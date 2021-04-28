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Неужели Задоров опять повредил кисть? Никита необходим сборной в Риге на ЧМ-2021 (видео)
28 апреля 14:09
автор: Виталий Славин
автор фото: Chicago Tribune

Неужели Задоров опять повредил кисть? Никита необходим сборной в Риге на ЧМ-2021 (видео)

Страшные вещи творятся в НХЛ. Не хочешь драться, не можешь? Заставят: миллионы ведь тебе не просто так платят. Приходится жертвовать своим здоровьем. Как это сегодня произошло Никитой Задоровым.

Если ты – большой, в НХЛ обречен на силовой хоккей. Самый яркий пример – Андрей Назаров. Уезжал из «Динамо» техничным, пробивным форвардом, но в «Сан-Хосе» из него быстренько вылепили тафгая.

С ростом под два метра и весом 107 кг Задорову в «Чикаго» никуда не деться от профилактических разборок. С такими габаритами он по всем неписаным североамериканским законам обязан охранять звезд клуба, вступаться за них при первой возможности либо постфактум осуществлять вендетту.

Чешский форвард Доминик Кубалик в прошлом сезоне ударно дебютировал в «Блэкхокс», угодив в трио номинантов на «Колдер Трофи» А сегодня на 13-й минуте матча с «Тампой» нарвался на сокрушительный хит защитника чемпионов Шенна. Почти калька с удара армейца Шалунова омича Стася в финале Кубка Гагарина – тоже в средней зоне и тоже в тот момент, когда пострадавший давно избавился от шайбы. Но если в Балашихе форварда ЦСКА удалили до конца матча да еще дисквалифицировали на игру, то в Чикаго канадский хулиган отделался малым штрафом с диетической, а точнее - издевательской формулировкой – за атаку игрока, не владеющего шайбой.

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Публикация от Hockey photo & video (@tophockeyphoto)

Недаром говорят – инструкции/правила пишут кровью. Недоработку судей НХЛ, очевидно, проявивших чрезмерный либерализм, пришлось исправлять Задорову. А кому еще? На 16-й минуте при первом же появлении Шенна на льду после отсидки Никита пригласил дровосека на танец. Получился он неоднозначным. Москвич имел преимущество в росте – 198 см против 188 см, а значит, за счет более длинных рук мог держать дистанцию и доставать оппонента боковыми хуками. Да вот беда, уже после первого точного удара в голову Шенна, после которого южанин слегка поплыл, стало ясно, что с правой рукой у Задорова проблемы.

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Так бой и закончился, не успев толком начаться. Формальность вроде как соблюли, за Кубалика хозяева поквитались, но драться до хруста костей никто не хотел. Сложилось впечатление, что Никита продолжать дальше просто не мог. Даже стукнул правой ладонью по ограждающему стеклу: дескать, согласен на ничью. После чего оба буяна тут же завалились на лед.

Как тут не вспомнить предыдущую драку Задорова, когда в феврале схлестнулся с капитаном «Далласа» Бенном, с которым у россиянина старые счеты. Закоперщиком там выступил форвард, а Никита вел себя еще более пассивно: только уклонялся от наскоков и тычков канадского хама. Несколько прямых левой от бугая «звезд» Задоров все-таки пропустил, но на ногах устоял.

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После двух этих весьма странных стычек нашего Гулливера из глубин подсознания выплывает:

- Береги руку, Сеня. Береги!

В межсезонье, перейдя из «Колорадо» в «Чикаго», Никита с горечью поведал, что весь Кубок Стэнли-2020 провел с травмой. После надрыва связок вынужден был играть на гормональных уколах. В третьем матче западного финала после хита того самого Бенна у него порвалось сухожилие.

Как только «лавины» вылетели из плей-офф, Задоров лег на операцию в специальную клинику в Денвере. Врачи ужаснулись, когда вскрыли рану. Вместо ожидавшегося часа медики напряженно трудились все пять! В правую руку ввели фиксирующие спицы, которые изъяли лишь спустя пару месяцев – в ноябре. После чего еще четыре недели потребовалось на восстановление.

Сам Никита потом утверждал, что после хирургического вмешательства кисть стала сильнее. Но как не верить своим глазам? Судя по двум этим потасовкам, москвич явно бережет руку. И правильно делает! На чемпионате мира в Риге сборной России нужен здоровый Задоров. Пока оснований беспокоиться нет. Отсидев пять минут за махач с Шенном, Никита откатал во втором и третьем периодах по восемь минут. Что, впрочем, «Чикаго» мало помогло: «Тампа» взяла верх 7:4.

источник: «Советский спорт»
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