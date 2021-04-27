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Почему «Матч ТВ» оборвал трансляцию из США на первых звуках российского гимна?
27 апреля 08:22
автор: Виталий Славин
автор фото: Федерация хоккея России (ФХР)

Почему «Матч ТВ» оборвал трансляцию из США на первых звуках российского гимна?

С какой несусветной помпой федеральный спортканал давеча отмечал детский возраст в пять лет, который там почему-то нарекли юбилеем, раздав кучу госнаград! А вот хоккей показывать так и не научились.

В стартовом матче чемпионате мира для 18-летних, который мы не выигрывали с 2007 года, россияне сошлись с хозяевами турнира. Американцы, как известно, давным-давно передрали советскую практику подготовки от Анатолия Тарасова – 11 месяцев в году в одном составе на сборе и доминируют в юниорском хоккее весь XXI век. Достаточно сказать, что звездно-полосатые из пятнадцати последних ЮЧМ выиграли девять! Неизменно на пьедестале они и вовсе с 2004 года. Нам о подобном и мечтать не приходится. Правда, на последнем ЧМ в 2019 году россияне уступили шведам только в овертайме финала.

На нынешний созыв Альберта Лещева мальчишек 2003 г.р. у нас особые надежды. Ведь по своему возрасту эти ребята выиграли почти все свои турниры. Особенно выделяется нападение. Никита Чибриков из СКА даже успел отметиться в национальной команде, причем не туристом – забросил шайбу на шведском этапе Евротура в феврале. Магнитогорец Данила Юров в нынешнем Кубке Гагарина успел поразить ворота, возможно, будущих чемпионов КХЛ из Балашихи/Омска. Ну а 16-летнего питерца Матвея Мичкова уже сейчас по глубине таланта сравнивают с Павлом Буре.

Сказка, а не команда! И 1:5 к 25-й минуте матча открытия?! Причем трижды наши пропускали в меньшинстве. Так сильно хотели помочь голкиперу Герасимюку, что слишком жались к воротам, чем позволяли американцам беспрепятственно расстреливать Кирилла со средних дистанций. Впрочем, питерец уступил место в рамке одноклубнику Бринкману еще при счете 1:4 на 22-й минуте.

Но и Виталий недолго оставался сухим: спустя три минуты после появления его распечатал некий Саша Пастухов. Однако затем Бринкман совершил несколько ключевых спасений, и маленькая Красная машина заработала на полную мощь.

26:16. Мичков (Новиков) — 5:2

28:09. Гайдамак (Грудинин, Чибриков) – 5:3

33:09. Мичков (Грудинин, Петров) – 5:4

36:36. Дюк (Пастухов, Беренс) – 6:4

39:12. Мирошниченко (Коромыслов, Свечков) – 6:5

В третьем периоде команды действовали осторожнее, прекрасно понимая: теперь игра идет до гола. Забили его на 55-й минуте, к счастью, мы, а сделал это… Ну, конечно, представитель «Авангарда»! Иван Мирошниченко замкнул с пятака комбинацию, начатую Юровым и блестяще продолженную Свечковым. Тольяттинец на большой дуге на паузе забрал все внимание американцев на себя и в последний момент скинул шайбу на одинокого омского «ястреба»!

Ну а точку в овертайме поставил, как это и положено, капитан сборной Чибриков. Никита все сделал сам: взял шайбу на своей половине, закатил слева в зону хозяев и броском с острого угла нашел щель в амуниции Гомера – 6:7! Такая вот славная фамилия у воротчика главных фаворитов ЮЧМ-2021.

Еще по ходу игры я заметил, что на стекле за скамейкой нашей команды висит триколор. Как же так, подумал я, ведь ИИХФ с подачи МОК вроде как запретила на своих соревнованиях российский гимн и флаг. На ЧМ-2021 в Риге точно. Странно – почему здесь не так? Оставалось дождаться конца матча и возможной счастливой развязки со всеми вытекающими.

Когда же наши пацаны это маленькое чудо сотворили и вместе с поверженными штатниками выстроились на синих линиях, приготовившись спеть самую дорогую песню в жизни, «Матч ТВ» сказал России:

- Фигушки!

источник: «Советский спорт»
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