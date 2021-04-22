Проклятие родных стен «Арены Балашиха» живет. ЦСКА победил «Авангард» в третьем матче финала

Повреждение, полученное форвардом армейцев Максимом Маминым во втором периоде матча №2, не позволило ему сегодня выйти на лед. Его заменил 40-летний Александр Попов, не чужой для «Авангарда». Все-таки 18 сезонов в Омске из карьеры не вычеркнешь.

Если Мамин – это мускулы тройки, ее энерджайзер, то Сан Саныч – хитрость и изящество. Именно после его чудо-передачи с лопаты себе за спину Окулов в конце первого периода отправил шайбу в пустые ворота и сравнял счет.

«Авангард» в сериях с «Ак Барсом» и ЦСКА дал понять: забив первыми, омичи побеждают.

Ворота Ларса Юханссона распечатал Рид Буше, выкопав гол на ближнем пятачке. Корбэн Найт связал борьбой трех шведов – Марио Кемпе, Класа Дальбека и голкипера. На подборе расторопнее всех оказался американец. Челлендж красно-синих на помеху вратарю решение судей не изменил.

Если стартовая 20-минутка прошла без удалений, то после перерыва на первый план вышли спецбригады. Трижды в штрафном боксе мотали срок армейцы, причем два раза Мэта Робинсона наказали за выброс шайбы. Но «меньшевики» взяли верх.