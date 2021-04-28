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вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 19:00 Авангард 0 ЦСКА 0 П1 3.30 Х 4.30 П2 2.04
Испания - Примера 20:00 Атлетик Б 0 Вальядолид 0 П1 1.95 Х 3.30 П2 4.50
Лига чемпионов 22:00 ПСЖ 0 Манчестер Сити 0 П1 3.30 Х 3.90 П2 2.16
Выпьет ли Хартли шампанское из Кубка Гагарина? Смотрим шестой матч финала ЦСКА – «Авангард»
28 апреля 08:48
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК "ЦСКА"

Выпьет ли Хартли шампанское из Кубка Гагарина? Смотрим шестой матч финала ЦСКА – «Авангард»

Сегодня вечером КХЛ может обрести нового обладателя Кубка Гагарина. В случае победы «Авангарда» над действующим чемпионом ЦСКА.

Главному тренеру омичей Бобу Хартли некоторые эксперты-хейтеры устроили обструкцию. А он им наперекор прижал фаворитов финала к канатам. В понедельник на «ЦСКА Арене» его подопечные сдержали стартовый порыв москвичей, во втором - идеально воспользовались полушансами в атаке, а в третьем – толком ничего не позволили соперникам.

Продолжает восхищать защитник Дамир Шарипзянов, который, кстати, не значится в шорт-листе претендентов на титул MVP плей-офф. Он забил победный гол, да как! Отсидев две минуты в штрафном боксе, вышел на площадку и еще с полминуты сдерживал красно-синих на позиции крайнего форварда, а потом с Кириллом Семеновым убежал в контратаку и завершил ее.

Что касается форварда Рида Буше, то в который уж раз приходится говорить о попадании с этим трансфером в «десятку». В команде Хартли все легионеры играют ключевые роли – вратарь Шимон Грубец, защитники Оливер Каски и Вилле Покка, нападающие Буше и Корбэн Найт. А чешский форвард Иржи Секач ждет шанса и теперь едва ли дождется.

Но ЦСКА в уходящем сезоне ни разу не проигрывал трижды кряду. Это во-первых. Во-вторых, вряд ли омичам продолжит так фартить, как в матче №5, когда им на выручку трижды приходила штанга. У армейцев возвращается на лед отбывший дисквалификацию Максим Шалунов. Лучший снайпер плей-офф точит клюшку с прошлой субботы.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин наверняка вернет в состав канадского защитника Джона Гилмора, который вытеснит шведа Марио Кемпе. Впрочем, это лишь предположения.

Многое будет зависеть от судейства. Хочется, чтобы не арбитры стали главными героями матча. В понедельник наши «золотые свистки» Алексей Раводин и Константин Оленин показали высший пилотаж.

Шестые игры финалов Кубка Гагарина сегодняшние соперники завершали по-разному. Омичи в 2012-м проиграли в Лужниках «Динамо» (2:5) и позволили бело-голубым сквитать счет в серии (3-3), армейцы же в 2016-м добыли победу (2:1ОТ) в Магнитогорске и вернули финал в Москву.

Не пропустите!

19.00 Балашиха ЦСКА (1) – «Авангард» (2) «Матч ТВ»

Счет в серии: 2-3 (1:4, 3:0, 2:1, 3:4ОТ , 0:2, 28, 30*)

*Если потребуется.

источник: «Советский спорт»
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