Хартли ждет прорыва от капитана. Смотрим четвертый матч серии ЦСКА – «Авангард»

Капитан «ястребов» Илья Ковальчук пока без баллов за результативность в финальной серии. А ведь его приглашали для решения максимальной задачи. Временем на льду Кови не обделен: в четверг он провел на площадке 18:16 – это больше, чем каждый из нападающих ЦСКА. Для сравнения автор победного гола в матче №3 Максим Шалунов – 10:45, его партнер по звену Константин Окулов – 11:47.
Главный тренер омичей Боб Хартли делает ставку на североамериканских легионеров Рида Буше и Корбэна Найта, игровое время перевалило через 20 минут. Чуть меньше у Сергея Толчинского и Клима Костина.
Очень некстати получил повреждение центрфорвард Кирилл Семенов. Его отсутствие добавит головной боли штабу «Авангарда».
В обороне соперники задействуют три пары защитников. Армеец Марсель Ибрагимов провел всего 4 смены (1:48), омич Максим Гончаров – ни секунды.
Весьма вероятно, сегодня на лед выйдут не игравшие в четверг защитник ЦСКА Джон Гилмор и форвард «ястребов» Алексей Потапов. Тогда лишним из шестерки легионеров у красно-синих окажется шведский нападающий Марио Кемпе, вряд ли канадец Брендэн Лайпсик.
Хозяева, в первом матче реализовавшие численное преимущество за 12 секунд, в Балашихе свои «стандарты» не использовали. Как заявил Хартли, бригады большинства медленно двигали шайбу, позволяя защищающимся блокировать броски.
Потеря силовика Максима Мамина, как ни странно, положительным образом сказалась на боеспособности тройки Шалунов. Внедренный туда ветеран Александр Попов добавил ей интеллекта, а его чудо-пас на гол Окулову вызывает восхищение.
Наставник армейцев Игорь Никитин рассказал, что Мамин готов был играть уже в четверг и сегодня стоит ждать его возвращения. А вот сумеет ли 40-летний форвард провести третий матч подряд? Хватит ли ему сил? Вопрос…
Думается, Попову дадут отдохнуть. Тем более что рвется в бой Никита Сошников, который в плей-офф запомнился разве что результативной передачей в овертайме третьего матча серии с «Локомотивом» (в Ярославле).
Коллега Славин считает, что у «ястребов» закончился бензин, что привело к глупому удалению Клима Костина в последней встрече. Правда, Славин не упомянул про похожий фол шведа Кемпе на чужом пятачке.
Мы уже рассказывали о коварстве «Арены Балашиха»: ее хозяева (ХК МВД и «Авангард») одержали в финале Кубка Гагарина только одну победу, проиграв шесть матчей (по три – «милиционеры» и «ястребы»).
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17.00 Балашиха ЦСКА (1) – «Авангард» (2) «Матч ТВ»
Счет в серии: 2-1 (1:4, 3:0, 2:1, 24, 26, 28*, 30*)
*Если потребуется.