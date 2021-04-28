Космический полет «ястребов». «Авангард» завоевал Кубок Гагарина

Хартли удалось создать команду, где все сыграли важные роли. Теперь вряд ли кто-то сомневается в трансфере Грубеца из «Куньлуня» и тренерском выборе в пользу чешского голкипера.

Лучшего получил Сергей Толчинский, которого в межсезонье армейцы отдали в «Авангард» за солидную денежную компенсацию – 85 миллионов рублей. Именно его уантаймер вкупе с рикошетом от клюшки капитана армейцев Сергея Андронова на последней минуте первого периода принес омичам победу, а вместе с ней Кубок Гагарина. Толчинский не забивал 12 матчей подряд, его прорвало в самый нужный момент.

Защитник Дамир Шарипзянов в очередной раз заблокировал бросок главной пушки ЦСКА Максима Шалунова, палившего с убийственной силой. И ему, Шарипзянову, не отдали приз самого ценного игрока плей-офф?! И не Грубецу! Засушить два «сухаря» подряд в решающих матчах финала против ЦСКА – подобного не могли представить себе даже самые ярые болельщики-оптимисты «Авангарда».

Сегодняшний матч – зеркало команды Боба Хартли. Его подопечные наглухо закрыли подходы к воротам Шимона Грубеца. Даже оставшись втроем за 4:34 до конца третьего периода омичи защищались так самоотверженно и грамотно, что заставили еще действующих чемпионов нервничать и пороть горячку.

На бумаге фаворитом в финале считался ЦСКА. Но уже бывший тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов еще перед серией своей команды со СКА заявил, что сильнейшие составы в плей-офф у питерских армейцев и «Авангарда».

Оставшись без ведущих защитников с чемпионским опытом Алексея Емелина и Максима Чудинова, Хартли оказал доверие белорусу Кириллу Готовцу и совсем молодому Семену Чистякову. И они сторицей отплатили мудрому тренеру. Сегодня, правда, участник МЧМ-2021 почти не выходил на лед. Зато выстрелил Максим Гончаров, которого «ястребы» подобрали в состоянии свободного падения из «Спартака». Воспитанник ЦСКА легитимным зубодробительным хитом оставил вне игры армейца Андрея Чистякова, а в третьем периоде попал в крестовину. Мог Гончаров отличиться и в первой трети, но не укротил шайбу после передачи Ильи Ковальчука.

К слову, Кови, принявший капитанскую нашивку и заболевшего Емелина, сделал не меньше, чем в СКА, завоевавшем Кубок Гагарина в 2015-м. Мудрый Ковальчук снял напряженность в раздевалке, не психовал на льду (на лавке – случалось). Словом, превратился в проводника идей Хартли.

История обогатилась на квартет трехкратных обладателей Кубка Гагарина. Загибаем пальцы: Ковальчук, его тезка Каблуков, Емелин, Чудинов.

Еще раз отметим грамотные трансферные ходы менеджмента клуба: в творческой лаборатории Хартли по полной программе раскрылись Рид Буше и Корбэн Найт, финские защитники Оливер Каски и Вилле Покка. О вратаре мы уже сказали. Чешский форвард Иржи Секач, выигрывающий трофей с «Ак Барсом» в 2018-м, оказался заложником лимита. Но, думается, его фамилия появится на Кубке Гагарина.

Пусть хейтеры принижают роль канадского тренера в этой победе. Но ведь Кубок Стэнли с «Колорадо»-2001 из истории не вымараешь. Также он выигрывал главный трофей в Лиге Квебека, чемпионате Швейцарии. Хартли повторил успех своего соотечественника Майка Кинэна, добравшегося до Эвереста с «Магниткой»-2014.

При этом Боб – коммуникабельный человек, не бегающий от диктофонов и телекамер. В отличие многих своих коллег развернуто отвечает на вопросы. «Авангард» угадал с его приглашением и продлением контракта еще на два сезона.

Примечательно, что шампанское из Кубка «ястребы» пили в Балашихе. По ходу финала трофей гостил в Омске, где ждут не дождутся возвращения любимой команды. Три сезона «Авангард» вынужден играть вне родных стен, в подмосковном городе, куда вечером в будни добраться не проще, чем к Кубку Гагарина.

Омичи решили не дожидаться нового чудо-дворца в родном городе, а выиграли в не на самой современной «Арене Балашиха», пережившей три финала Кубка Гагарина.

Нельзя не похвалить штаб Хартли за работу с молодежью: пусть 20-летний форварда Егор Чинахов и пропустил шестой матч финала, но именно он сделал голевой почин в серии с ЦСКА, а ассистировал ему Чистяков. На подходе Арсений Грицюк.

Итак, «Авангард» - чемпион, теперь рана на сердце его болельщиков после загадочного поражения в финале-2012 от «Динамо» точно затянется.

СТАТИСТИКА

ЦСКА (1) – «Авангард» (2) – 0:1 (0:1, 0:0, 0:0). Балашиха.

Гол: Толчинский

Счет в серии: 2-4 (1:4, 3:0, 2:1, 3:4ОТ , 0:2, 0:1)