Буше, Робинсон, Каски, Юханссон и Попов… Кто станет MVP плей-офф?

Напомним, в 2019-м этот весьма внешне скромный трофей вручили на «Арене Балашиха» вратарю ЦСКА Илье Сорокину, который ныне прокладывает себе дорогу в НХЛ. До него голкиперы четырежды удостаивались этого титула: в 2011-м Константин Барулин из «Атланта», в 2012-м и 2013-м – московский динамовец Александр Еременко, в 2017-м – Василий Кошечкин из «Магнитки».

Теперь в шорт-листе кандидатов-претендентов Ларс Юханссон, бывший одноклубник Сорокина. Однако если Кубок Гагарина завоюет «Авангард», не видать армейцу титул как своих ушей.

А как вам вариант со вторым подряд «сухарем» его оппонента Шимона Грубеца? Тогда в срочном порядке придется рассмотреть кандидатуру чешского голкипера.

Пока же претендентов от «Авангарда» двое – защитник Оливер Каски и форвард Рид Буше. Финн забил победный гол в Казани, позволивший омичам завоевать путевку в финал. Буше не только принес победу «ястребам» в пятой игре серии с «Ак Барсом» (как и Каски, в овертайме), но фактически из ничего соорудил шайбу в ворота ЦСКА в матче №5, которая охладила наступательный порыв армейцев.

Да и вообще заокеанская связка Найт – Буше впечатляет. Первый взял на себя черновую работу, доминирует на вбрасываниях, второй – решала.