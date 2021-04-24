Красковский бронирует билет в Ригу? Сборная России снова победила белорусов в Еврочеллендже

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Россия - Премьер-Лига 1-й тайм, 33' Зенит 0 Ротор 0 П1 1.13 Х 8.90 П2 18.0
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 33' Вольфсбург 0 Боруссия Д 1 П1 6.20 Х 5.30 П2 1.45
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 34' Майнц 1 Бавария 0 П1 2.95 Х 3.80 П2 2.24
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 34' Унион 0 Вердер 0 П1 2.24 Х 2.75 П2 4.10
Германия - Бундеслига 1-й тайм, 34' Фрайбург 0 Хоффенхайм 0 П1 2.95 Х 2.95 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 2' Блэкберн Ровер 0 Хаддерсфилд Та 0 П1 2.08 Х 3.80 П2 3.30
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 2' Кардифф Сити 0 Уиком Уондерер 0 П1 1.70 Х 4.10 П2 4.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Уиган Атлетик 0 Бёртон Альбион 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.50
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Барнсли 1 Ротерхэм Юнайт 0 П1 1.20 Х 7.60 П2 11.0
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Мидлсбро 0 Шеффилд Уэнсде 0 П1 2.75 Х 3.50 П2 2.60
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Дерби Каунти 0 Бирмингем Сити 0 П1 2.15 Х 3.30 П2 3.50
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Сандерленд 0 Аккрингтон Стэ 0 П1 1.55 Х 4.10 П2 5.00
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Донкастер Рове 0 Флитвуд Таун 0 П1 2.95 Х 3.20 П2 2.45
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Гиллингем 0 Нортгемптон Та 0
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Оксфорд Юнайте 0 Плимут Аргайл 0 П1 1.55 Х 4.50 П2 5.00
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Ковентри Сити 0 Престон Норт Э 0 П1 2.33 Х 3.30 П2 3.20
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 2' Ноттингем Форе 0 Сток Сити 0 П1 2.45 Х 3.30 П2 2.95
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Куинз Парк Рей 0 Норвич Сити 0
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 4' Лейшойнш 0 Фейренсе 0 П1 3.50 Х 2.95 П2 2.24
Испания - Сегунда 1-й тайм, 3' УД Логроньес 0 Картахена 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.75
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Блэкпул 0 Шрусбери Таун 0 П1 1.81 Х 3.30 П2 4.50
Англия - Чемпионшип 1-й тайм, 3' Уотфорд 0 Миллуолл 0 П1 1.50 Х 4.50 П2 6.00
КХЛ - плей-офф 1-й период Авангард 0 ЦСКА 0 П1 3.20 Х 3.80 П2 2.00
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Кру Александра 0 Рочдейл 0 П1 2.75 Х 3.20 П2 2.45
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Милтон-Кинс До 0 Суиндон Таун 0 П1 1.55 Х 4.50 П2 4.90
Англия - Первая лига 1-й тайм, 4' Линкольн Сити 0 Халл Сити 0 П1 6.00 Х 4.90 П2 1.40
Англия - Первая лига 1-й тайм, 3' Ипсвич Таун 0 Уимблдон 0 П1 2.95 Х 3.10 П2 2.45
Испания - Сегунда 1-й тайм, 4' Малага 0 Фуэнлабрада 0 П1 3.10 Х 3.10 П2 2.45
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Красковский бронирует билет в Ригу? Сборная России снова победила белорусов в Еврочеллендже
24 апреля 16:35
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ФХР

Красковский бронирует билет в Ригу? Сборная России снова победила белорусов в Еврочеллендже

Российская сборная, как и накануне, оказалась сильнее белорусской на московской арене в Петровском парке. Теперь 2:0. Отличились бригады численного неравенства.

Вчера наша команда победила 6:3, забросив все шайбы во втором периоде. Главный тренер россиян Валерий Брагин оставил на повторный матч 7 игроков из вчерашнего состава. Ворота защищал динамовец Иван Бочаров. Родные стены и не только ему определенно помогли сохранить ворота вне прикосновенности. Защитники Михаил Науменков и Рушан Рафиков смахивали шайбу, готовую заползти в сетку, буквально ленточки. Оборонец Дмитрий Знахаренко и нападающий Шейн Принс заставляли звенеть каркас, а Сергей Дрозд с метра промахнулся по пустым воротам.

Жалобы на короткую паузу между играми не принимаются. В Евротуре наша сборная не раз играла в таком же режиме. А на ЧМ-1982 в Финляндии «Красная машина» провела два матча с канадцами, за которых играл Уэйн Гретцки, с интервалом меньше суток, да еще и с переездом из Тампере в Хельсинки. И оба выиграла (4:3 и 6:4).

Гола долго ждать не пришлось. Молодежное звено эффектно разыграло лишнего: Василий Подколзин из-за ворот изящно сделал передачу себе за спину Ивану Морозову, который с острейшего угла вогнал шайбу в сетку. Воспользовавшись замешательством голкипера Константина Шостака.

Автор гола в сборной выходит под 8-м номером, его питерский 17-й в национальной команде святой, его надо заслужить.

Наш штаб показал очень интересую бригаду большинства: в ней трое праворуких – защитник Андрей Сергеев, Морозов, Кирилл Марченко, а также Подколзин и гренадер Илья Сафонов, столбящий пятачок.

После перерыва отлились наши «меньшевики». Перезапустивший карьеру Павел Красковский протаранил по правому флангу двухметрового защитника Степана Фальковского, вылез на ворота и, уже потеряв контроль над шайбой, доиграл эпизод и отправил ее в сетку. В окружении Шостака, Франсиса Паре и упомянутого Фальковского.

На лавке автор гола №2, примеривший капитанскую нашивку, удостоился персональной похвалы от Брагина, а это дорогого стоит. Тренер шепнул что-то секретное-приятное не ухо железнодорожнику. Может, сообщил, что берет его в Ригу?

В третьем периоде Захар Бардаков мог увеличить счет, но не сумел переиграть в ближнем бою голкипера Константина Шостака, сыгравшего вдохновенно. Странно, что организаторы не разглядели в нем лучшего игрока матча у сборной Белоруссии.

У россиян призовую матрешку получил Красковский.

- Мы просмотрели кандидатов, теперь будем сужать состав, - заявил после финальной сирены Брагин. – Не очень понравилась вторая половина матча, когда соперник перехватил инициативу.

30 апреля и 1 мая наша сборная проведет матчи в городе Билле против Швейцарии, потом чешский этап Евротура и дорога из Праги в Ригу.

СТАТИСТИКА

Россия – Белоруссия – 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).
Голы: Морозов, Красковский

Россия: Бочаров; Кирсанов – Рафиков, Науменков – Пыленков, Сергеев – Паутов, Антипин; К.Марченко – Морозов – Подколзин, Коваленко – Красковский – Бардаков, Кукштель – Сафонов – Цицюра, Ефремов – Иванов - Моисеев

источник: «Советский спорт»
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