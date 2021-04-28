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146 раз постучался ЦСКА напоследок в ворота крепости Хартли. Но в ответ получил лишь три щелбана
28 апреля 23:47
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК «Авангард»

146 раз постучался ЦСКА напоследок в ворота крепости Хартли. Но в ответ получил лишь три щелбана

Предметный урок от канадского тренера «Авангарда», насколько в плей-офф важны детали. Если команда отдает почти выигранную серию, как случилось в финале с ЦСКА, виноват однозначно тренер.

81 – сегодня. 65 – позавчера. Догадались, о чем речь? Нет? Тогда вам еще пара удивительных цифр для осмысления: 39 – сегодня, 28 – позавчера. Ну, конечно, во втором случае - блоки омичей в матчах №6 и №5. Что касается суммарных 146 – столько бросков армейцы нанесли в двух заключительных матчах сезона. Почти полтора в среднем за минуту, но - 0:2 в понедельник и 0:1 теперь!

В этом суть и секрет успеха команды Боба Хартли. Тактическая выучка, функциональная подготовка, самоотверженность, сплоченность, скрупулезное внимание любой, казалось бы, мелочи.

В том, что в ЦСКА далеко не так, свидетельствует многое. Давайте перечислять.

Как Толчинский забил золотой гол? Правильно, благодаря рикошету от клюшки капитана ЦСКА Андронова. Зачем он ее выставлял? Зачем по сути забил сам себе? Почему не попытался лечь под шайбу? Потому что не обучен! Сколько москвичи приняли на себя бросков в последней и предпоследней встречах? Просто для сравнения. 11 и 6 – чувствуете разницу?

От блоков плавно переходим ко второму фактору. Почему Андронов не успел накрыть смертельный выстрел от MVP Кубка Гагарина-2021? Да просто к концу первого периода и своей длинной смены капитан подсел физически! Как и вся пятерка гостей, находившаяся на льду в ключевой момент сезона.

Судите сами. В стартовой трети «ястребы» провели в атаке три минуты. Но почти минуту из них кружили в зоне москвичей как раз перед тем, как защитник Каски, поменявшись местами с Толчинским, вывел нападающего на завершающий щелчок с дальней позиции. Для истории зафиксируем последние 35 секунд этого розыгрыша:

- Хохлачев в углу зоны Юханссона выигрывает дуэль у Светлакова;

- Толчинский подбирает шайбу, Светлаков снова не у дел;

- Семенову прилетает в спину от Сергеева, но он возвращает Толчинскому, а тот заряжает от синей – никто тогда еще не знал, что это репетиция победного салюта;

- шайба рикошетит на дальний пятак, и снова быстрее хозяева – Береглазов опережает Дальбека;

- опять борьба в углу – и тут в споре с Соркиным первый у шайбы Береглазов, протыкает ее к лицевому борту:

- армейцы наконец-то завладевают шайбой, но Сергеев выкидывает ее из зоны слишком вяло, Семенов на левом полуборте оттесняет Соркина, с шайбой снова Толчинский и вдоль синей линии переводит на правый фланг Каски;

- финский защитник отправляется в круг почета по зоне еще действующих чемпионов, прокатывает за воротами, выруливает в круг вбрасывания, забирая на себя внимание всех шестерых армейцев – и выкладывает одинокому Толчинскому под убойный вантаймер. Тащи, Ларс!

Вот вам образец эталонной командной работы, идеального форчекинга, когда каждый игрок знает свой маневр. Равно как его партнер заранее в курсе - куда бежать на перехват или где открываться под передачу. А еще это свидетельство того, что уже в первом периоде у москвичей бензин был практически на нуле. Ведь в голевом эпизоде они опоздали везде, проиграли все единоборства.

Третья зарубка. Любой плей-офф что у нас, что в НХЛ, как все давно привыкли – время невоспетых героев. Кто выстрелил у ЦСКА? Никто. Более того, стоило из-за дисквалификации выбыть Шалунову, как сразу выяснилось, что без лучшего снайпера Кубка Гагарина-2021 у красно-синих забивать попросту некому. А когда отличался последний раз, например, Толчинский? 28 марта! Еще в серии с «Магниткой» - и потом 12 матчей вхолостую?! Ну а подвигах Готовца, Дедунова, Шарипзянова, Семенова и напоминать излишне. Да и вратаря Грубеца тоже можно отнести к джокерам. Разве кто-то ожидал от представителя безнадежного аутсайдера из Китая такой прыти после переезда в Балашиху – два сухаря кряду на финише финала!

Лично мне уже к середине второго периода все было ясно. Ментальный перевес к сибирякам перешел еще в четвертой игре, которую они вырвали в меньшинстве в овертайме. Но после этого они сравнялись с армейцами и в физике, а сегодня даже превосходили их в движении. Оттого у ЦСКА ничего и не ладилось. Хозяева оставляли соперникам периметр, по которому те и возили шайбу, совсем не угрожая воротам Грубеца. При этом было совершенно понятно: если понадобится, «Авангард» легко добавит. Но Хартли совершенно оправданно решил исключить всякий риск.

В равных составах у армейцев шансов не было никаких. Единственное спасение – заработать большинство и попробовать раскатать лишнего. Судьба им подарила даже двух лишних. Точнее, эмоции все-таки захлестнули «ястребов»: Зернов и Покка на 56-й минуте допустили невынужденные фолы в простых ситуациях. Пять на три – аж 108 секунд! Здесь можно успеть отыграться на первом удалении, а на втором – и победу добыть.

Куда там! Сеанс саморазоблачения главных фаворитов сезона. Эти без малого две минуты огромного численного преимущества стали квинтэссенцией финала. Лидеры ЦСКА во главе с Шалуновым уперлись в стенку. Ни варианта А ее преодоления, ни тем более Б и В мы так и не увидели. Тотальная импотенция.

Впрочем, поздно пить боржом было уже в понедельник. Выигранный финал своими руками армейцы отдали в Балашихе еще в субботу, когда в матче №4 вели к 12-й минуте 2:0 при подавляющем моральном и физическом преимуществе. Всего-то и оставалось – засушить игру и спокойно довести счет в серии до 3-1.

Как это делается, Хартли блестяще продемонстрировал Никитину позавчера и сегодня.

источник: «Советский спорт»
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