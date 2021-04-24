Валерий Брагин: Надо было забивать больше, но мы довольны результатом

- Мы просмотрели всех кандидатов, - сказал Брагин. - Сегодня играла практически другая команда. То, что мы хотели, увидели. Довольны конечным результатом. Вратарь хорошо сыграл, в обороне ребята неплохо сработали, хорошие моменты были в атаке. Надо было больше забивать. Но мы довольны результатами этих двух матчей.
- Если сравнивать оба состава, какой из них сыграл лучше?
- Мы никогда не сравниваем. Задача была просмотреть всех и сделать определенные выводы. Был первый этап, затем второй перед Швейцарией будет. Еще предстоят две игры в Швейцарии. Мы хотели посмотреть на всех кандидатов. Такая была задача.
- Какие выводы сделали? Кто на вас произвел наиболее благоприятное впечатление?
- До чемпионата мира еще далеко. Рано делать какие-то выводы.
- Вы убрали Коршкова, который вчера сделал дубль, но при этом оставили его ярославских партнеров: Красковского и Коваленко. Почему?
- У Коршкова была совсем другая причина. Не буду о ней говорить. Мы решили сыграть этим составом. Все, кто не играл вчера, сегодня были задействованы. Просто надо было посмотреть кое-кого еще раз в деле.
- Питерских ребят, которые вчера играли в разных звеньях, вы объединили в одну тройку и добавили к ним Морозова. В каком сочетании они вас больше убеждают?
- Непростой вопрос. Они иногда и в этом сочетании здорово играют. Сегодня моментами, особенно в большинстве, были хорошие шансы. Просто они не попадали в пустые ворота. Эти молодые ребята очень перспективные. Все от них зависит, как будут дальше развиваться. У них должно быть хорошее будущее .
- Очевидно, что Андрей Сергеев привлек ваше внимание своей хорошей статистикой в «Динамо», где он играл с Шипачевым. Но вы его сейчас не ставите с Шипачевым, а смотрите в других сочетаниях. Почему?
- Еще раз говорю. Вчера играли одни, сегодня - другие. Мы смотрели ребят на одном и том же сопернике. Сейчас проанализируем две встречи, сделаем выводы, и будем смотреть, кто дальше пойдет с нами.
- Так получилось, что Бочаров выглядел более убедительно в этих двух матчах, чем Самонов, хотя для вас Самонов наверняка котируется выше, как более опытный вратарь сборной, поигравший на большем количестве турниров. Не внесет ли это какой-то сумбур в ваш предварительный расклад?
- Нет. У нас сейчас в обойме три вратаря. Удачно играет Бочаров. Это плюс команде. Не имеет значения, кто из какого клуба. Есть тренер по вратарям, с которым мы постоянно общаемся. То, что Бочаров хорошо отстоял, наоборот радует.
«Было тяжело, потому что долго не играл, и пришлось втягиваться»
- У вас это в сборной первый сухарь? – вопрос Бочарову.
- Не знаю, как считать. Года два назад был матч на ноль против сборной Франции. Мы ездили на выезд. Но там была олимпийская сборная. А за национальную - первый сухарь.
- Как вам сегодня дался матч? Какие моменты были трудными? Сильно ли волновались перед матчем за сборную?
- Волнения особо не было. Выходил, как на обычный матч. Единственное, тяжело, что долго не играли. Пришлось поначалу втянуться. Спасибо ребятам за то, что помогали, убрали шайбы с пятака после отскоков. Без их помощи я бы не сыграл на ноль.
- Готовы к конкуренции на вратарской позиции в сборной России с учетом того, что есть хорошие ребята в НХЛ?
- Конечно. Цель для меня - закрепиться в сборной, поехать на чемпионат мира, а там будет видно. Мое дело выходить и помогать команде выигрывать. А тренеры решат, кто сильнее.