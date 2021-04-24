Красковский бронирует билет в Ригу? Сборная России снова победила белорусов в Еврочеллендже

Вчера наша команда победила 6:3, забросив все шайбы во втором периоде. Главный тренер россиян Валерий Брагин оставил на повторный матч 7 игроков из вчерашнего состава. Ворота защищал динамовец Иван Бочаров. Родные стены и не только ему определенно помогли сохранить ворота вне прикосновенности. Защитники Михаил Науменков и Рушан Рафиков смахивали шайбу, готовую заползти в сетку, буквально ленточки. Оборонец Дмитрий Знахаренко и нападающий Шейн Принс заставляли звенеть каркас, а Сергей Дрозд с метра промахнулся по пустым воротам.

Жалобы на короткую паузу между играми не принимаются. В Евротуре наша сборная не раз играла в таком же режиме. А на ЧМ-1982 в Финляндии «Красная машина» провела два матча с канадцами, за которых играл Уэйн Гретцки, с интервалом меньше суток, да еще и с переездом из Тампере в Хельсинки. И оба выиграла (4:3 и 6:4).

Гола долго ждать не пришлось. Молодежное звено эффектно разыграло лишнего: Василий Подколзин из-за ворот изящно сделал передачу себе за спину Ивану Морозову, который с острейшего угла вогнал шайбу в сетку. Воспользовавшись замешательством голкипера Константина Шостака.

Автор гола в сборной выходит под 8-м номером, его питерский 17-й в национальной команде святой, его надо заслужить.

Наш штаб показал очень интересую бригаду большинства: в ней трое праворуких – защитник Андрей Сергеев, Морозов, Кирилл Марченко, а также Подколзин и гренадер Илья Сафонов, столбящий пятачок.