ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
КХЛ - плей-офф 19:00 Авангард 0 ЦСКА 0 П1 3.30 Х 4.30 П2 2.04
Испания - Примера 20:00 Атлетик Б 0 Вальядолид 0 П1 1.95 Х 3.30 П2 4.50
Лига чемпионов 22:00 ПСЖ 0 Манчестер Сити 0 П1 3.30 Х 3.90 П2 2.16
Буше, Робинсон, Каски, Юханссон и Попов… Кто станет MVP плей-офф?
28 апреля 10:25
автор: Владислав Домрачев
автор фото: ХК «Авангард»

Буше, Робинсон, Каски, Юханссон и Попов… Кто станет MVP плей-офф?

Сегодня в случае победы «Авангарда» в шестом матче финала Кубка Гагарина может завершиться сезон в КХЛ. Комиссия лиги уже рассматривает кандидатуры на титул самого ценного игрока плей-офф.

Напомним, в 2019-м этот весьма внешне скромный трофей вручили на «Арене Балашиха» вратарю ЦСКА Илье Сорокину, который ныне прокладывает себе дорогу в НХЛ. До него голкиперы четырежды удостаивались этого титула: в 2011-м Константин Барулин из «Атланта», в 2012-м и 2013-м – московский динамовец Александр Еременко, в 2017-м – Василий Кошечкин из «Магнитки».

Теперь в шорт-листе кандидатов-претендентов Ларс Юханссон, бывший одноклубник Сорокина. Однако если Кубок Гагарина завоюет «Авангард», не видать армейцу титул как своих ушей.

А как вам вариант со вторым подряд «сухарем» его оппонента Шимона Грубеца? Тогда в срочном порядке придется рассмотреть кандидатуру чешского голкипера.

Пока же претендентов от «Авангарда» двое – защитник Оливер Каски и форвард Рид Буше. Финн забил победный гол в Казани, позволивший омичам завоевать путевку в финал. Буше не только принес победу «ястребам» в пятой игре серии с «Ак Барсом» (как и Каски, в овертайме), но фактически из ничего соорудил шайбу в ворота ЦСКА в матче №5, которая охладила наступательный порыв армейцев.

Да и вообще заокеанская связка Найт – Буше впечатляет. Первый взял на себя черновую работу, доминирует на вбрасываниях, второй – решала.

Армеец Константин Окулов, лидер бомбардирской гонки в плей-офф, если и получит личный трофей, то вместе с Кубком Гагарина. После двух результативных помарок в большинстве, стоивших армейцам пропущенных шайб в четвертом и пятом матчах финала (от Павла Дедунова и Буше), котировки 71-го номера красно-синих резко упали.

Защитнику ЦСКА Мэту Робинсону могут отдать самого ценного хотя бы по совокупности заслуг. За стабильность, универсализм и гол с сиреной в матче №4, который, правда, лишь отсрочил «смертный приговор» армейцам.

Первый снайпер плей-офф Максим Шалунов с его пятью победными шайбами (а всего их целая дюжина) – тоже в списке кандидатов. Но как быть с его большим штрафом до конца игры и последовавшей за ним дисквалификацией на матч №5? Раньше за такие проколы лучших не давали. Павел Буре, которого прокатили с личным титулом на МЧМ-1999, не даст слукавить. Впрочем, времена изменились. Теперь у нас и к бывшим предателям лояльное отношение. А тут какой-то удар в голову белорусу Андрею Стасю – сущая мелочь.

Не обошла внимание высокая комиссия и 40-летнего Александра Попова, чемпиона России 2004 года и обладателя Кубка Гагарина-2019. Если бы Сан Саныч забил в пустые ворота в матче №4 при счете 2:2, то приблизил бы себя к титулу. Но ветеран пожалел свою родную команду, промахнулся и дал ей шанс на спасение, которым она воспользовалась.

Помните, как официальном сайте КХЛ накануне финала-2019 появилась заметка с заголовком «Ту ли команду выбрал Попов?». Ему ведь в 2018-м предлагали вернуться в «Авангард», на что он ответил отказом: «Хочу выиграть Кубок Гагарина». Теперь этот вопрос опять на повестке дня.

ВСЕ MVP КУБКА ГАГАРИНА

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Умерла трёхкратная олимпийская чемпионка Тамара Пресс"Сент-Луис" победил "Колорадо", Тарасенко забросил шайбуЮниорская сборная России, уступая 4 шайбы, победила американцев на ЧМФанаты в шоке: в Сеть слили откровенные фото фигуристки из РоссииСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футболаАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Русские горки в Техасе. Как наши юниоры после суперкамбэка с США упустили победу над Финляндией
В своем втором матче на ЮЧМ-2021 сборная России проиграла финнам (3:4Б), ведя 3:1 на 58-й минуте.
Холанд затмил возвращение Левандовски. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Ахметова удалили не по делу. Осталось удалить тех, кто испортил дерби «Спартака» и ЦСКА
По данным инсайдеров, ЭКС РФС признал ошибкой судей удаление игрока ЦСКА Ильзата Ахметова в игре 27-го тура со «Спартаком». И это явно не конец истории.
Нагучев не сдался и сократил отставание от Орзул. Итоги 7-го раунда «Битвы полов»
Роман Нагучев вновь избежал досрочного поражения в "Битве полов" и теперь уступает Марии Орзул 2:5.
«Зачем после 1:5 я лег спать?» Эмоции от суперкамбэка России в игре с США на ЮЧМ
Юниорская сборная России по хоккею в стартовом матче чемпиона мира в США выиграла у хозяев турнира в овертайме со счетом 7:6.
Чудо на льду-2021. Как Россия начала юниорский ЧМ с победы над США, уступая 1:5 к 26-й минуте (видео)
Сборная России в своем первом матче юниорского чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) в Техасе победила хозяев льда в овертайме (7:6), а героем стал Иван Мирошниченко, которому Штаты до последнего не хотели выдавать визу.
Долларовому Кириллу — 24. Капризов отмечает день рождения и бросает вызов Овечкину
Кирилл Капризов 26 апреля справляет свое 24-летие. Возраст по хоккейным меркам просто замечательный – самый расцвет.
Как «Спартаку» попасть в Лигу чемпионов. Расклады для красно-белых на три оставшиеся тура
После матчей 27-го тура в РПЛ осталось два претендента на вторую российскую путевку в главный еврокубок.
Экспресс из футбола, хоккея и баскетбола принес россиянину 10 миллионов рублей на вложенные 2300
В БК "Лига Ставок" зафиксирован один из самых крупных выигрышей 2021 года - на экспресс из 20 событий с общим коэффициентом 4647,29.
От «Ахметов, вон из клуба!» до «Судья, за что красная?» Бурная реакция соцсетей на удаление в дерби «Спартака» и ЦСКА
Одним из ключевых эпизодов матча 27-го тура РПЛ "Спартак" - ЦСКА стало небесспорное удаление полузащитника армейцев Ильзата Ахметова на 37-й минуте.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Владислав Третьяк - награды, победы, обиды и хоккей под санкциями.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика