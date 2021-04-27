Почему «Матч ТВ» оборвал трансляцию из США на первых звуках российского гимна?

В стартовом матче чемпионате мира для 18-летних, который мы не выигрывали с 2007 года, россияне сошлись с хозяевами турнира. Американцы, как известно, давным-давно передрали советскую практику подготовки от Анатолия Тарасова – 11 месяцев в году в одном составе на сборе и доминируют в юниорском хоккее весь XXI век. Достаточно сказать, что звездно-полосатые из пятнадцати последних ЮЧМ выиграли девять! Неизменно на пьедестале они и вовсе с 2004 года. Нам о подобном и мечтать не приходится. Правда, на последнем ЧМ в 2019 году россияне уступили шведам только в овертайме финала.

На нынешний созыв Альберта Лещева мальчишек 2003 г.р. у нас особые надежды. Ведь по своему возрасту эти ребята выиграли почти все свои турниры. Особенно выделяется нападение. Никита Чибриков из СКА даже успел отметиться в национальной команде, причем не туристом – забросил шайбу на шведском этапе Евротура в феврале. Магнитогорец Данила Юров в нынешнем Кубке Гагарина успел поразить ворота, возможно, будущих чемпионов КХЛ из Балашихи/Омска. Ну а 16-летнего питерца Матвея Мичкова уже сейчас по глубине таланта сравнивают с Павлом Буре.

Сказка, а не команда! И 1:5 к 25-й минуте матча открытия?! Причем трижды наши пропускали в меньшинстве. Так сильно хотели помочь голкиперу Герасимюку, что слишком жались к воротам, чем позволяли американцам беспрепятственно расстреливать Кирилла со средних дистанций. Впрочем, питерец уступил место в рамке одноклубнику Бринкману еще при счете 1:4 на 22-й минуте.

Но и Виталий недолго оставался сухим: спустя три минуты после появления его распечатал некий Саша Пастухов. Однако затем Бринкман совершил несколько ключевых спасений, и маленькая Красная машина заработала на полную мощь.

26:16. Мичков (Новиков) — 5:2