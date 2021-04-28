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К концовке две пропустили и победу упустили. Сборная Россия проиграла Финляндии на ЮЧМ
28 апреля 08:12
автор: Владислав Домрачев
автор фото: Finnish Ice Hockey Association

К концовке две пропустили и победу упустили. Сборная Россия проиграла Финляндии на ЮЧМ

Весь вторник мы восхищались суперволевой победой над американцами (7:6ОТ) на старте чемпионата мира среди юниоров в США. А теперь горюем: сборная России не удержала перевес в две шайбы (3:1) в концовке матче с финнами и уступила по буллитам (3:4Б).

Стоит бросаться из крайности в крайность? После победы над главными фаворитами турнира сборной США (камбэк с 1:5) кое-кто из экспертов поспешил повесить золотые медали на шеи россиянам.

Обидное поражение от финнов должно заставить опуститься с небес на грешную землю. Вели ведь за 2:35 до конца третьего периода 3:1, мало что позволяли соперникам, но победный счет не уберегли.

Дубль Федора Свечкова и шайба капитана команды Никиты Чибрикова вкупе с вдохновенными действиями вратаря Сергея Иванова (против американцев он не играл), выбравшего странный для европейских голкиперов 29-й номер, дали основания болельщикам надеяться на успех. Особенно после фантастического сэйва в середине третьего периода, когда наш воротчик остановил шайбу, пущенную в пустой угол главной звездой финнов Ламбертом.

До сирены оставалось меньше пяти минут, когда в безобидной ситуации врезался головой в борт и покинул лед на каталке с корсетом на шее форвард «львов» Капанен. Сразу вспомнилась жуткая история 40-летней давности с летальным исходом молодого нападающего ЦСКА Владимира Корженко.

Казалось, незапланированная пауза поможет подопечным Альберта Лещева восстановить силы и спокойно довести игру до победы. Увы, европейские канадцы, навалившись на наши ворота, в течение 69 секунд сравняли счет. В обоих случаях в зоне защиты начиналась паника, в результате сначала защитник Коромыслов, а потом форвард Мирошниченко не сумели выбросить (или вывести) шайбу.

Также жаль, что оборонец Грудинин до сирены не принес победу, оказавшись на козырной для броска позиции.

Овертайм превратился для россиян в сущий кошмар. Уже на 15-й секунде Свечков, пытаясь отобрать шайбу, сфолил и отправился в штрафной бокс. А едва выйдя на свободу, схватил еще одно удаление, теперь уже оправданное. Иванов и «меньшевики» героически отстояли ворота.

Однако буллиты нашим не задались: Петров, Мичков, Бучельников и Юров проиграли дуэли вратарю, финны же два раза пробили Иванова.

Комментаторы на «Матч ТВ» поначалу решили списать неудачу на судейский произвол: мол, люди в полосатых джерси придумали первое удаления в овертайме. Но потом эту тему забыли.

Вряд ли стоит винить тренеров во главе с Лещевым, тем более что еще не утихли фанфары американского камбэка. А чемпионат ведь де-факто начнется с четвертьфиналов. Правда, наши рискуют не занять в группе первое место, ведь в случае победы хозяев над финнами в основное время они не отдадут лидерства. Кстати, в другом квинтете впечатлил разгром с двузначным счетом 12:1, который учинили канадцы действующим чемпионами мира шведам. Да и белорусские 7:1 в победном матче против Швейцарии настораживают.

Напомним, сборной России остается встретиться с Германией (30 апреля, 0.00) и Чехией (2 мая, 0.00). Потом плей-офф.

СТАТИСТИКА

Россия – Финляндия – 3:4Б (1:0, 2:1, 0:2, 0:0, 0:1).

Голы у наших: Свечков (2), Чибриков

Вратарь у россиян: Иванов

Броски: 28 (6+13+9+0) -55 (16+16+16, 7)

Штраф: 12-4

источник: «Советский спорт»
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