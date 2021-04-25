Сборная уперлась в потолок. Надо ей помочь, отрезав деньги у «Зенита» и отдав их в КХЛ

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Нидерланды - Первый дивизион 2-й тайм, 90+5' Волендам 2 Телстар 0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 68' Ренн 1 Дижон 1
Франция - Лига 1 2-й тайм, 68' Лорьян 3 Бордо 0
Франция - Лига 1 2-й тайм, 66' Ланс 1 Ним 1 П1 5.90 Х 1.65 П2 3.50
Англия - Премьер-лига 2-й тайм, 66' Лидс Юнайтед 0 Манчестер Юнай 0 П1 6.60 Х 1.90 П2 2.60
Италия - Серия А 2-й тайм, 62' Фиорентина 1 Ювентус 1 П1 6.70 Х 2.08 П2 2.33
Германия - Бундеслига 3-я четверть Баскетс Бонн 62 Хемниц 99 31
Германия - Бундеслига 3-я четверть Фрапорт Скайла 50 Миттельдойчер 54
Италия - Серия А 2-й тайм, 65' Интер М 0 Верона 0 П1 2.24 Х 2.15 П2 7.90
Франция - Лига 1 2-й тайм, 66' Страсбург 1 Нант 1 П1 3.50 Х 1.70 П2 5.70
Россия - Премьер-Лига перерыв Ростов 0 Арсенал 0 П1 2.75 Х 2.24 П2 4.10
Германия - Бундеслига перерыв РБ Лейпциг 0 Штутгарт 0
Россия - Премьер-Лига перерыв Спартак М 0 ЦСКА 0 П1 1.75 Х 3.10 П2 6.20
Португалия - Примейра 1-й тайм, 23' Боавишта 0 Маритиму 0 П1 2.45 Х 2.75 П2 3.50
Португалия - Сегунда 1-й тайм, 21' Кова-да-Пиедад 0 УД Оливейренсе 0
Аргентина - Примера 1-й тайм, 23' Ланус 0 Велес Сарсфилд 0 П1 2.75 Х 2.95 П2 2.75
Испания - Сегунда 1-й тайм, 22' Мирандес 1 Альмерия 0 П1 1.90 Х 3.50 П2 4.50
Испания - Примера 1-й тайм, 9' Вильярреал 0 Барселона 0 П1 4.50 Х 4.10 П2 1.70
Франция - Лига 1 18:05 Анже 0 Монако 0 П1 8.70 Х 4.70 П2 1.41
Россия - Премьер-Лига 19:00 Рубин 0 Краснодар 0 П1 2.65 Х 3.50 П2 2.70
Италия - Серия А 19:00 Кальяри 0 Рома 0 П1 2.90 Х 3.50 П2 2.46
Германия - Бундеслига 19:00 Бавария 0 Альба 0
Германия - Бундеслига 19:00 Боруссия М 0 Арминия 0 П1 1.61 Х 4.00 П2 6.10
Испания - Сегунда 19:15 Алькоркон 0 Леганес 0 П1 3.20 Х 2.80 П2 2.65
Испания - Примера 19:30 Севилья 0 Гранада 0 П1 1.46 Х 4.70 П2 7.20
Португалия - Примейра 19:30 Риу Аве 0 Пасуш де Ферре 0
Испания - Примера 19:30 Сельта 0 Осасуна 0 П1 1.95 Х 3.70 П2 4.00
НБА - регулярный чемпионат 20:00 Шарлотт Хорнет 0 Бостон Селтикс 0 П1 3.80 П2 1.29
Англия - Премьер-лига 21:00 Астон Вилла 0 Вест Бромвич А 0 П1 2.20 Х 3.40 П2 3.50
Италия - Серия А 21:30 Умана Рейер 0 Тревизо 0
Сборная уперлась в потолок. Надо ей помочь, отрезав деньги у «Зенита» и отдав их в КХЛ
25 апреля 16:05
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФХР

Сборная уперлась в потолок. Надо ей помочь, отрезав деньги у «Зенита» и отдав их в КХЛ

Нашей лиге надо пересматривать свою стратегию с ограничением зарплат.

Смотришь на скудные варианты пополнения сборной из НХЛ, и понимаешь сомнения Владислава Третьяка о целесообразности потолка зарплат в КХЛ. Чего добились этой мерой, кроме как выпроводили из лиги целый ряд классных хоккеистов. Чтобы вписаться в платежки при ограничении в 900 миллионов рублей, пришлось всем топ-клубам расстаться с лидерами, которым невозможно было сохранять те суммы в контрактах, что они способны заработать за океаном. И получили в главных матчах сезона те же противостояния, что были раньше.

В прошлом году Кубок Гагарина прервал коронавирус после первого раунда, а весной 2019-го бились в финале те же соперники, что и сейчас – ЦСКА и «Авангард». Ничего не изменилось ровным счетом в табели о рангах нашей лиги после введения потолка, только мастеров в составах стало меньше. Оставались бы они, сегодня сборная не рассматривала бы варианты усиления из Северной Америки теми игроками, которых пару лет назад не включали бы в списки кандидатов.

Третьяк так и говорит, что вместе с урезанием зарплат просто «размыли» клубы. А чемпионат показал, что результаты не зависят от величины зарплат. «Деньги – это вторично. Побеждают те, кто более грамотно работает, выстраивает команду. Мне кажется, уровень стал немножко ниже, потому что уехали многие звезды, такие как Кирилл Капризов. Возможно, если бы потолок был выше, могли сохранить этих хоккеистов. К сожалению, КХЛ приняла такое решение», - резюмировал глава ФХР.

Теперь это решение бьет по национальной команде. Уже ясно, что не получим мы в Риге достойное усиление. В обороне еще можем разжиться крепкими середняками, такими как Зайцев, Гавриков и Зуб. В атаке в плане звезд губы можно закатать. Не приедут в Латвию Овечкин, Малкин, Капризов, Свечников, Радулов, Кучеров, Панарин и другие хоккеисты, занятые в плей-офф в своих клубах. А свой родной чемпионат мы летом после введения жесткого потолка от звезд проредили словно сорняки на грядке. Кто поведет сборную к победе на ЧМ? Шипачев тряхнет стариной?

Футбольный «Зенит» потратил 9 миллиардов рублей на зарплаты своим футболистам в 2020 году. Этой суммы хватило бы на 10 клубов КХЛ. Чтобы платить – умножаем 10 команд на 25 игроков – 250 хоккеистам. «Зенит» насыпает столько двум с небольшим десяткам. Какая-то непонятная схема экономии государственных средств в нашем спорте введена, вам не кажется. Хоккей, в котором мы только в российской части истории становились чемпионом мира пять раз, оказался в этом вопросе даже не меньшим братом, а детдомовцем по сравнению с футболистами, позорящими страну на европейской арене который год. Не лучше ли было начать урезание с РПЛ, а не с КХЛ?

Недавно в сеть утекли данные по зарплатам футболистов «Спартака». Из чего следует, что одни оклады переваливают за сумму в 30 миллионов евро. Это не считая бонусов. Особенно умиляет такой факт, что такая звезда в кавычках как Аяз Гулиев получает по нынешнему курсу почти столько же, сколько в КХЛ самый высокооплачиваемый игрок Вадим Шипачев - 120 миллионов рублей. Мы этого добивались урезанием кахаэловских контрактов, чтобы главную звезду нашей хоккейной лиги поставили на один уровень с игроком из второй команды ФК «Спартак»?

С учетом инфляции через год нынешние контракты еще усохнут. И снова потеряем лучших в КХЛ. Из тех, кто еще остался. Не пересмотрим в этом плане свои ошибки, следующей весной будем молиться, чтобы в НХЛ все русские клубы провалились в чемпионате. Иначе повезем на ЧМ-2022 молодежную сборную.

источник: «Советский спорт»
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