Такой Барабанов сборной в Риге точно пригодится! Олимпийский чемпион ударно дебютировал в «Сан-Хосе»

Уточню, в чем ошибка. Барабанов, которому в июне стукнет 27, в свое время так и не попал на драфт. Как Артемий Панарин. Или другой олимпийский чемпион Артем Зуб. Или Илья Любушкин. То есть невский армеец мог выбрать любую команду НХЛ. Хлебушек угадал с «Чикаго», где с ходу взял титул лучшего новичка НХЛ. Экс-защитник СКА не промахнулся с «Оттавой», где среди тыловиков быстро выдвинулся на ведущие роли. Ну а Александр предсказуемо сам загнал себя в полосу мучений. Судите сами – вот его игровое время в «Торонто»:

В итоге следующий матч Александр сыграл только 13 января! Уже в НХЛ. За «Торонто», с которым еще 7 апреля заключил однолетний двусторонний контракт на 925 тысяч долларов. Эта сделка изначально виделась страшной ошибкой игрока и его агента. «Листья» перенасыщены классными форвардами – один квартет миллионеров Меттьюз, Таварес, Марнер, Нюландер, съевший почти половину платежки канадского клуба, чего стоит! Иначе говоря, места в топ-6 нападения «Торонто» для российского новичка не просматривалось априори, а рыть-копать-таскать-толкать явно не для низкорослого (178 см), по меркам НХЛ, и легкого (87 кг) крайка.

К этому знаменательному событию король корабликов из петербуржского СКА шел более года. Ведь в КХЛ Барабанов последний раз отличился 5 марта прошлого года, когда в стартовом раунде Кубка Гагарина поставил победную точку (6:0) в третьем матче серии с «Витязем». Вскоре плей-офф в России приостановили, который, в отличие от НХЛ, так и не возобновили.

22.01. «Эдмонтон» - 7:56 (12)

24.01. «Калгари» - 5:46 (8)

28.01. «Эдмонтон» - 5:18 (8)

30.01. «Эдмонтон» - 7:29 (10)

8.02. «Ванкувер» - 8:08 (10)

22.02. «Калгари» - 11:13 (13)

24.02. «Калгари» - 8:48 (12)

27.02. «Эдмонтон» - 13:31 (18)

1.03. «Эдмонтон» - 11:57 (15)

7.04. «Монреаль» - 9:34 (15)

10.04. «Оттава» - 12:37 (15)

Оценили масштабы бедствия?! Ну что может кружевной технарь-виртуоз продемонстрировать в сопровождении увальней третьей или четвертой линии за 5-8 минут ледового времени?! Да тут хотя бы пару раз до шайбы дотронуться!

Стоило после пандемии открыться АХЛ, как наивный петербуржец, естественно, быстренько очутился в фарм-клубе. В «Торонто Марлис», впрочем, провел всего-то две игры, набрав 5 (2+3) очков. Так и вышло, что за весь февраль он отметился в «Мейпл Лифс» четыре раза, а в первый месяц весны сыграл в НХЛ и вовсе лишь однажды – 1 марта.

Не будь в НХЛ дедлайна, Барабанов скорее всего так бы и не выбрался из АХЛ. Но перед закрытием трансферного рынка всегда возникают варианты обменов. Тем более что «Торонто», доминирующий в канадском дивизионе, собрался в плей-офф шагать далеко. «Сан-Хосе», проваливающий сезон, проявил заинтересованность в Барабанове. Потому в апреле нападающего вернули в основной состав и представили солидное для него игровое время. Показать калифорнийским купцам товар лицом. Те заценили и рубанули: «Годится!». В День космонавтики 12 апреля «акулы» и «листья» ударили по рукам: на Тихий океан отправился Барабанов, а оттуда в Канаду проследовал финский центр Антти Суомела.

После стандартного карантина новобранцу «Сан-Хосе» для адаптации опять пришлось спуститься в ненавистную АХЛ. Александр в двух матчах за «Барракуду» очков не набрал, но «минус 2» за полезность умудрился отхватить. Тем временем головной клуб свалился в пике – восемь поражений кряду! Вот тут-то в Калифорнии и вспомнили о герое Пхенчхана.

Сегодня россиянин получил в «Шаркс» первый шанс. Да какой! Тренер Боб Бугнер определил новичка в ударное звено к чеху Томашу Гертлу и канадцу Эвандеру Кейну. Как белорусы помнят, тот нехило пошуровал в минском «Динамо» во время локаута-2012, а его снимок с нераспечатанными пачками легких русских долларов вошел в историю мировой фотографии.

О, чудо! Это экспериментальное трио организовало четыре из шести шайб хозяев и вытащило игру с «койотами» Ильи Любушкина – 6:4. Кейн набрал 4 (1+3) очка и удостоился первой звезды, у Гертла – две передачи, а Барабанов, признанный третьей звездой, на 52-й минуте сделал счет 5:3. Этот гол стал победным. Попутно Барабанов установил личные рекорды в НХЛ по игровому времени и сменам – 17:15 (в том числе 3:17 – в большинстве) и 20, нанес 4 броска и заработал полезность «плюс 2».

Так держать, Александр! Такой форвард нам точно пригодится на ЧМ-2021 в Риге. Хотя теоретически «акулы» еще могут пробиться в плей-офф. Но с этим наверняка не согласится «Сент-Луис», опережающий «Сан-Хосе» на пять очков при двух матчах в запасе.