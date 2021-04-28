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Юниоры круче КХЛ. Почему сборную на ЮЧМ смотрят в сети лучше, чем серию ЦСКА – «Авангард»
28 апреля 19:50
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ФХР

Юниоры круче КХЛ. Почему сборную на ЮЧМ смотрят в сети лучше, чем серию ЦСКА – «Авангард»

Цифры просмотров матчей сборных в YouTube бьют показатели Кубка Гагарина.

Наших юниоров, одолевших американцев на ЮЧМ в потрясающем по драматургии матче – 7:6 ОТ после 1:5 по ходу, посмотрели в обзорном ролике на YouTube за полтора дня немногим менее 600 тысяч раз. Цифры просмотров в принципе не вызывают удивления. Сейчас популярные блогеры снимают кино, которое смотрит аудитория, исчисляющаяся десятками, а то и сотнями миллионов. Но то крутые темы - политика, коррупция, скандалы и все такое, а это - хоккей. Юниорский. Причем по своим показателям юниоры бьют на том же YouTube цифры аналогичных видео финала КХЛ с нарезкой лучших моментов - в разы.

Мы привыкли к тому, что молодежные чемпионаты мира по хоккею стали топ-событием. Во многом поспособствовали этому канадцы, у них популярность МЧМ на очень высоком уровне. Неслучайно два из трех молодежных чемпионата проходят за океаном. Такова договоренность между ИИХФ и североамериканцами. Соревнований между сборными, где выступают все сильнейшие на данный момент игроки, в хоккейном мире не так много. Олимпиада с участием энхаэловцев была последний раз в Сочи-2014, Кубок мира – в 2016-м. Пять лет прошло, как не выясняли отношения на таком уровне. А спрос на турниры, где играют самые-самые, большой. МЧМ один из таких, просто с возрастным цензом.

Даже взрослые ЧМ не идут в сравнения. Это своего рода гибрид: Евротур плюс освободившиеся энхаэловцы. Такой турнир может быть очень интересен, но не отражает истинную картинку с расстановкой сил в мире. МЧМ такие оценки дает – можно понять по итогам чемпионата, в каком состоянии в стране молодежный хоккей. Посмотреть на восходящих звезд. Сравнить их между собой. Потому вероятно так интересен.

Схожая история с ЮЧМ. Правда, народ там еще моложе, совсем мальчишки. Но все в равных условиях. Наши лучшие против лучших у соперников. Такая афиша оказывается привлекательнее, чем финал КХЛ. Потому как все понимают, что в финале Кубка Гагарина играют не лучшие клубы мира, а в их составах выходят не лучшие русские, финны, шведы, чехи... Не говоря уже о канадцах с американцами.

Получается, что этот момент – отсутствие самых-самых в определенной категории – становится решающим при выборе предпочтений. Плюс с юниорской сборной России срабатывает дополнительный фактор – патриотизм. Но не думаю, что это главное. Все же большинство пользователей YouTube люди молодые, у них с восприятием мира картинка отличается от главной прослойки патриотов – тех, кому за 50.

В день матча Россия – США (игра завершилась утром 27 апреля) видеообзор официального канала сборной в трендах YouTube шел под первым номером. Только ближе к вечеру вторника подвинулся на второе место. На следующий день к полудню по-прежнему был прочно в десятке – седьмым. Хотя уже был сыгран второй матч российских юниоров на мировом первенстве в США. Наши обидно уступили финнам по буллитам (3:4), растеряв преимущество 3:1 в самой концовке третьего периода.

Плей-офф КХЛ проигрывает в YouTube юниорам на ЮЧМ очень много. Лишь три видео с лучшими моментами хоккейных матчей собрали по 120-130 тысяч просмотров. И все эти ролики касаются финала Кубка Гагарина ЦСКА – «Авангард». Остальные видео с плей-офф Континентальной лиги собирают меньше ста тысяч. Для сравнения: обзоры матчей Кубка Первого канала 2020-го – по 500-600 тысяч. Нарезка голов «Матч ТВ» игры Россия – Белоруссия, никому не нужный Евровызов (это хуже, чем Евротур) – более ста. Возможно, поединок, который станет решающим в финальном противостоянии КХЛ – с радостью победителей и горечью проигравших, покажет лучшую статистику по просмотрам. Эмоции наш народ любит. Но не догнать лиге наших юниоров.

В России матчи сборных пользуется куда большим спросом, чем игры клубов. Это было давно известно в отношении главной национальной команды и молодежки. Но похоже, что тенденция теперь захватывает и младший возраст.

Удивляться тут на самом деле нечему. На классном международном хоккее в стране выросло не одно поколение хоккейных болельщиков. Традиции передаются от дедов к отцам, от отцов детям. Россияне по-прежнему очень хотят смотреть соревнования между странами.

Но получается, что качество игры при таком выборе уходит на второй план? Ведь ясно, что юниоры по мастерству не идут в сравнение игрокам КХЛ. Ответ на самом деле не столь очевиден. Именно недостаток мастеров в командах нашей лиги делает выбор в вопросе, на кого смотреть – на зрелых мужиков, не подошедших НХЛ, или на будущих звезд мирового хоккея, не в пользу КХЛ. Даже несмотря на суперинтригу в финале-2021. Лига за последние годы потеряла слишком многих из своих немногочисленных героев. Таких как Кирилл Капризов. Заменить тех, кто приковывал к экранам, некем.

Сказывается и отсутствие международных встреч на уровне клубов. Без них невозможно понять, на каком свете сегодня наш клубный хоккей. По ощущениям, проигрываем мы НХЛ сильно. Но такие оценки даются на основании того, что лучшие наши игроки выступают не в России. Было бы неплохо посмотреть, насколько мы уступаем. Возможно, если бы смогли дать бой североамериканским клубам, и наш чемпионат воспринимали бы по-другому.

источник: «Советский спорт»
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