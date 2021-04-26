«Авангард» теперь может проиграть только сам себе, но у ЦСКА есть джокер

Ведь в чем сила Максима? С 12 шайбами он не просто первый стрелок плей-офф. Семь из них оказались победными. А если учесть, что ЦСКА в нынешней кубковой кампании одержал уже семь сухих викторий, крайне важно открыть счет. Ибо этот гол, скорее всего, и станет решающим. Вы только представьте, как бы сегодня развернулась игра, если бы в середине первого периода на прострел Сошникова накатил не Лайпсик, а Шалунов. Не сомневаюсь ни секунды, ЦСКА повел бы 1:0. А что сделал канадский увалень? Вместо того чтоб ткнуть шайбу с пятака в пустые ворота, зачем-то решил ее остановить ногой?! Вопиющий непрофессионализм, а точнее, донная квалификация.

Еще по ходу серии ЦСКА – «Локомотив» я писал: переодень трио Шалунова в форму ярославцев, исход их противостояния мог бы получиться прямо противоположным. Сегодняшняя рубка в Парке легенд этот тезис полностью подтвердила. Как выяснилось, без Шалунова у москвичей попросту некому забивать. Мне это стало понятно еще в середине стартовой трети: коллега Домрачев, принявший соответствующую эсэмэску, не даст соврать.

Но то был ранний раунд. На тех этапах потенциал противников еще сильно разнится. Объективно более квалифицированный может себе позволить послабления. В финале, где априори сходятся абсолютно равные, любая оплошность, недооценка, расконцентрация имеют последствия. В том числе прямые. Речь о потере армейцами лучшего снайпера Кубка Гагарина-2021 Шалунова, дисквалифицированного на одну игру за удар в голову Стася, повлекший в субботу большой штраф и удаление до конца.

Как говорят при обидных поражениях, тем более когда ведешь 2:0 при полном преимуществе, потом героически уползаешь на ничью за секунду до конца основного времени и, тем не менее, проигрываешь да еще в большинстве? Об этом недоразумении нужно сразу забыть! Однако такое проходит в регулярке. А вот в кубковой серии – вряд ли. Хотя «Авангард» в стыке с «Магниткой», уступив 1:7 и легко добившись общей победы, доказал, что одна осечка ничего не значит.

Впрочем, даже если бы тогда хозяева и открыли счет, ничего гарантировать было бы нельзя. В субботу «Авангард» доказал, что способен взять верх и с 0:2. Беда москвичей – они потеряли преимущество в функциональной подготовке. Ведь путь омичей к финалу был тернистее – 18 матчей против 17 у армейцев. Но главное - финалы конференций выдались несопоставимыми. Если на Западе все практически завершилось после трех игр, в которых СКА трижды капитулировал, то на Востоке «Ак Барс» сдался только в овертайме седьмой встречи. Это и отложило отпечаток на первую часть финала. В стартовой игре сибиряки укатали слегка заржавевших армейцев на кураже. Но когда наступили трудовые будни, сразу обнаружилось, что «ястребам» недостает свежести. Два поражения кряду и 0:2 после первого периода в игре №4. Вот тогда ЦСКА и выстрелил себе в ногу, нахватав 18 минут обороны вчетвером против пяти. Именно этот почти целый период мучений красно-синих в меньшинстве и нивелировал физическое состояние финалистов. При этом ментальный перевес после успеха в овертайме, разумеется, был уже на стороне «Авангарда». Что гости в этот вечер прекрасно и доказали.

Изначально было ясно, что действующие чемпионы выскочат на лед, как те самые ванкуверские гориллы, чтоб закончить все дела, как Канада в четвертьфинале Олимпиады-2010, еще до первого перерыва. Однако, в отличие от подопечных Быкова и Захаркина, бойцы Хартли к этому штурму были тотально готовы. За исключением непростительного промаха Лайпсика, хозяева не создали ни одного более или менее опасного момента.

Ну а во втором периоде все встало на свои места. Меня здорово удивила фраза героя матча Шарипзянова во втором перерыве при счете 0:2:

- Мы продолжим играть первым номером!

Вот те на! Отбивались гости 40 минут, отбивались, а оказывается – они играют первым номером?! Но, если посмотреть статистику, получится, что все территориальное преимущество ЦСКА по сути мираж, толку от него никакого. В стартовой трети Юханссон отбил 8 бросков, Грубец – 9. Во второй – 11 у шведа против 8 у чеха при двух пропущенных хозяевами шайбах. Неадекватное впечатление создалось из-за того, что сибиряки сблокировали тьму бросков армейцев. По периодам: 3-7, 1-12, 2-9. В сумме за игру – 6-28?!

Вот вам и вся разница.

О чем говорит столь катастрофичный облом ЦСКА по блокам? Первое: авангардовцы успевали все перекрыть и подстроиться под атакующего оппонента. Что как раз и свидетельствует о том, что москвичи лишились козыря в физике. Второе: армейцы нападали слишком предсказуемо, прямолинейно, а потому все время упирались в стенку. Зато гости забивали в контрвыпадах почти без сопротивления. Это и показывает, что они действовали первым номером. Не ждали ошибок хозяев в глубоких окопах, а сами за счет активного прессинга создавали себе шансы и при первой удобной возможности летели вперед.

Что имеем перед, возможно, последним матчем сезона в среду в Балашихе?

«Авангард» на душевном подъеме и с идеально отлаженной схемой противодействия ЦСКА.

Шанс армейцев – в возвращении Шалунова. Один человек в хоккейном поле – все-таки воин. Да еще какой! Без Максима и большинство красно-синих заглохло. Один его точный выстрел может решить все. Да и как бы сибиряков эмоции не захлестнули. На этом дружина Игоря Никитина тоже может как-то сыграть.