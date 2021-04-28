Выпьет ли Хартли шампанское из Кубка Гагарина? Смотрим шестой матч финала ЦСКА – «Авангард»

Главному тренеру омичей Бобу Хартли некоторые эксперты-хейтеры устроили обструкцию. А он им наперекор прижал фаворитов финала к канатам. В понедельник на «ЦСКА Арене» его подопечные сдержали стартовый порыв москвичей, во втором - идеально воспользовались полушансами в атаке, а в третьем – толком ничего не позволили соперникам.

Продолжает восхищать защитник Дамир Шарипзянов, который, кстати, не значится в шорт-листе претендентов на титул MVP плей-офф. Он забил победный гол, да как! Отсидев две минуты в штрафном боксе, вышел на площадку и еще с полминуты сдерживал красно-синих на позиции крайнего форварда, а потом с Кириллом Семеновым убежал в контратаку и завершил ее.

Что касается форварда Рида Буше, то в который уж раз приходится говорить о попадании с этим трансфером в «десятку». В команде Хартли все легионеры играют ключевые роли – вратарь Шимон Грубец, защитники Оливер Каски и Вилле Покка, нападающие Буше и Корбэн Найт. А чешский форвард Иржи Секач ждет шанса и теперь едва ли дождется.

Но ЦСКА в уходящем сезоне ни разу не проигрывал трижды кряду. Это во-первых. Во-вторых, вряд ли омичам продолжит так фартить, как в матче №5, когда им на выручку трижды приходила штанга. У армейцев возвращается на лед отбывший дисквалификацию Максим Шалунов. Лучший снайпер плей-офф точит клюшку с прошлой субботы.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин наверняка вернет в состав канадского защитника Джона Гилмора, который вытеснит шведа Марио Кемпе. Впрочем, это лишь предположения.