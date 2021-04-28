Юниоры круче КХЛ. Почему сборную на ЮЧМ смотрят в сети лучше, чем серию ЦСКА – «Авангард»

Наших юниоров, одолевших американцев на ЮЧМ в потрясающем по драматургии матче – 7:6 ОТ после 1:5 по ходу, посмотрели в обзорном ролике на YouTube за полтора дня немногим менее 600 тысяч раз. Цифры просмотров в принципе не вызывают удивления. Сейчас популярные блогеры снимают кино, которое смотрит аудитория, исчисляющаяся десятками, а то и сотнями миллионов. Но то крутые темы - политика, коррупция, скандалы и все такое, а это - хоккей. Юниорский. Причем по своим показателям юниоры бьют на том же YouTube цифры аналогичных видео финала КХЛ с нарезкой лучших моментов - в разы.

Мы привыкли к тому, что молодежные чемпионаты мира по хоккею стали топ-событием. Во многом поспособствовали этому канадцы, у них популярность МЧМ на очень высоком уровне. Неслучайно два из трех молодежных чемпионата проходят за океаном. Такова договоренность между ИИХФ и североамериканцами. Соревнований между сборными, где выступают все сильнейшие на данный момент игроки, в хоккейном мире не так много. Олимпиада с участием энхаэловцев была последний раз в Сочи-2014, Кубок мира – в 2016-м. Пять лет прошло, как не выясняли отношения на таком уровне. А спрос на турниры, где играют самые-самые, большой. МЧМ один из таких, просто с возрастным цензом.

Даже взрослые ЧМ не идут в сравнения. Это своего рода гибрид: Евротур плюс освободившиеся энхаэловцы. Такой турнир может быть очень интересен, но не отражает истинную картинку с расстановкой сил в мире. МЧМ такие оценки дает – можно понять по итогам чемпионата, в каком состоянии в стране молодежный хоккей. Посмотреть на восходящих звезд. Сравнить их между собой. Потому вероятно так интересен.

Схожая история с ЮЧМ. Правда, народ там еще моложе, совсем мальчишки. Но все в равных условиях. Наши лучшие против лучших у соперников. Такая афиша оказывается привлекательнее, чем финал КХЛ. Потому как все понимают, что в финале Кубка Гагарина играют не лучшие клубы мира, а в их составах выходят не лучшие русские, финны, шведы, чехи... Не говоря уже о канадцах с американцами.

Получается, что этот момент – отсутствие самых-самых в определенной категории – становится решающим при выборе предпочтений. Плюс с юниорской сборной России срабатывает дополнительный фактор – патриотизм. Но не думаю, что это главное. Все же большинство пользователей YouTube люди молодые, у них с восприятием мира картинка отличается от главной прослойки патриотов – тех, кому за 50.