В ответ на комментарий Третьяка «Рейнджерс» и «Бостон» возродили интригу в борьбе за плей-офф

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Португалия - Сегунда перерыв Академика 0 Шавиш 1
Франция - Лига 1 1-й тайм, 4' Сент-Этьен 0 Брест 0 П1 2.08 Х 3.50 П2 3.30
Товарищеские матчи (сборные) 1-й период Россия 0 Беларусь 0
Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 2' Урал 0 Ахмат 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.60
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 3' Нюрнберг 1 Хайденхайм 0 П1 1.70 Х 4.10 П2 4.50
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 4' Падерборн 07 0 Фортуна 0 П1 3.30 Х 3.50 П2 2.15
Германия - Вторая Бундеслига 1-й тайм, 4' Оснабрюк 0 Хольштайн 0
Англия - Премьер-лига 14:30 Ливерпуль 0 Ньюкасл Юнайте 0 П1 1.21 Х 7.40 П2 13.5
Англия - Чемпионшип 14:30 Борнмут 0 Брентфорд 0 П1 2.27 Х 3.50 П2 3.20
Испания - Примера 15:00 Эльче 0 Леванте 0 П1 2.75 Х 3.30 П2 2.70
Англия - Первая лига 15:00 Портсмут 0 Бристоль Ровер 0 П1 1.53 Х 4.40 П2 5.80
Италия - Серия А 16:00 Дженоа 0 Специя 0 П1 2.50 Х 3.00 П2 3.30
Германия - Бундеслига 16:30 Вольфсбург 0 Боруссия Д 0 П1 3.20 Х 4.00 П2 2.12
Германия - Бундеслига 16:30 Унион 0 Вердер 0 П1 1.97 Х 3.50 П2 4.10
Германия - Бундеслига 16:30 Фрайбург 0 Хоффенхайм 0 П1 3.00 Х 3.70 П2 2.30
Россия - Премьер-Лига 16:30 Зенит 0 Ротор 0 П1 1.09 Х 11.5 П2 31.0
Германия - Бундеслига 16:30 Майнц 0 Бавария 0 П1 9.20 Х 6.10 П2 1.31
Англия - Первая лига 17:00 Ипсвич Таун 0 Уимблдон 0 П1 2.90 Х 3.10 П2 2.60
Англия - Первая лига 17:00 Гиллингем 0 Нортгемптон Та 0
Англия - Чемпионшип 17:00 Мидлсбро 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.85 Х 3.20 П2 2.70
Португалия - Сегунда 17:00 Лейшойнш 0 Фейренсе 0 П1 3.10 Х 3.00 П2 2.38
Англия - Первая лига 17:00 Сандерленд 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.60 Х 4.30 П2 5.10
Англия - Первая лига 17:00 Донкастер Рове 0 Флитвуд Таун 0 П1 3.20 Х 3.30 П2 2.30
Англия - Чемпионшип 17:00 Дерби Каунти 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.40 Х 3.10 П2 3.40
Англия - Чемпионшип 17:00 Барнсли 0 Ротерхэм Юнайт 0 П1 1.66 Х 4.00 П2 5.40
Испания - Сегунда 17:00 УД Логроньес 0 Картахена 0 П1 3.00 Х 2.75 П2 2.85
Англия - Чемпионшип 17:00 Уотфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.50 Х 4.10 П2 8.00
Англия - Первая лига 17:00 Блэкпул 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.76 Х 3.60 П2 4.80
Испания - Сегунда 17:00 Малага 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.20 Х 2.90 П2 2.55
Англия - Первая лига 17:00 Линкольн Сити 0 Халл Сити 0 П1 3.30 Х 3.20 П2 2.28
В ответ на комментарий Третьяка «Рейнджерс» и «Бостон» возродили интригу в борьбе за плей-офф
24 апреля 12:54
автор: Виталий Славин

В ответ на комментарий Третьяка «Рейнджерс» и «Бостон» возродили интригу в борьбе за плей-офф

К сожалению, Панарина на ЧМ-2021 мы не увидим, а потому к матчам «Рейнджерс» теперь особое внимание. Благодаря победе над «Филадельфией» - 4:1 и поражению «Бостона» от «Баффало» - 4:6 у ньюйоркцев забрезжила надежда на плей-офф.

Вчера ФХР наконец официально ответила на вопрос, будораживший хоккейную Россию всю неделю. Президент федерации Владислав Третьяк подтвердил, что в Риге на чемпионате мира лучшего российского хоккеиста уже точно не будет:

- Мы очень хотим, чтобы Артемий играл за нашу сборную. Потому что он — действительно прекрасный хоккеист, показывает хороший результат. Но по своим обстоятельствам он сказал: «К сожалению, я не смогу в этом году помочь сборной». Насколько я знаю, Панарин объяснил это тем, что был тяжелый чемпионат НХЛ, и что ему опять в пузыре жить будет сложно. По моим данным, связано с этим.

Будем искать во всем позитив. Здесь он в том, что связь с игроком есть, а главное – он не отказывается выступать за сборную в принципе. Все помнят, как, например, Хабибулин в свое время бегал в Америке от представителей ФХР, а Могильный и Зубов вообще обрезали все контакты. Важно это прежде всего с позиций олимпийской перспективы. Ведь до Игр в Пекине осталось всего-то девять с половиной месяцев. На днях НХЛ подтвердила намерение ехать в Китай. Решение должно быть принято в мае, ибо в июне лига планирует объявить весь календарь на следующий сезон.

Надо понимать, что НХЛ просто так согласие на участие в Олимпиаде не даст. Необходимо решить массу финансовых вопросов. Но перед корейскими Играми-2018 Беттман и Ко вообще на заморачивались. Не тот рынок. Полуторамиллиардная Поднебесная – совсем другое дело. Прекрасная возможность презентовать свой продукт. Но какая может быть реклама без самых ценных экспонатов выставки?! НХЛ сделает все, чтобы Макдэвид и Драйзайтль, Барков и Овечкин, Меттьюз и Панарин отрекламировали их работодателей в феврале 2022 года по полной.

Ну а сегодня Хлебушек сделал сотую передачу в «Рейнджерс», когда Крайдер открывал счет. А затем, когда Хытил устанавливал итоговый результат в поединке с «Филадельфией» - 4:1, округлил и количество очков в синей форме – 150 (49+101) в 106 матчах. Панарин с 55 (17+38) очками обошел Кросби и уже на восьмом месте в списке бомбардиров чемпионата, уступая занимающему третью позицию Меттьюзу всего-то три балла. Всем понятно, если бы не нож в спину из далекого юношеского прошлого от некогда любимого педагога в виде девяти пропущенных игр и потери кондиций, Артемий вполне мог бы побороться с Макдэвидом за титул самого результативного игрока сезона. Да и у «Рейнджерс» было бы очков больше.

На сегодня положение в борьбе за граничную четвертую кубковую позицию в дивизионе Восток такое: «Бостон» - 60 очков в 46 играх, «Рейнджерс» - 54 в 48. Но есть пара очень важных моментов, оставляющих поклонникам «синих рубашек» надежду на кубковую весну:

- пять из шести ближайших матчей проведут дома;

- завершат регулярный чемпионат ньюйоркцы двумя поединками против прямого конкурента в Бостоне.

То есть потенциально – при двойном успехе в стыке с «Брюинз» - есть гарантированный отыгрыш четырех очков. Если сегодня «мишки» продули безнадежному аутсайдеру, кто отважится утверждать, что они возьмут обе игры в ближайших турах в Питтсбурге. Далее, правда, соперники попроще – по два матча против «Баффало» (дома) и «Нью-Джерси» (в гостях). Но не могут те же «Девилз» бесконечно сливать, тем более на своем льду?!

Так что, в споре «Бостона» и «Рейнджерс» пока все еще возможно. Тем интереснее. Будем наслаждаться игрой Хлебушка еще минимум в восьми играх. А сборной, увы, придется подождать до олимпийского февраля.

источник: «Советский спорт»
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