя, обижающего беззащитных молоденьких девушек, и оппозиционера до мозга костей? Чтобы напомнить о неблагонадежности звезды «Рейнджерс» 22 апреля решил выступить бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев. Видимо, вспомнил заветы Ильича. Кто не с нами, тот против нас. Человек, 17 лет отработавший в органах прежде чем прийти в хоккей, озвучил мнение тех, кто спорт и политику не разделяет. «Думаю, у Артемия мозги стоят немного по-другому. Он еще не американец, но уже и не русский. Все то, что он говорил в интернете и прессе – это, наверное, не очень тянет на человека, который будет с полным достоинством защищать цвета российского флага».
Владимир Анатольевич никогда не плевал против ветра. Значит, знает настроение в высоких кабинетах. Брать Панарина на самом деле было бы рисковано. Он приехал бы, его начали бы терзать расспросами. Понятно, что за темы были бы в топе. Хоккей в них точно не значился бы. Как Артемий стал бы отвечать? Уходить в сторону, говорить «без комментариев», изменять своему предыдущему мнению? Кто его знает, что от него было ждать. Но он сам оградил себя и всех «блюстителей» от такой головной боли.
Но не вся страна одним миром мазана. Дмитрий Губерниев говорит о том, что ему плевать на политические взгляды игрока, если тот попадает в сборную и заслуживает играть на турнире. «Панарин один из лучших хоккеистов мира! Я очень хочу увидеть Артемия в составе нашей сборной, и мне все равно, кого он поддерживает».
Голосу биатлона, однако, хорошо известно, что не всем «все равно». Обнадеживает в этом плане комментарий бывшего чемпиона мира по боксу, а ныне депутата Госдумы Николая Валуева. Он хоть и навел тумана, но в целом «за» Панарина. «Пускай решает главный тренер, политика в спорт вмешиваться не должна. Хотел бы я, чтобы его вызвали? А я главный тренер? Если стратегически он может принести пользу команде, то, значит, нужно. У нас и так игроков, которые сегодня из себя что-то представляют, раз-два и обчелся».
Вот и я о том же. Только к чемпионату мира 2021 года тема эта уже не имеет отношения. К Олимпиаде бы порешать вопросы по Панарину. Не в том положении сегодня наш хоккей, чтобы из-за политики терять своих лучших игроков.