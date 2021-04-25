Сборная уперлась в потолок. Надо ей помочь, отрезав деньги у «Зенита» и отдав их в КХЛ

Смотришь на скудные варианты пополнения сборной из НХЛ, и понимаешь сомнения Владислава Третьяка о целесообразности потолка зарплат в КХЛ. Чего добились этой мерой, кроме как выпроводили из лиги целый ряд классных хоккеистов. Чтобы вписаться в платежки при ограничении в 900 миллионов рублей, пришлось всем топ-клубам расстаться с лидерами, которым невозможно было сохранять те суммы в контрактах, что они способны заработать за океаном. И получили в главных матчах сезона те же противостояния, что были раньше.

В прошлом году Кубок Гагарина прервал коронавирус после первого раунда, а весной 2019-го бились в финале те же соперники, что и сейчас – ЦСКА и «Авангард». Ничего не изменилось ровным счетом в табели о рангах нашей лиги после введения потолка, только мастеров в составах стало меньше. Оставались бы они, сегодня сборная не рассматривала бы варианты усиления из Северной Америки теми игроками, которых пару лет назад не включали бы в списки кандидатов.

Третьяк так и говорит, что вместе с урезанием зарплат просто «размыли» клубы. А чемпионат показал, что результаты не зависят от величины зарплат. «Деньги – это вторично. Побеждают те, кто более грамотно работает, выстраивает команду. Мне кажется, уровень стал немножко ниже, потому что уехали многие звезды, такие как Кирилл Капризов. Возможно, если бы потолок был выше, могли сохранить этих хоккеистов. К сожалению, КХЛ приняла такое решение», - резюмировал глава ФХР.

Теперь это решение бьет по национальной команде. Уже ясно, что не получим мы в Риге достойное усиление. В обороне еще можем разжиться крепкими середняками, такими как Зайцев, Гавриков и Зуб. В атаке в плане звезд губы можно закатать. Не приедут в Латвию Овечкин, Малкин, Капризов, Свечников, Радулов, Кучеров, Панарин и другие хоккеисты, занятые в плей-офф в своих клубах. А свой родной чемпионат мы летом после введения жесткого потолка от звезд проредили словно сорняки на грядке. Кто поведет сборную к победе на ЧМ? Шипачев тряхнет стариной?

Футбольный «Зенит» потратил 9 миллиардов рублей на зарплаты своим футболистам в 2020 году. Этой суммы хватило бы на 10 клубов КХЛ. Чтобы платить – умножаем 10 команд на 25 игроков – 250 хоккеистам. «Зенит» насыпает столько двум с небольшим десяткам. Какая-то непонятная схема экономии государственных средств в нашем спорте введена, вам не кажется. Хоккей, в котором мы только в российской части истории становились чемпионом мира пять раз, оказался в этом вопросе даже не меньшим братом, а детдомовцем по сравнению с футболистами, позорящими страну на европейской арене который год. Не лучше ли было начать урезание с РПЛ, а не с КХЛ?