Валерий Брагин: Надо было забивать больше, но мы довольны результатом

- Мы просмотрели всех кандидатов, - сказал Брагин. - Сегодня играла практически другая команда. То, что мы хотели, увидели. Довольны конечным результатом. Вратарь хорошо сыграл, в обороне ребята неплохо сработали, хорошие моменты были в атаке. Надо было больше забивать. Но мы довольны результатами этих двух матчей.

- Если сравнивать оба состава, какой из них сыграл лучше?

- Мы никогда не сравниваем. Задача была просмотреть всех и сделать определенные выводы. Был первый этап, затем второй перед Швейцарией будет. Еще предстоят две игры в Швейцарии. Мы хотели посмотреть на всех кандидатов. Такая была задача.

- Какие выводы сделали? Кто на вас произвел наиболее благоприятное впечатление?

- До чемпионата мира еще далеко. Рано делать какие-то выводы.

- Вы убрали Коршкова, который вчера сделал дубль, но при этом оставили его ярославских партнеров: Красковского и Коваленко. Почему?

- У Коршкова была совсем другая причина. Не буду о ней говорить. Мы решили сыграть этим составом. Все, кто не играл вчера, сегодня были задействованы. Просто надо было посмотреть кое-кого еще раз в деле.

- Питерских ребят, которые вчера играли в разных звеньях, вы объединили в одну тройку и добавили к ним Морозова. В каком сочетании они вас больше убеждают?

- Непростой вопрос. Они иногда и в этом сочетании здорово играют. Сегодня моментами, особенно в большинстве, были хорошие шансы. Просто они не попадали в пустые ворота. Эти молодые ребята очень перспективные. Все от них зависит, как будут дальше развиваться. У них должно быть хорошее будущее .