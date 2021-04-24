Хартли ждет прорыва от капитана. Смотрим четвертый матч серии ЦСКА – «Авангард»

Капитан «ястребов» Илья Ковальчук пока без баллов за результативность в финальной серии. А ведь его приглашали для решения максимальной задачи. Временем на льду Кови не обделен: в четверг он провел на площадке 18:16 – это больше, чем каждый из нападающих ЦСКА. Для сравнения автор победного гола в матче №3 Максим Шалунов – 10:45, его партнер по звену Константин Окулов – 11:47.

Главный тренер омичей Боб Хартли делает ставку на североамериканских легионеров Рида Буше и Корбэна Найта, игровое время перевалило через 20 минут. Чуть меньше у Сергея Толчинского и Клима Костина.

Очень некстати получил повреждение центрфорвард Кирилл Семенов. Его отсутствие добавит головной боли штабу «Авангарда».

В обороне соперники задействуют три пары защитников. Армеец Марсель Ибрагимов провел всего 4 смены (1:48), омич Максим Гончаров – ни секунды.

Весьма вероятно, сегодня на лед выйдут не игравшие в четверг защитник ЦСКА Джон Гилмор и форвард «ястребов» Алексей Потапов. Тогда лишним из шестерки легионеров у красно-синих окажется шведский нападающий Марио Кемпе, вряд ли канадец Брендэн Лайпсик.