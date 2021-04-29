«Когда-нибудь про нас снимут фильм!» В Омск не верили, но они победили

Кубок Гагарина над головой Ильи Ковальчука. Многие критиковали форварда по ходу сезона, да и в плей-офф. Но Боб Хартли упорно верил в то, что Ковальчук – важное звено цепи. Не верил, знал. Возможно, именно такого лидера не хватило ЦСКА в важные моменты серии. Ведь победы закладываются не только на льду – то, что происходит в раздевалке тоже имеет колоссальное значение:

Столичные армейцы с печальными лицами получали и тут же снимали с себя серебряные медали. Омичи с радостью получали золото. Летит конфетти, счастливые хоккеисты обнимают своих близких. Трибуны «Арены Балашиха» ревут от восторга…

И вот победная сирена. На лед летят клюшки, шлемы, краги! «Авангард» победил. Победил, когда в них не верили, победил назло всем прогнозам. Болельщики получили финал, который они заслужили – яркий, зрелищный, непредсказуемый.

В шестом матче была заброшена всего одна шайба. Автор – экс-армеец Сергей Толчинский. Этот матч был похож на крутой экшн-боевик! Особенно, когда при минимальном счете омичи остались втроем за 4 минуты до конца. Но они выстояли, самоотверженно ловя на себя град шайб.

Ледовые баталии в этом сезоне КХЛ закончены. Чемпион определен. Им впервые стал омский «Авангард». Клуб долго и упорно шел к победе в финале Кубка Гагарина. Два года назад ястребы обидно проиграли ЦСКА. И вот соперники сошлись снова. И команда Боба Хартли одержала вверх.

«Супер! Хорошая игра, нервная получилась, - говорит счастливый и немного уставший Илья, - У нас немного пацанов играли в этой ситуации, в конце нервы чуть сдали. Но вратарь и меньшинство выстояли. В моём случае надо было приехать и не помешать. У нас было лучшее большинство, меньшинство в лиге. Самое главное было собрать команду, стать семьёй. Мы это сделали

Можно ли эти эмоции сравнить с теми, когда выигрывал Кубок в СКА? Здесь эмоции другие, потому что мы в каждой серии были андердогами, приходилось доказывать. После многих игр нас списывали со счетов, но мы дошли до конца. Всегда приятно побеждать, тем более, у нас в команде огромное количество пацанов, которые впервые выиграли Кубок Гагарина».

«МЫ ЗАДОЛЖАЛИ ЧЕМПИОНСТВО»

В раздевалке творилось нечто безумное – брызги шампанского, победные возгласы и, конечно, качание главного тренера Боба Хартли:

«Это был невероятный сезон, - делится эмоциями наставник омичей, - Я помню момент, когда мы сели в автобус до аэропорта, и при отъезде нас провожало огромное количество болельщиков всех возрастов. Они плакали, они оставались без команды. Мы в Подмосковье уже три года, но мы вернемся в Омск с трофеем и баннером, который сможем поместить на крышу нашей новой арены. Все проблемы позади. Мы заполучили новых болельщиков в Балашихе, но мы также играем и для наших омских болельщиков. Мы задолжали им это чемпионство.

Я стал вторым после Кинэна тренером, выигравшим и Кубок Гагарина, и Кубок Стэнли? Дело не во мне, я приехал сюда, потому что хотел выиграть Кубок Гагарина, это был мой личный вызов. Мне очень повезло, я рождён под счастливой звездой, выиграл уже шесть титулов в шести лигах.

Но, в то же время, это командная игра, я приехал сюда три года назад, вырос вместе с игроками, членами тренерского штаба. Добавились новые игроки, пришёл Алексей Волков. Мы выросли как семья, дело не во мне, это не моё чемпионство, а чемпионство «Авангарда». Я выучил одну вещь уже очень давно, родители говорили мне: «Окружи себя хорошими людьми, они сделают тебя успешным». Это моя история».

«УЖЕ НИЧЕГО НЕ БОЛИТ. ВСЕ ОФИГЕННО»

За звание чемпионов омские хоккеисты отдавали на льду все. Защитник Дамир Шарипзянов провел первый сезон в клубе топ-уровня. В те последние 4 минуты, когда он и еще два партнера противостояли армейцам, хоккеист заблокировал 4-5 шайб:

«Мы все знали, сколько голов забил Шалунов, что это за игрок. Нужно было ловить его броски на себя. Сейчас уже ничего не болит, все офигенно! В том самом большинстве даже на секунду не дал себе поверить, что что-то плохое случится. Знал – все будет хорошо. У нас не было ни одной легкой серии в этом плей-офф, но мы здесь, мы победили».

Еще один защитник «Авангарда», молодой Семен Чистяков точно знает, что Кубок в его возрасте – не предел:

«Это невероятное чувство – выиграть Кубок с такой крутой командой в 19 лет, а мотивация – всегда есть, нужно улучшать свою игру. Боб Хартли многое мне дал, я вырос как игрок, мне доверяли. ЦСКА в соперниках? Да нам все равно было против кого играть. Как я буду отмечать? Пока не знаю, но будет весело!»

Капитан «Авангарда» Алексей Емелин выбыл из строя в серии против «Ак Барса» и поддерживал команду морально:

«С Магнитогорском была очень упорная, тяжелая серия. С Казанью вообще было что-то нереальное — 7 матчей, и в каждом была игра от ножа. Финал против ЦСКА тоже получился фантастическим. Весь этот плей-офф складывался для нас очень тяжело, но, в то же время, бывали красивые игры.

У меня не было шансов выйти на лед, поэтому переживал на трибуне. Трудно сказать, что со мной случилось. До сих пор не могут разобраться, не могу сказать. Чувствую себя гораздо лучше. Осталось немножко, сказали, что через недельку будет все отлично».

«КИНОШНАЯ ИСТОРИЯ»

Форвард Кирилл Семенов выступал с травмой. Поднять Кубок для него сегодня проблематично:

«За счет чего у нас такая физика лошадиная? Не знаю. От сердца играем, нас подготовили тренеры. Тяжелый ли Кубок Гагарина? Проблемы есть. Я не могу поднять его двумя руками. Сложно ли выходить с травмой в финале? Я знал практически на сто процентов, что помогу команде, поэтому вышел и сыграл».

Облитый шампанским, отведав игристого из заветного Кубка, председатель Совета директоров «Авангарда» Александр Крылов в раздевалке не сдерживал чувств:

«Омск уже очень давно ждал этой победы. Настолько давно, что уже многие даже не верили. Над «Авангардом» висела какая-то карма, и мы её сняли, понимаете? Все вместе её сняли! Это реально была киношная история. Я надеюсь, что когда-нибудь по этому сценарию снимут фантастический фильм, как мы шли к этому Кубку. Омск — это для тебя!»

Завтра герои этой хоккейной эпопеи летят к своим болельщикам. Омск, встречай победителей!