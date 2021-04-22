«Электричество кончилось», - сказал бы Крамаров, глядя на фиаско обессилевшей команды Ковальчука

Ключевым сегодня, разумеется, стал эпизод на 49-й минуте, когда Шалунов сделал счет 2:1 в пользу ЦСКА, который сохранился до финальной сирены. Только-только «Авангард» выстоял после удаления Костина – и на тебе.

Но уже тот фол экс-капитана молодежной сборной меня здорово насторожил. Свидетельствовал он лишь об одном – силы омичей на исходе. Если бы Клим оставался в нормальном функциональном состоянии, стал бы он в чужой зоне со спины врезаться в Окулова, когда армеец давно расстался с шайбой? Да никогда! Ведь это гарантированные две минуты. Что может быть смерти подобно при равном счете за 15 минут до конца третьего периода, когда игра идет по сути до гола. Только чрезмерное утомление способно затуманить мозги и вызвать неадекватное поведение. Отмечу, этот матч и в целом не удался Костину: всего один бросок за 60 минут, а до этого досадного эпизода я его фамилию вообще не слышал.

Такие вот дешевые удаления крайне негативно влияют на команду. Дескать, кто-то дурака валяет, а вы тут потом пластуйтесь, ложитесь под шайбу, набивайте себе шишки и синяки, рискуйте здоровьем из-за элементарного разгильдяйства вроде как соратника. Иначе говоря, страдает прежде всего коллективных дух, единение. Ведь минимум один – уже не за всех.

Сибиряки героически все-таки отбились. Но именно в те пару минут их батарейки, похоже, окончательно обнулились. И в первую очередь у голкипера Грубеца. Вы поняли, что чех изобразил, когда Шалунов зарядил по его воротам?

Впрочем, началось там все с детской ошибки защитника Шарипзянова: вместо того чтоб надежно выкинуть через борт шайбу из зоны, он зачем-то ее подсунул на дальний пятак Комарову, который уже катил на прямых ногах, еле волоча коньки. Далее все пять обессилевших «ястребов» - к названным двоим плюс Покка, Стась, Дедунов лишь наблюдали, как шайба следует маршрутом Окулов – Робинсон – Шалунов. Залюбовался геометрией ЦСКА и Грубец. Да так, что споткнулся на ровном месте, неуклюже завалился на бок, чем открыл всю рамку. Лучшему снайперу Кубка Гагарина-2021 оставалось не промахнуться по абсолютно пустым воротам.