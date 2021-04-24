Удивительный камбэк раненых «ястребов». «Авангард» сравнял счет в серии с ЦСКА

Можно сколько угодно сетовать на судейство. Рефери Виктор Гашилов из Перми – это наш хоккейный Михаил Вилков. Недавно нижегородского арбитра пожизненно лишили свистка, несмотря на его «крышу». Настолько странные решения принимал он на поле.
Гашилов же продолжает получать назначения, несмотря на низкую квалификацию и грубые ошибки, причем в финале плей-офф. В 2011-м он спровоцировал грандиозный скандал в первом же матче серии «Салават Юлаев» - «Атлант» (4-1). Пришлось лиге отдать MVP плей-офф вратарю проигравшей команды Константину Барулину.
А напарник Гашилова Денис Наумов вообще не соответствует уровню финала.
Судьи выписали большой штраф до конца игры армейцам – сначала Андрею Локтионову, а потом Максиму Шалунову. Двум центральным нападающим.
Напрасно наставник армейцев Игорь Никитин «пихнул» на выходе со льда судьям в первом перерыве. Вряд ли мог догадываться тренер армейцев о повороте вектора игры на 180 градусов. Гости к тому времени вели 2:0 и доминировали. Хозяева же с трудом передвигали ноги. Опытный кубковый тренер должен был понимать, с какой целью именно Гашилова назначили на финал. Этот мастер свистка и в четвертом матче золотой серии-2019 свистел в одну сторону, выгнав до конца игры Антона Слепышева и закрыв глаза на провокацию со стороны капитана «ястребов» Алексея Емелина.
Если бы на свежезалитом льду забил в меньшинстве Иван Телегин, которого вывел к воротам Шимона Грубеца Александр Попов, все было бы кончено. И в матче №4, и, думается, в серии. Но шайба встала на ребро, облизала перекладину и улетела прочь.
А в третьем периоде при счете 2:2 по той же причине не попал в пустые ворота с трех метров сам Попов. Правда, свой гол в финале ветеран уже забил – в прошлом матче. А снайперскими качествами он похвастать не может.
Куда удачливее в схожей ситуации оказался «силовик» омичей Павел Дедунов, вовсе не олимпионик. В овертайме, когда судьи начали отдавать красно-синим долги по штрафным минутам (сфолил на Константине Окулове Клим Костин), Дедунову хватило сил убежать «2 в 1» и неотразимо бросить в девятку. Как говорится, почувствуйте разницу.
Окулов явно не был готов к роли лидера. Уже в начале матча он вместо броска с козырной позиции начал возвращать шайбу Попову. В третьем периоде форвард, которого прочат в MVP плей-офф, схватил глупый фол в чужой зоне за подножку. А в овертайме и вовсе провалился, пытаясь рукой поймать летевшую по борту шайбу - получился роскошный пас набравшему скорость Дедунову.
Несвойственную себе ошибку допустил защитник Егор Рыков, которого легенда Борис Михайлов чуть ли не сборную включил. Рыков редко появляется на льду, не выходит в бригаде меньшинства, компенсируя неидеальное катание рассудительностью. А тут в безобидной ситуации запустил свечу за борт и отправился в штрафной бокс. Команда же расплатилась пропущенным голом.
Третью шайбу защитник Дамир Шарипзянов забил после явной блокировки: Рид Буше поставил баскетбольный заслон Попову. На такую «мелочь» судьи не обратили внимания, в отличие от капитана армейцев Сергея Андронова, обсудившего момент с судьями. Естати, если будет подана апелляция, последует не терпящий возражений ответ: «Это же плей-офф».
Потеряв двух лидеров и потратив массу энергии в меньшинстве, армейцы оказались уязвимы. Повезло еще, что гости счет сравняли на последней секунде третьего периода. Армейцы прижали квартет обороняющихся к воротам, но никто за исключением Мэта Робинсона на бросок не решился. Подумалось, что судьям просигнализируют от столика, что время истекло. Как в мае 1969-м в золотом дерби ЦСКА – «Спартак», когда не засчитали гол Владимира Петрова.
Уму непостижимо, как подопечным Боба Хартли удалось вытащить такой матч. Это тренерская победа и одновременно тренерское поражение.
Интересно, поможет ли полученный в субботу «допинг» омичам в понедельник на «ЦСКА Арене»?
КХЛ. Кубок Гагарина
Финал. Четвертый матч.
«Авангард» (Омск) – ЦСКА – 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)
Голы: 0:1 – Слепышев (Лайпсик), 9:03
0:2 – Мамин (Карнаухов, Сергеев), 12:11
1:2 – Найт (Костин, Буше), 23:14 (5х4)
2:2 – Костин (Найт, Толчинский), 43:05 (5х4)
3:2 - Шарипзянов (Найт), 55:53
3:3 - Робинсон, 59:59 (5х4)
4:3 - Дедунов, 65:39 (4х5)
Вратари: Грубец - Юханссон
Счет в серии: 2-2.