В ответ на комментарий Третьяка «Рейнджерс» и «Бостон» возродили интригу в борьбе за плей-офф

Вчера ФХР наконец официально ответила на вопрос, будораживший хоккейную Россию всю неделю. Президент федерации Владислав Третьяк подтвердил, что в Риге на чемпионате мира лучшего российского хоккеиста уже точно не будет:

- Мы очень хотим, чтобы Артемий играл за нашу сборную. Потому что он — действительно прекрасный хоккеист, показывает хороший результат. Но по своим обстоятельствам он сказал: «К сожалению, я не смогу в этом году помочь сборной». Насколько я знаю, Панарин объяснил это тем, что был тяжелый чемпионат НХЛ, и что ему опять в пузыре жить будет сложно. По моим данным, связано с этим.

Будем искать во всем позитив. Здесь он в том, что связь с игроком есть, а главное – он не отказывается выступать за сборную в принципе. Все помнят, как, например, Хабибулин в свое время бегал в Америке от представителей ФХР, а Могильный и Зубов вообще обрезали все контакты. Важно это прежде всего с позиций олимпийской перспективы. Ведь до Игр в Пекине осталось всего-то девять с половиной месяцев. На днях НХЛ подтвердила намерение ехать в Китай. Решение должно быть принято в мае, ибо в июне лига планирует объявить весь календарь на следующий сезон.

Надо понимать, что НХЛ просто так согласие на участие в Олимпиаде не даст. Необходимо решить массу финансовых вопросов. Но перед корейскими Играми-2018 Беттман и Ко вообще на заморачивались. Не тот рынок. Полуторамиллиардная Поднебесная – совсем другое дело. Прекрасная возможность презентовать свой продукт. Но какая может быть реклама без самых ценных экспонатов выставки?! НХЛ сделает все, чтобы Макдэвид и Драйзайтль, Барков и Овечкин, Меттьюз и Панарин отрекламировали их работодателей в феврале 2022 года по полной.

Ну а сегодня Хлебушек сделал сотую передачу в «Рейнджерс», когда Крайдер открывал счет. А затем, когда Хытил устанавливал итоговый результат в поединке с «Филадельфией» - 4:1, округлил и количество очков в синей форме – 150 (49+101) в 106 матчах. Панарин с 55 (17+38) очками обошел Кросби и уже на восьмом месте в списке бомбардиров чемпионата, уступая занимающему третью позицию Меттьюзу всего-то три балла. Всем понятно, если бы не нож в спину из далекого юношеского прошлого от некогда любимого педагога в виде девяти пропущенных игр и потери кондиций, Артемий вполне мог бы побороться с Макдэвидом за титул самого результативного игрока сезона. Да и у «Рейнджерс» было бы очков больше.