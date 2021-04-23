Хоккейная Русь стремительно несется в проклятые 90-е? ФХР, дай ответ. Не дает ответа

- Панарин, скорее всего, не будет участвовать в ЧМ-2021, если «Рейнджерс» не попадут в розыгрыш Кубка Стэнли. Причины такого решения – тяжелый сезон и всем известный скандал. В штабе сборной рассматривают кандидатуру Панарина для участия в турнире и обращались к 29-летнему игроку, но хоккеист не планирует приезжать в Латвию на чемпионат мира.

- Вероятность участия Панарина в чемпионате мира равна нулю. Есть две основные причины: непростой сезон в НХЛ и ситуация, которая сложилась вокруг игрока после скандальных высказываний Андрея Назарова.

Честно, я не понимаю, что происходит. Что за ежедневные мерзкие вбросы в СМИ? Этот в Латвию не поедет, потому что не хочет. Другой не поедет, потому что не позовут или не нужен. А вот эта группа уже как и приглашения получила. Говорите, ну а если без загадочных экивоков – по именам и фамилиям? Пожалуйста! Копирую с бескрайних просторов интернета:

Только с приходом на пост президента ФХР Владислава Третьяка это позорное слово постепенно ушло из отечественного хоккейного лексикона. Даже Сергей Федоров вернулся, без которого ЧМ-2008 в Квебеке мы бы точно не выиграли. И вот опять…

Дамы и господа, товарищи, друзья-болельщики, не хочу я возвращаться в конец прошлого века. На развалины великого Советского Союза, с крахом которого тихо испустил дух и лучший, самый прогрессивный в мире советский хоккей. За несколько лет мы потеряли все. На Олимпиаду-1994 в Лиллехаммере Виктор Тихонов не смог набрать игроков соответствующего уровня даже на одну пятерку. А потом нас захлестнула волна отказников.

- В приоритете у штаба национальной команды три защитника и два нападающих НХЛ. Это игроки обороны Никита Зайцев, Артем Зуб (оба — «Оттава»), Владислав Гавриков («Коламбус»), а также форварды Михаил Григоренко («Коламбус»), Александр Барабанов («Сан-Хосе»). Отмечается, что в сборной будет вратарь из-за океана. Фамилия пока что не уточняется.

- Нападающий Владимир Тарасенко может приехать в сборную на чемпионат мира в Риге в случае непопадания его «Сент-Луиса» в плей-офф НХЛ.

- Как сообщает источник, сборной России в Риге уже точно не помогут защитники Илья Любушкин, Иван Проворов, а также нападающие Евгений Дадонов, Павел Бучневич, Владислав Наместников, Артемий Панарин…

Тут дело не в том, что лично мне, к примеру, совершенно непонятно, за какие такие заслуги вероятного вызова в сборную удостоились Григоренко и особенно Барабанов, провалившие сезон в НХЛ. Зато, как нам обещают некие инсайдеры, мы наверняка лишимся лидеров клубов НХЛ Проворова и Дадонова, Бучневича и Любушкина, который недавно перезаключил с «Аризоной» контракт, а также номинанта MVP-2020 Панарина.

Меня до глубины души удручает другое. В последние 15 лет в нашем хоккее никогда не было такого обилия каких-то несусветных слухов – и гробового молчания федерации. Ведь давно ясно, что «Оттава», «Рейнджерс», «Детройт», «Коламбус», «Нью-Джерси», «Филадельфия», «Анахайм», «Сан-Хосе» в Кубок Стэнли не проходят. Во всех этих командах есть наши ребята, причем всех амплуа – молодые и не очень. Ну так хотя бы сообщите, что все они рассматриваются в качестве кандидатов, а решать будет Валерий Брагин. Либо известите, что тот и тот уже отказались, сославшись на травмы, личные обстоятельства и тому подобное.

Но нет, каждый день мы слышим только лишь спекуляции известных хоккейных людей вокруг лучшего российского бомбардира НХЛ-2020 и 2021. Он, видите ли:

- Еще не американец, но, думаю, что уже и не русский. Все то, что он говорил в интернете и прессе – это, наверное, не очень тянет на человека, который будет с полным достоинством защищать цвета российского флага.

- Живет в Америке и не знает никакой сути — как в той самой поговорке: слышит звон, да не знает, где он.

- Совсем мальчик, если обижается на высказывания Назарова. Если ты мужик, то выходи и играй за страну! Его же не поливали, не было ничего такого.

Мне хотелось бы спросить всех критиканов Артемия: а вы-то эту суть знаете? С чего кто-то решил, что вправе учить взрослого человека, о чем говорить, как мыслить? Или вы себя возомнили Мессией, несущей в мир истину в финальной инстанции?

Всей этой вакханалии не будет конца, пока официальную точку зрения не обнародует Федерация хоккея России. Сегодня матчем против Белоруссии сборная открывает серию последних контрольных встреч перед ЧМ-2021. Тянуть больше некуда.

Перед тем как поставить в этой заметке точку, специально взглянул на официальный сайт ФХР. Тишина. Тревожная. Гнетущая. Пугающая. Остается только вместе с Николаем Васильевичем в который раз задаться сакраментальным вопросом:

- Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа.