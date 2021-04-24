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ЦСКА опять поймал звездочку, а Хартли переиграл Никитина тактически
24 апреля 22:31
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Авангард"

ЦСКА опять поймал звездочку, а Хартли переиграл Никитина тактически

В полуфинале со СКА москвичи бросили играть, поведя 3-0. В финале сегодня повесили себе золотые медали в первом периоде при счете 2:0. В итоге 3:4 в матче и 2-2 в серии.

Дебют четвертой игры полностью подтвердил выводы после предыдущей встречи, в которой ЦСКА укатал «Авангард» в Балашихе до такой степени, что хозяев уже ноги не держали, а вратарь Грубец и вовсе рухнул как подкошенный, когда Шалунов только собирался нанести победный бросок.

Армейцы опережали оппонентов в каждом единоборстве на один, а то и два шага, и легко завладели инициативой. Показательными выдались оба гола гостей в стартовой трети.

В первом случае вроде бы все пятеро омичей в обороне были на своих местах. Тем не менее мини-дуэли они все проиграли, потому что элементарно не успевали. После вброса Лайпсика в зону атаки Локтионов обогнал Каски и подобрал шайбу. Сразу ее прокинул не глядя по лицевому борту – и снова первый на шайбе армеец Слепышев в окружении Найта и Береглазова. У форварда куча времени на прием и выбор решения. Лайпсик уже успел прикатить на пятак, ему и следует передача. Канадец, которого по-прежнему никто не опекает, пикирует на ближний угол, бросает, а Слепышев добивает. При этом его сопровождает поплывший от головокружения Береглазов, который даже не успевает опустить клюшку на лед.

Восхитительный стоп-кадр: все шесть «ястребов», включая Грубеца, у ворот, а Слепышев открывает счет вообще без какого-либо сопротивления.

Удвоили его армейцы спустя три минуты в контратаке, организовав детский мат в три хода. Сергеев – опять же не глядя! – из угла своей зоны запустил шайбу по правому борту. На красной линии ее подхватил Карнаухов, на мгновение опередив Готовца. Срезал угол и почти с линии ворот мимо Гончарова, упавшего в попытке перекрыть передачу, отпасовал опять же одинокому Мамину, которого не смог накрыть Чинахов – 0:2!

Вуаля! Финита ля Комедия, - вздохнув, подумал зал в Балашихе вместе с сетевыми и телеболельщиками. Еще бы: пусть кто-нибудь с ходу скажет, когда ЦСКА в нынешнем сезоне отдавал матчи с 2:0! Не уловили этот тонкий, но потенциально чрезвычайно опасный нюанс и тренеры гостей. Задним умом понимаешь, что именно им следовало взять тайм-аут и еще раз напомнить о западном финале. Игорь Никитин сам тогда признал, что при счете 3-0 в серии его подопечные расслабились, за что мгновенно были наказаны двумя смачными оплеухами от питерских молодогвардейцев.

Тайм-аута от москвичей, естественно, не последовало, а потому ничто не помешало им ударно наступить на пресловутые грабли. Фиксируем для истории:

- Локтионов за сто секунд до перерыва в безобидной ситуации зачем-то бьет сзади клюшкой в пах Костину – получите пять минут и до конца;

- Телегин в дебюте второго периода в меньшинстве убегает один на Грубеца и халатно лупит в перекладину;

- Найт сокращает разрыв, когда до конца большого штрафа ЦСКА остаются семь секунд. Даже здесь гости не доработали.

Опять же сейчас понимаешь, что и в этот момент Никитину можно было бы попросить тайм-аут, чтобы попробовать все-таки вправить мозги действующим чемпионам, мысленно уже повесившим себе на шеи золотые медали и этого сезона. Тогда бы наверняка спустя 18 секунд Шалунов не отправил бы Стася к неврологу с подозрением на сотрясение мозга, врезав в центре поля локтем белорусу в голову, когда тот давно расстался с шайбой. Лучший снайпер Кубка Гагарина-2021 следует в раздевалку к Локтионову, а ЦСКА лишается двух ведущих центрфорвардов. Обоих, скорее всего, дисквалифицируют, и они пропустят матч №5 в понедельник в Парке легенд.

Вторые пять минут неубиваемого меньшинства армейцы отбились. Но позволили сибирякам окончательно морально восстановиться и поверить, что еще отнюдь не все потеряно. Хотя физически по-прежнему подавляющее преимущество было у действующих чемпионов.

Обратите внимание, три шайбы из четырех авангардовцы забросили на старте периодов, когда еще были относительно свежими:

23:14. Найт – 1:2 в большинстве;

43:05. Костин – 2:2 в большинстве;

65:39. Дедунов – 4:3 в меньшинстве.

То есть мало того, что сибиряки в начале этих отрезков функционально еще не уступали оппонентам, они имели лишнего игрока, чем прекрасно дважды и воспользовались.

Также после стандартного положения хозяева на 56-й минуте вышли вперед. Найт в зоне Юханссона вчистую выиграл вбрасывание у Светлакова. Буше сблокировал невесомого Попова. Помешать Шарипзянову выстрелить в касание оказалось некому. Две секунды на все про все. Как разряд молнии. 3:2.

Ценой героических усилий красно-синие за секунду до конца основного времени равновесие все-таки восстановили… И опять поймали звездочку и расслабились. Классная команда в оптимальном состоянии никогда не допустит в большинстве – да еще в овертайме! – контратаки «два в один». Невероятное для игр ЦСКА зрелище: в меньшинстве по абсолютному пустому правому краю Дедунов пробежал почти всю площадку и беспрепятственно вонзил шайбу в ближний угол Юханссона!

Вот и получилось, что за 66 минут ключевого матча финала ЦСКА играл в полную силу с максимальной выкладкой и концентрацией лишь начальные 12 минут и четыре заключительные минуты третьего периода. Отсюда чудовищное обилие брака, вылившееся в массу неиспользованных моментов и 60 (!) минут штрафа.

Москвичи просто не заслужили сегодня победу, которую «Авангард» вырвал ценой запредельных усилий и мудрой тактики Боба Хартли. Понимая, что на стайерской дистанции у его бойцов, сильно потрепанных казанскими «барсами», нет шансов, канадский тренер сделал ставку на спринтерские рывки. Кстати, и буллит при счете 0:1 сибиряки заработали после рекламной паузы: после минутной передышки сорвались с места в карьер, как сторожевые псы с цепи, и смяли гостей у владений Юханссона. Блажиевскому ничего не оставалось, кроме как прижать шайбу рукой ко льду во вратарской площади.

«Авангард» вернул интригу в финальную серию. Однако все по-прежнему в руках ЦСКА: красно-синим всего-то и надо что сыграть правильно.

источник: «Советский спорт»
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