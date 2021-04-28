Буше, Робинсон, Каски, Юханссон и Попов… Кто станет MVP плей-офф?

Напомним, в 2019-м этот весьма внешне скромный трофей вручили на «Арене Балашиха» вратарю ЦСКА Илье Сорокину, который ныне прокладывает себе дорогу в НХЛ. До него голкиперы четырежды удостаивались этого титула: в 2011-м Константин Барулин из «Атланта», в 2012-м и 2013-м – московский динамовец Александр Еременко, в 2017-м – Василий Кошечкин из «Магнитки».
Теперь в шорт-листе кандидатов-претендентов Ларс Юханссон, бывший одноклубник Сорокина. Однако если Кубок Гагарина завоюет «Авангард», не видать армейцу титул как своих ушей.
А как вам вариант со вторым подряд «сухарем» его оппонента Шимона Грубеца? Тогда в срочном порядке придется рассмотреть кандидатуру чешского голкипера.
Пока же претендентов от «Авангарда» двое – защитник Оливер Каски и форвард Рид Буше. Финн забил победный гол в Казани, позволивший омичам завоевать путевку в финал. Буше не только принес победу «ястребам» в пятой игре серии с «Ак Барсом» (как и Каски, в овертайме), но фактически из ничего соорудил шайбу в ворота ЦСКА в матче №5, которая охладила наступательный порыв армейцев.
Да и вообще заокеанская связка Найт – Буше впечатляет. Первый взял на себя черновую работу, доминирует на вбрасываниях, второй – решала.
Армеец Константин Окулов, лидер бомбардирской гонки в плей-офф, если и получит личный трофей, то вместе с Кубком Гагарина. После двух результативных помарок в большинстве, стоивших армейцам пропущенных шайб в четвертом и пятом матчах финала (от Павла Дедунова и Буше), котировки 71-го номера красно-синих резко упали.
Защитнику ЦСКА Мэту Робинсону могут отдать самого ценного хотя бы по совокупности заслуг. За стабильность, универсализм и гол с сиреной в матче №4, который, правда, лишь отсрочил «смертный приговор» армейцам.
Первый снайпер плей-офф Максим Шалунов с его пятью победными шайбами (а всего их целая дюжина) – тоже в списке кандидатов. Но как быть с его большим штрафом до конца игры и последовавшей за ним дисквалификацией на матч №5? Раньше за такие проколы лучших не давали. Павел Буре, которого прокатили с личным титулом на МЧМ-1999, не даст слукавить. Впрочем, времена изменились. Теперь у нас и к бывшим предателям лояльное отношение. А тут какой-то удар в голову белорусу Андрею Стасю – сущая мелочь.
Не обошла внимание высокая комиссия и 40-летнего Александра Попова, чемпиона России 2004 года и обладателя Кубка Гагарина-2019. Если бы Сан Саныч забил в пустые ворота в матче №4 при счете 2:2, то приблизил бы себя к титулу. Но ветеран пожалел свою родную команду, промахнулся и дал ей шанс на спасение, которым она воспользовалась.
Помните, как официальном сайте КХЛ накануне финала-2019 появилась заметка с заголовком «Ту ли команду выбрал Попов?». Ему ведь в 2018-м предлагали вернуться в «Авангард», на что он ответил отказом: «Хочу выиграть Кубок Гагарина». Теперь этот вопрос опять на повестке дня.
ВСЕ MVP КУБКА ГАГАРИНА