Владислав Третьяк: Утро начинаю с «Советского спорта»

Когда я пришел, первое, о чем меня спросили, что нужно сделать? И я ответил: Владимир Владимирович, мы отстаем по каткам. Хоккеистов высокого класса где воспитывать? Да, раньше, в Советском Союзе было 80 катков. Сегодня хоккей ушел под крышу. 15 лет назад у нас было 140 катков. В Канаде сегодня 3000 катков, в Финляндии - 1900, маленькая страна, а на душу населения у них больше катков, чем у нас. В Швеции - 340 катков. И как можно выигрывать, когда у нас такое количество катков? И как нам в таких условиях развиваться?! Поэтому главная задача, которую я ставил перед Владимиром Владимировичем - это создание материально-технической базы, и мы этого добились. Сегодня у нас уже 790 катков.

Я считаю, что наш главный успех в том, что главные игроки не отказываются от сборной. До меня много было отказников. Почему? Ну, во-первых, журналисты внесли свою лепту. Много критиковали наших хоккеистов. Они, допустим, весь сезон в НХЛ играют, им сложно, и когда они приезжают в сборную и что-то, не дай бог, не получается, претензии к ним со всех сторон: и от тренеров, и от СМИ, и от болельщиков. И они думают: а зачем я вообще приехал? Я лучше поеду в Майями отдохну. У меня контракт и прочее. И вся эта критика напрямую действует и на их контракт, и на их имидж. И многие хоккеисты не приезжали, и мы сломали это - в том числе благодаря Быкову, тренерскому составу. Мы создали все условия – это страховки, например, чартерные рейсы. Мы создали такие же условия, как в НХЛ, чтобы спортсмены ни в чем не чувствовали себя ущемленными: ни в одежде, ни в питании. Чтобы они приезжали - и в КХЛ, и в сборной чувствовали себя так же, как в НХЛ. Нам завидовали шведы: как так, к вам все приезжают?

И на протяжении этих 15 лет мы продолжаем держать рейтинг в мировом хоккее, мы либо на первом, либо на втором месте. За последние 10 лет мы все время при медалях. Ни одна федерация - ни Финляндии, ни Канады, ни Швеции - не может похвастаться таким количеством медалей. Женская наша сборная тоже при медалях, как и молодежная.

– Не так давно мы поздравляли Вас с днем рождения. А есть еще одна дата - исполняется 15 лет с того момента, как Вы находитесь во главе Федерации хоккея России. Давайте начнем с того, что Вы сами подведете некий промежуточный итог: каковы Ваши самые главные достижения за это время на посту и, может быть, главные разочарования? – 15 лет назад, когда меня вызвал Владимир Путин, я был председателем комитета Госдумы по делам молодежи. Я, честно говоря, совсем не планировал становиться президентом федерации. Но с 1993 года у нас совсем не было побед, и меня как-то вызвали вечером в Кремль. Полтора часа мы с Владимиром Владимировичем разговаривали, он интересовался, почему так получилось. Потом он сказал: я Вас знаю, я Вам доверяю, забирайте хоккей, мне нужны победы. Россиян надо объединять, объединять победами. И после того разговора победы появились. Вы знаете: победный Квебек, потом победный Берн, потом еще два золота чемпионата мира (больше нас с 2007 года не взял никто). Наконец, вернули в Россию олимпийское хоккейное золото.

Так что задачи, стоящие перед нашей федерацией, мы выполняем: развивается и лига, и детско-юношеский хоккей, и студенческий. Но опять же, у наших студентов столько вузов и всего два катка! В Америке студенческий хоккей, вы помните, на Олимпиаде обыграли нас студенты. А почему? Потому что почти в каждом вузе в Америке есть два катка. А у нас на всех всего два, на все институты. Поэтому в этом направлении тоже есть где сегодня работать.

И конечно, немаловажна программа подготовки хоккеистов. У нас может быть много катков, но, если у нас не будет тренеров, не будет методик подготовки спортсменов, у нас ничего не будет. Поэтому с приходом Романа Ротенберга, который привел с собой много специалистов, добавился импульс. Он добавил ускорения, и мы все вместе, федерация и новая команда, приняли новую программу. Мы привлекли и шведов, и канадцев. Посмотрели у них все программы подготовки. Все лучшее взяли. И создали программу «Красная машина», которая сегодня распространилась по всей стране. Не секрет, что есть у нас тренеры, которые пытаются тренировать, как 20 лет назад, но все, поезд уже ушел. Если я сегодня буду тренировать вратарей, как меня тренировали, они ничего не поймают, потому что сегодня совершенно другой стиль хоккея, баттерфляй полный.

Фото: Sovsport.ru

Что не получилось? Не получилось то, что проиграли Олимпиаду в Сочи. Это разочарование. Хотя все условия были созданы. Лучшие хоккеисты приехали, но то, что Овечкин и Малкин забили по одному голу, я думаю, это не на сто процентов их вина. Я думаю, тут есть и вина тренерского состава, что они не смогли создать для них необходимые условия и звенья. Я думаю, ошибка была, что Бобровский не стал играть против финнов. Варламов - хороший игрок, но он не был тогда в форме. И две его ошибки повлияли на исход игры. Мы могли бы быть в финале. И мое мнение изначально было таким, что лучше было ставить Бобровского. Он провел хороший сезон, он хорошо играл против американцев первую игру, но тренеры сказали, что с Варламовым мы выиграли ЧМ в 2012 году мы верим в него, и его поставили. Да, это решение тренеров, я не вмешивался. Я могу высказать только свое мнение. Но отвечает тренер.

Поэтому после Сочи у нас произошла смена тренера, вы знаете. Но жалко, что в этом году проблемы случились и у молодежки. У нас очень сильный состав был. И наши в четвертьфинале проиграли. Начали мы очень здорово и обыграли американцев-чемпионов. И шведов потом. Показывали хороший хоккей, но физическая подготовка упала, и мы еле немцев прошли в четвертьфинале, уступили канадцам. И это тоже меня немножко разочаровало. Много еще работы у нас впереди.

Работаем над программой подготовки тренерского состава, судейства. Мы очень много уже сделали в этом направлении. Многие федерации могут позавидовать нашему центру судейского контроля.

На международном уровне мы тоже хорошо работаем. Почти в каждой международной комиссии за последние 15 лет есть наш представитель. Такого никогда не было. У нас очень хорошие взаимоотношения. И в 2023 году у нас будет самый большой стадион в Санкт-Петербурге. Ни одна страна мира не проводила в один сезон и взрослый ЧМ, и молодежный. Мы проводим молодежный ЧМ и в Омске, и в Новосибирске, и в этих двух городах строим шикарные стадионы. И это все заслуга Федерации хоккея, мы добились проведения этого ЧМ. Мы добились безусловного уважения на международной арене. С нашим мнением в мире считаются. Мы вносим свои коррективы и по судейским вопросам, и по изменению правил.

Если говорить о взаимоотношениях внутри страны, у нас прекрасные отношения с КХЛ. С Тимченко мы договариваемся о календаре.

Сегодня нам важно подвести нашу молодежь к чемпионату мира. Особенно ту, что играет за сборную. Когда спортсмен выступает за сборную своей страны, стоит под флагом своей страны, у них и отношение меняется, они играть начинают по-другому, и даже стиль меняется. Поэтому это своего рода сито. Мы пропускаем через него много-много хоккеистов. У нас еще есть и олимпийская сборная, через которую мы пропускаем. И это все мы делаем, чтобы достойно подготовится к чемпионату мира.

– Смотрите, получается, что вы накануне чемпионат мира в Риге в 2006 году возглавили федерацию, и сейчас скоро ЧМ тоже пройдет в Риге. Получается такой цикл, который замкнулся. Федерация, как я понимаю, за 15 лет совсем иное из себя представляет, чем в 2006-м?

– Да. Это правда. И мы пользуемся международным уважением. Любая федерация видит, как мы готовимся. Ну, о чем говорить, когда в советское время мы изоленту клянчили у финнов. И клюшки обменивали на продукты питания. А сейчас у нас команда полностью укомплектована. Если раньше в Советском Союзе тебе выдавали одну шапочку, в которой ты и бегал, и кушал, если кеды выдавали на полжизни, то сегодня у нас все команды укомплектованы. Каждый игрок себя чувствует членом сборной России. И это очень важно. Ощущение патриотизма.

Хоккей - очень сложная игра. Каждый выход на лед - это огромная ответственность и риск каждую секунду получить травму. А сегодня, когда остались и без флага, и без гимна, как мотивировать игроков? И мы пришили на форму флаг России. Я Путину показывал. И слова «Россия в моем сердце». И когда наш хоккеист приходит куда-то и снимает пиджак, все присутствующие видят, кого он представляет и зачем сюда приехал. Тарасов по-другому мотивировал, мы сегодня по-своему. Но главная цель одна, чтобы были победы.

БУДУТ ЛИ НОВЫЕ СУПЕРСЕРИИ?

– Вы участник эпохальных суперсерий с командами НХЛ, победитель Кубка Вызова, Кубка Канады. На всю жизнь все запомнили блестящие победы, Вы были mvp турнира. Что мешает возобновить сегодня отношения между ФХР с сильнейшей заокеанской лигой?

– Вспоминая эти игры, для НХЛ мы были как конфеткой нераскрытой. Для них это было очень интересно, это был ажиотаж. А сегодня финны, чехи - в каждой команде очень много игроков НХЛ. И когда у нас был юбилей, посвященный Суперсерии 1972 года, я ездил в Канаду и встречался с их премьер-министром и с министром иностранных дел. Я говорю: «Давайте сейчас делаем, СССР – Канада, помните, да? А весь мир помнит эти встречи, особенно канадцы. Давайте возобновим. Сегодняшняя сборная России будет играть против Канады. 8 матчей: 4 в Канаде, 4 в России».- «Да, да, да, но мы НХЛ не руководим».

Фото: Sovsport.ru

А когда я встречался с Гарри Бэтменом, я сказал: давайте сделаем с профсоюзами (они кстати были за), а потом в НХЛ мне сказали, что уже интереса нет такого: «Потому что у нас много русских играет. У нас сегодня 50 русских игроков в НХЛ. 15 вратарей играют в Северной Америке! И поэтому такого интереса как 72 году встречи уже не вызовут. Вот у нас Кубок Мира – давайте!» Я, конечно, за это, но это в первую очередь - календарь. Надо, чтобы команды приезжали сюда где-то в сентябре, но календари у нас и у НХЛ, понятное дело, разные. Поэтому пока эта идея нереализуема.

КАК ОСТАНОВИТЬ ОТЪЕЗД МОЛОДЫХ?

– Еще один важный актуальный вопрос. Стоит ли чинить препятствия молодым игрокам, которые хотят уехать играть за НХЛ? И при этом как сохранить качественный хоккей здесь, чтобы можно было здесь собирать кассу?

– Очень хороший вопрос, очень волнительный. Наша школа хоккея действительно здорово работает. И с каждым годом все лучше и лучше. Не без помощи программы «Красной машины». Но отток все равно очень большой. И он был каждый год. Мы как бы воспитываем своих и при этом работаем на дядю. У нас лучшие хоккеисты уезжают в НХЛ, похуже - в Казахстан, в Белоруссию. И все, мы теряем игроков. Но железный занавес мы не можем сделать, потому что если даже мы и закроемся, то игроки найдут способы уехать. Не хочу говорить какие, но были такие прецеденты, и вы хорошо их знаете. Поэтому наша главная задача – создать условия.

И, конечно, очень многое зависит от команд КХЛ, чтобы они давали многое молодежи. У нас было условие, чтобы команды КХЛ имели в составе двух-трех молодых игроков, но команды почему-то давали мало им игрового времени, они больше сидели на скамейке запасных. И получается, что они не играли ни в молодежной лиге, ни во взрослой команде.

Хотя если взять, например, СКА, то они очень омолодились. Они дают молодым играть. И ЦСКА кстати тоже дает. СКА кстати в будущем году будет одной из сильнейших команд, потому что они очень много дают молодым играть. Мое мнение: до 23 лет, как, например, Капризов, игроки должны играть в своей стране. Здесь ты можешь вырасти, здесь у тебя есть возможность, потому что здесь тренеры свои. А если ты в Канаду поедешь, то еще не известно, к какому тренеру ты попадаешь. Поэтому есть звездочки, которые едут в Канаду, агенты обещают им золотые горы, но они попадают к тренеру, который, например, не очень любит нашу страну. Или может, у него совершенно другая тактика.

Я вам приведу пример. Приехал Кравчук в «Чикаго Блэкхокс», я как раз там был консультантом. Так вот, он привык отдавать пас в центр и выход один на один. А ему говорят: «Больше туда никогда в жизни не отдавай. Только через борт. А если не будешь делать, как мы говорим, то сядешь на скамейку». Вот и все. Понимаете, игрок, который может создать момент - ему говорят: только через борт, чтобы никаких ошибок не было. И ты должен выполнять то, что тебе скажет тренер.

Очень большой отъезд молодых хоккеистов. Может, сделать так, если они раньше отъезжают, пусть платят какие-то деньги своим школам. Потому что школы их воспитывают, и они должны как-то компенсировать свою учебу. На них же затрачивают и время, и деньги. Пока этот вопрос обсуждается. Мы не хотим, чтобы у нас права человека нарушались, но хотелось бы сделать так, чтобы игроки хотя бы до 23 лет играли здесь.

ВРЕМЯ ВРАТАРЕЙ

– Еще один очень важный момент. Вспоминая о вашем вратарском прошлом, хочется и о вратарях поговорить. Еще не так давно были разговоры, что хороших вратарей у нас не хватает, а сейчас посмотрите - в НХЛ 15! Когда еще можем вспомнить такое, чтобы в финале кубка Стэнли с той и другой стороны были наши вратари? В чем причина такого всплеска?

– Проблема-то остается. В главных сериях плей-офф КХЛ у нас одни иностранные вратари. На чемпионате мира-2008 в Квебеке, у нас Варламов сломал ногу, играя в баскетбол, и Еременко на третью игру повредил мениск. Остался только молодой парень Миша Бирюков, а второго вратаря у сборной вообще не было. Ведь в чемпионате России почти все основные вратари были иностранцы. Хорошо, у меня очень хорошие отношения с Набоковым. Мне главный тренер Быков говорит: ты не спи, жди результаты, как сыграют. Я звоню Набокову и говорю: я тебя умоляю, все что хочешь, но приезжай-выручай. Без Жени мы бы не выиграли. А нам надо было выигрывать. Тем более в Канаде, год столетия хоккея. И он мне говорит: «Владислав, завтра медицинский осмотр, а послезавтра я у вас». И я ему очень благодарен, он помог нам выиграть. Потому что без вратаря сегодня выиграть невозможно. Это сегодня главная фигура, ферзь.

Фото: Sovsport.ru

Вот возьмите шестой матч серии СКА и ЦСКА, два прекрасных вратаря, но один совершил две ошибки непростительные, и команда вылетела. Поэтому от вратаря очень многое зависит. И мы очень много работаем с вратарями. Я сам проводил специальные семинары, сборы вратарей, каждый год в Дмитрове. В Латвию я иногда езжу отдыхать, и туда обязательно беру 8-9 вратарей, и женщин тоже из национальный сборной и лично с ними занимаюсь. И тренеры вратарей у нас появились в каждой команде. И вот сегодня мы получаем избыток. Но к сожалению, они уезжают и наши генеральные менеджеры, тренеры больше доверяют игрокам более опытным, иностранцам. Что делать? Ну, конечно, сегодня запреты нельзя делать. Но хотелось бы, чтобы сегодня больше внимания уделяли нашим игрокам и молодым игрокам.

– Вы упомянули печальную для нас историю, что мы без гимна. «Катюшу» забанили. И теперь у нас первый концерт Чайковского. Ваше отношение? Насколько это патриотично и прозвучит ли он на ЧМ в Риге, как вы считает?

– Ну, конечно, я с уважением отношусь и к «Катюше», и к Чайковскому. У нас много произведений, к которым можно относится с уважением. У нас вообще-то есть гимн хоккею «Трус не играет в хоккей». Но, к сожалению, это не международного уровня произведение. Международная федерация хоккея поддерживает нас, она хочет, чтобы не было санкций. И она приняла решение, что мы будем выходить под гимном Международной федерации хоккея. Это, наверное, правильно. Потому что много хороших произведений и выбрать какое-то одно сложно. Конечно, приятно под своим выходить. Но в этой ситуации лучше под гимном ИИХФ.

МАССОВЫЙ ХОККЕЙ

– ФХР часто упрекают в недостаточном внимании к массовому хоккею. А это тоже важный участок работы федерации.

– У нас есть филиалы федерации по всей стране. Мы проводим все школьные соревнования, у нас есть студенческая лига. Мы проводим чемпионаты федеральных округов. Кубок Третьяка - в 7 городах. Я сам езжу в Орск, в Самару, в Ульяновск, в Уфу, он международный уже! В этом году пройдет в августе, будут представлены 12 команд. Мы все оплачиваем. Команды только прилетают к нам, лучшие, 2007 года рождения. Чтобы наши российские команды могли посостязаться с зарубежными, выйти на международный уровень, Фонд Третьяка провел 47 турниров.

Мы спонсируем и «Золотую шайбу», и «Ночную лигу». Мы развиваем массовый спорт. И мы боремся за то, чтобы было как можно больше хоккейных команд. И чтобы в КХЛ было больше российских команд. Мы боролись и за «Ладу» Тольятти, чтобы она не уходила из КХЛ. Хотим, чтобы и «Адмирал» играл. А что такое для нас «Адмирал»? Это значит школа. Это значит, что у детей, которые занимаются в школе «Адмирала», у них есть выход в молодежную лигу, у них есть рост и стимул. Мы поддерживаем и следж-хоккей, и адаптивный хоккей. Поэтому массовому спорту мы уделяем внимание. Это наша задача.

- Важный кадровый вопрос: почему с ФХР сотрудничают Малахов, Хабибулин, которые может быть к сборной в прошлом отнеслись, мягко говоря, не очень хорошо?

- Я с Хабибулиным был на Олимпиаде, когда был тренером. Вместе с Фетисовым и Юрзиновым мы тренировали в Солт-Лейк Сити. И Хабибулин очень большую роль сыграл. Конечно, если сборная все тебе дала и команда и страна тебя воспитала, твоя обязанность играть. Но какие причины были, когда кто-то отказывался, мне сейчас трудно сказать, но понимаете, православные люди всегда прощают ошибки. Хабибулин сейчас работает на федерацию. Он занимается с вратарями, очень успешно. Тем более когда он был маленький, у него кумир был Владислав Третьяк (смеется).

ГОД ЮБИЛЕЕВ

- Как ФХР готовится к 75-летию отечественного хоккея, к 50-летию Суперсерии-72?

- У нас много событий в этом году. Мы часто забываем те исторические события, которые принесли славу нашему хоккею. И в 1981 году, когда мы обыграли канадцев, 8:1. Это конечно не 1972 год, но все равно очень большой успех был. Там и Гретцки играл, и все звезды! И вот в Монреале обыграть канадцев с таким счетом! Поэтому в этом году мы будем праздновать эту дату в сентябре. Соберем всех хоккеистов, выпустим памятные призы.

Фото: Sovsport.ru

Для чего мы это делаем? Во-первых, отдать дань нашим ветеранам. Мы помогаем ветеранам, у нас есть специальная программа. И материально помогаем. Есть премии ветеранам. Как есть премия президента, так и у нас есть своя премия, каждый месяц мы платим деньги заслуженным людям. И это очень важная работа. Нельзя бросать ветеранов, которые отдали свое здоровье хоккею. И этот юбилей - 75 лет - для нас как стимул, чтобы еще больше пропагандировать наш хоккей, чтобы еще больше детей пришли в этот спорт. Чтобы вы больше про нас писали, и хорошее, и даже плохое. Но, писали.

Вы поймите, что мы не против критики. Но она должна быть нормальной. Что мне нравится, например, в Канаде, в плане прессы, например, национальная команда проигрывает. Да, их пожурили один день, а потом они снова кумиры, и их все любят. У нас могут год журить. Вот, я помню, был момент, когда наша команда ушла с гимна в Чехии. Но мы были не виноваты! Там случился сбой, а чехи взяли и открыли ворота, генеральный наш менеджер ошибку допустил. Половину хоккеистов ушло, половина нет. потом я к канадцам подходил. Наши пожали им руки, но от гимна ушли. Был какой-то такой небольшой скандал. Ну да, я пришел, в Международную федерацию хоккея, извинился. И перед канадцами. Нас наказали материально, чтобы вы знали. Но журналисты нам полгода это припоминали.

- У нас есть разные коробки: канадские, финские. Вам самому какие ближе?

- Одни из лучших матчей я в Канаде сыграл. Для меня ближе, когда коробка меньше. Я быстрее передвигаюсь, потому что угол атаки сокращается. Естественно мне легче играть. Больше бросков. Я люблю, когда я в игре. Почему я любил больше против канадцев и американцев играть? Да потому что они все время бросают со всех углов. И ты все время в игре. И маленькие площадки они очень интересны. Мы же для кого работаем? Мы работаем для людей. Люди когда приезжают, говорят: мне нравится баскетбол, каждый раз забивают. А у вас хоккей смотришь – 0:0. Ну, неинтересно смотреть. А когда площадка меньше, хочешь не хочешь – все будет направлено на ворота, зона атаки увеличится, сокращается проход в средней зоне и увеличиваются скорости, больше атак. А значит, болельщики получают больше удовольствия. Поэтому, конечно, 26 - это самое оптимальное. Я думаю сейчас, мы будем активнее переходить на этот формат. Чтобы и НХЛ, КХЛ и молодежка были ближе друг к другу.

- Продолжая вспоминать легендарные матчи, на телеканале «Звезда» сейчас запустили этот проект, посвященный легендарным играм, там и матчи 1981 года, и игра 1976 в Чехословакии, и матчи 1972 года. А почему вас никогда не было среди приглашенных в студии?

- Ну это вопрос не ко мне, наверное, а к организаторам.

- Не обидно Вам?

- Меня много, куда приглашают и мне часто приходится отказывать, времени нет.

- На играх КХЛ Вас часто можно видеть, а по телевизору НХЛ смотрите?

- Времени опять же нет. Игры ночные. В основном слежу за голами и за нашими вратарями. Конечно же за Овечкиным, как забивает, слежу, за Капризовым. Почти каждое утро у меня начинается с «Советского спорта» и «Спорт-экспресса», мне водители покупают, и отсматриваю лучшие моменты и голы НХЛ. Так что, я в курсе дела, я контролирую.