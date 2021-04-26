«Авангард» теперь может проиграть только сам себе, но у ЦСКА есть джокер

Как говорят при обидных поражениях, тем более когда ведешь 2:0 при полном преимуществе, потом героически уползаешь на ничью за секунду до конца основного времени и, тем не менее, проигрываешь да еще в большинстве? Об этом недоразумении нужно сразу забыть! Однако такое проходит в регулярке. А вот в кубковой серии – вряд ли. Хотя «Авангард» в стыке с «Магниткой», уступив 1:7 и легко добившись общей победы, доказал, что одна осечка ничего не значит.
Но то был ранний раунд. На тех этапах потенциал противников еще сильно разнится. Объективно более квалифицированный может себе позволить послабления. В финале, где априори сходятся абсолютно равные, любая оплошность, недооценка, расконцентрация имеют последствия. В том числе прямые. Речь о потере армейцами лучшего снайпера Кубка Гагарина-2021 Шалунова, дисквалифицированного на одну игру за удар в голову Стася, повлекший в субботу большой штраф и удаление до конца.
Еще по ходу серии ЦСКА – «Локомотив» я писал: переодень трио Шалунова в форму ярославцев, исход их противостояния мог бы получиться прямо противоположным. Сегодняшняя рубка в Парке легенд этот тезис полностью подтвердила. Как выяснилось, без Шалунова у москвичей попросту некому забивать. Мне это стало понятно еще в середине стартовой трети: коллега Домрачев, принявший соответствующую эсэмэску, не даст соврать.
Ведь в чем сила Максима? С 12 шайбами он не просто первый стрелок плей-офф. Семь из них оказались победными. А если учесть, что ЦСКА в нынешней кубковой кампании одержал уже семь сухих викторий, крайне важно открыть счет. Ибо этот гол, скорее всего, и станет решающим. Вы только представьте, как бы сегодня развернулась игра, если бы в середине первого периода на прострел Сошникова накатил не Лайпсик, а Шалунов. Не сомневаюсь ни секунды, ЦСКА повел бы 1:0. А что сделал канадский увалень? Вместо того чтоб ткнуть шайбу с пятака в пустые ворота, зачем-то решил ее остановить ногой?! Вопиющий непрофессионализм, а точнее, донная квалификация.
Вот вам и вся разница.
Впрочем, даже если бы тогда хозяева и открыли счет, ничего гарантировать было бы нельзя. В субботу «Авангард» доказал, что способен взять верх и с 0:2. Беда москвичей – они потеряли преимущество в функциональной подготовке. Ведь путь омичей к финалу был тернистее – 18 матчей против 17 у армейцев. Но главное - финалы конференций выдались несопоставимыми. Если на Западе все практически завершилось после трех игр, в которых СКА трижды капитулировал, то на Востоке «Ак Барс» сдался только в овертайме седьмой встречи. Это и отложило отпечаток на первую часть финала. В стартовой игре сибиряки укатали слегка заржавевших армейцев на кураже. Но когда наступили трудовые будни, сразу обнаружилось, что «ястребам» недостает свежести. Два поражения кряду и 0:2 после первого периода в игре №4. Вот тогда ЦСКА и выстрелил себе в ногу, нахватав 18 минут обороны вчетвером против пяти. Именно этот почти целый период мучений красно-синих в меньшинстве и нивелировал физическое состояние финалистов. При этом ментальный перевес после успеха в овертайме, разумеется, был уже на стороне «Авангарда». Что гости в этот вечер прекрасно и доказали.
Изначально было ясно, что действующие чемпионы выскочат на лед, как те самые ванкуверские гориллы, чтоб закончить все дела, как Канада в четвертьфинале Олимпиады-2010, еще до первого перерыва. Однако, в отличие от подопечных Быкова и Захаркина, бойцы Хартли к этому штурму были тотально готовы. За исключением непростительного промаха Лайпсика, хозяева не создали ни одного более или менее опасного момента.
Ну а во втором периоде все встало на свои места. Меня здорово удивила фраза героя матча Шарипзянова во втором перерыве при счете 0:2:
- Мы продолжим играть первым номером!
Вот те на! Отбивались гости 40 минут, отбивались, а оказывается – они играют первым номером?! Но, если посмотреть статистику, получится, что все территориальное преимущество ЦСКА по сути мираж, толку от него никакого. В стартовой трети Юханссон отбил 8 бросков, Грубец – 9. Во второй – 11 у шведа против 8 у чеха при двух пропущенных хозяевами шайбах. Неадекватное впечатление создалось из-за того, что сибиряки сблокировали тьму бросков армейцев. По периодам: 3-7, 1-12, 2-9. В сумме за игру – 6-28?!
Вот вам и вся разница.
О чем говорит столь катастрофичный облом ЦСКА по блокам? Первое: авангардовцы успевали все перекрыть и подстроиться под атакующего оппонента. Что как раз и свидетельствует о том, что москвичи лишились козыря в физике. Второе: армейцы нападали слишком предсказуемо, прямолинейно, а потому все время упирались в стенку. Зато гости забивали в контрвыпадах почти без сопротивления. Это и показывает, что они действовали первым номером. Не ждали ошибок хозяев в глубоких окопах, а сами за счет активного прессинга создавали себе шансы и при первой удобной возможности летели вперед.
Что имеем перед, возможно, последним матчем сезона в среду в Балашихе?
«Авангард» на душевном подъеме и с идеально отлаженной схемой противодействия ЦСКА.
Шанс армейцев – в возвращении Шалунова. Один человек в хоккейном поле – все-таки воин. Да еще какой! Без Максима и большинство красно-синих заглохло. Один его точный выстрел может решить все. Да и как бы сибиряков эмоции не захлестнули. На этом дружина Игоря Никитина тоже может как-то сыграть.