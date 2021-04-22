Проклятие родных стен «Арены Балашиха» живет. ЦСКА победил «Авангард» в третьем матче финала

Повреждение, полученное форвардом армейцев Максимом Маминым во втором периоде матча №2, не позволило ему сегодня выйти на лед. Его заменил 40-летний Александр Попов, не чужой для «Авангарда». Все-таки 18 сезонов в Омске из карьеры не вычеркнешь.
Если Мамин – это мускулы тройки, ее энерджайзер, то Сан Саныч – хитрость и изящество. Именно после его чудо-передачи с лопаты себе за спину Окулов в конце первого периода отправил шайбу в пустые ворота и сравнял счет.
«Авангард» в сериях с «Ак Барсом» и ЦСКА дал понять: забив первыми, омичи побеждают.
Ворота Ларса Юханссона распечатал Рид Буше, выкопав гол на ближнем пятачке. Корбэн Найт связал борьбой трех шведов – Марио Кемпе, Класа Дальбека и голкипера. На подборе расторопнее всех оказался американец. Челлендж красно-синих на помеху вратарю решение судей не изменил.
Если стартовая 20-минутка прошла без удалений, то после перерыва на первый план вышли спецбригады. Трижды в штрафном боксе мотали срок армейцы, причем два раза Мэта Робинсона наказали за выброс шайбы. Но «меньшевики» взяли верх.
У хозяев перестал выходить на лед центрфорвард Кирилл Семенов – а это серьезная потеря. По обыкновению воевал попавший в заявку форвард-силовик «ястребов» Никита Комаров, сокрушивший Окулова и Максима Шалунова.
Стало очевидно: судьбу матча решит очередной гол. Забили его гости, хотя сначала бездарно провели две минуты большинства, даже в зоне толком закрепиться не смогли.
Роковую ошибку допустил один из лидеров обороны омичей Дамир Шарипзянов. Во втором периоде он получил нагоняй от тренера Дмитрия Рябыкина после того, как пропустил к воротам Шимона Грубеца Окулова, протащившего шайбу от своих владений. А в третьем Шарипзянов решил из-за своих ворот начать атаку пасом через центр, вопреки законам игры. Потерей воспользовались Окулов и Робинсон. Канадец нашел на дальнем пятачке Шалунова, который кистевым броском забил победный гол. Грубец пытался среагировать в олдскульном стиле: в падении прикрыв щитками ближний угол. Возможно, вратарь при перемещении споткнулся и упал, как наш Владимир Мышкин на ЧМ-1985 в Праге в матче против сборной Чехословакии. Его тезка Ружичка поразил пустые ворота, и этот гол, по сути, стал решающим в борьбе за золотые медали. Их сенсационно завоевали вдохновленные победой над «Красной машиной» хозяева турнира.
Хозяева же «Арены Балашиха» почти не имели шансов отыграться, несмотря на подарок в виде большинства от Кемпе, больше вредившего, чем помогающего своей команде.
Интересное наблюдение: это дворец, носящий имя олимпионика Юрия Ляпкина, превращается в проклятое место для хозяев. Из шести матчей финала Кубка Гагарина на «Арене Балашиха» гости выиграли пять раз – трижды «Ак Барс» у ХК МВД в 2010-м, дважды ЦСКА у «Авангарда» в 2019-м, плюс сегодня армейцы. А единственную победу одержали «милиционеры» Олега Знарка в пятой встрече финала-2010. Присовокупите сюда еще три свежих домашних поражения омичей в серии с Казанью и делайте выводы.
СТАТИСТИКА
ЦСКА (1) – «Авангард» (2) – 2:1 (1:1, 0:0, 1:0).
Балашиха. Голы: Окулов, Шалунов - Буше
Счет в серии: 2-1 (1:4, 3:0, 2:1, 24, 26, 28*, 30*)
*Если потребуется.