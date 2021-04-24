Удивительный камбэк раненых «ястребов». «Авангард» сравнял счет в серии с ЦСКА

Напрасно наставник армейцев Игорь Никитин «пихнул» на выходе со льда судьям в первом перерыве. Вряд ли мог догадываться тренер армейцев о повороте вектора игры на 180 градусов. Гости к тому времени вели 2:0 и доминировали. Хозяева же с трудом передвигали ноги. Опытный кубковый тренер должен был понимать, с какой целью именно Гашилова назначили на финал. Этот мастер свистка и в четвертом матче золотой серии-2019 свистел в одну сторону, выгнав до конца игры Антона Слепышева и закрыв глаза на провокацию со стороны капитана «ястребов» Алексея Емелина.

Судьи выписали большой штраф до конца игры армейцам – сначала Андрею Локтионову, а потом Максиму Шалунову. Двум центральным нападающим.

Гашилов же продолжает получать назначения, несмотря на низкую квалификацию и грубые ошибки, причем в финале плей-офф. В 2011-м он спровоцировал грандиозный скандал в первом же матче серии «Салават Юлаев» - «Атлант» (4-1). Пришлось лиге отдать MVP плей-офф вратарю проигравшей команды Константину Барулину.

Можно сколько угодно сетовать на судейство. Рефери Виктор Гашилов из Перми – это наш хоккейный Михаил Вилков. Недавно нижегородского арбитра пожизненно лишили свистка, несмотря на его «крышу». Настолько странные решения принимал он на поле.

Если бы на свежезалитом льду забил в меньшинстве Иван Телегин, которого вывел к воротам Шимона Грубеца Александр Попов, все было бы кончено. И в матче №4, и, думается, в серии. Но шайба встала на ребро, облизала перекладину и улетела прочь.

А в третьем периоде при счете 2:2 по той же причине не попал в пустые ворота с трех метров сам Попов. Правда, свой гол в финале ветеран уже забил – в прошлом матче. А снайперскими качествами он похвастать не может.

Куда удачливее в схожей ситуации оказался «силовик» омичей Павел Дедунов, вовсе не олимпионик. В овертайме, когда судьи начали отдавать красно-синим долги по штрафным минутам (сфолил на Константине Окулове Клим Костин), Дедунову хватило сил убежать «2 в 1» и неотразимо бросить в девятку. Как говорится, почувствуйте разницу.

Окулов явно не был готов к роли лидера. Уже в начале матча он вместо броска с козырной позиции начал возвращать шайбу Попову. В третьем периоде форвард, которого прочат в MVP плей-офф, схватил глупый фол в чужой зоне за подножку. А в овертайме и вовсе провалился, пытаясь рукой поймать летевшую по борту шайбу - получился роскошный пас набравшему скорость Дедунову.

Несвойственную себе ошибку допустил защитник Егор Рыков, которого легенда Борис Михайлов чуть ли не сборную включил. Рыков редко появляется на льду, не выходит в бригаде меньшинства, компенсируя неидеальное катание рассудительностью. А тут в безобидной ситуации запустил свечу за борт и отправился в штрафной бокс. Команда же расплатилась пропущенным голом.

Третью шайбу защитник Дамир Шарипзянов забил после явной блокировки: Рид Буше поставил баскетбольный заслон Попову. На такую «мелочь» судьи не обратили внимания, в отличие от капитана армейцев Сергея Андронова, обсудившего момент с судьями. Естати, если будет подана апелляция, последует не терпящий возражений ответ: «Это же плей-офф».

Потеряв двух лидеров и потратив массу энергии в меньшинстве, армейцы оказались уязвимы. Повезло еще, что гости счет сравняли на последней секунде третьего периода. Армейцы прижали квартет обороняющихся к воротам, но никто за исключением Мэта Робинсона на бросок не решился. Подумалось, что судьям просигнализируют от столика, что время истекло. Как в мае 1969-м в золотом дерби ЦСКА – «Спартак», когда не засчитали гол Владимира Петрова.

Уму непостижимо, как подопечным Боба Хартли удалось вытащить такой матч. Это тренерская победа и одновременно тренерское поражение.

Интересно, поможет ли полученный в субботу «допинг» омичам в понедельник на «ЦСКА Арене»?

КХЛ. Кубок Гагарина

Финал. Четвертый матч.

«Авангард» (Омск) – ЦСКА – 4:3 ОТ (0:2, 2:0, 1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – Слепышев (Лайпсик), 9:03

0:2 – Мамин (Карнаухов, Сергеев), 12:11

1:2 – Найт (Костин, Буше), 23:14 (5х4)

2:2 – Костин (Найт, Толчинский), 43:05 (5х4)

3:2 - Шарипзянов (Найт), 55:53

3:3 - Робинсон, 59:59 (5х4)

4:3 - Дедунов, 65:39 (4х5)

Вратари: Грубец - Юханссон

Счет в серии: 2-2.