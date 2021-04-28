К концовке две пропустили и победу упустили. Сборная Россия проиграла Финляндии на ЮЧМ

Стоит бросаться из крайности в крайность? После победы над главными фаворитами турнира сборной США (камбэк с 1:5) кое-кто из экспертов поспешил повесить золотые медали на шеи россиянам.

Обидное поражение от финнов должно заставить опуститься с небес на грешную землю. Вели ведь за 2:35 до конца третьего периода 3:1, мало что позволяли соперникам, но победный счет не уберегли.

Дубль Федора Свечкова и шайба капитана команды Никиты Чибрикова вкупе с вдохновенными действиями вратаря Сергея Иванова (против американцев он не играл), выбравшего странный для европейских голкиперов 29-й номер, дали основания болельщикам надеяться на успех. Особенно после фантастического сэйва в середине третьего периода, когда наш воротчик остановил шайбу, пущенную в пустой угол главной звездой финнов Ламбертом.

До сирены оставалось меньше пяти минут, когда в безобидной ситуации врезался головой в борт и покинул лед на каталке с корсетом на шее форвард «львов» Капанен. Сразу вспомнилась жуткая история 40-летней давности с летальным исходом молодого нападающего ЦСКА Владимира Корженко.

Казалось, незапланированная пауза поможет подопечным Альберта Лещева восстановить силы и спокойно довести игру до победы. Увы, европейские канадцы, навалившись на наши ворота, в течение 69 секунд сравняли счет. В обоих случаях в зоне защиты начиналась паника, в результате сначала защитник Коромыслов, а потом форвард Мирошниченко не сумели выбросить (или вывести) шайбу.