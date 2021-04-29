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«У «Авангарда» был единственный вариант, как обыграть ЦСКА, и он им воспользовался»
29 апреля 12:45
автор: Елена Кузютина
автор фото: ХК "Авангард"

«У «Авангарда» был единственный вариант, как обыграть ЦСКА, и он им воспользовался»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков высказался после победы «Авангарда» в финальной серии Кубка Гагарина с московским ЦСКА (4-2).

- Алексей, расскажите о своих впечатлениях. Многие эксперты отмечают интересную развязку. Мало кто ставил на «Авангард» в этой паре, но Омск стал чемпионом…

- ЦСКА заслужил своей системой звание кубковой команды. Армейцы выдают стабильный результат. И даже уход многих основных игроков не сказался, этого не было заметно по ходу регулярного чемпионата. Все было грамотно.

«Авангард» заслужил внимание и симпатию к их команде после серии с «Ак Барсом». Они поймали свой хоккей и поняли, как играть против мощных команд с глубиной состава, которые могут оказывать давление на протяжении всей серии. Омск ломал стереотипы, переворачивая ожидаемый ход событий, выбивая лидеров. По «Магнитке» и «Автомобилисту» это можно сказать в меньшей степени.

В финальной серии обе команды сыграли самоотверженно, но «Авангард» нашел те детали и мелочи, которые принесли победу. Настоящее искусство – в сильном сопернике найти слабые стороны. Это был чуть ли не единственный возможный вариант против ЦСКА. «Локомотив» сумел навязать им борьбу, довели до седьмого матча, но проиграли. СКА и вовсе не смог ничего противопоставить подопечным Игоря Никитина – москвичи относительно спокойно взяли серию против Петербурга.

ЦСКА – это команда, которую очень сложно взламывать, но у Омска получилось.

- Столичных армейцев часто критикуют за то, что их игра незрелищная…

- Она продуктивная. Возможно, армейцы стали заложником этой игры, не смогли перестроиться. Мы увидели хороший, мобильный хоккей в исполнении красно-синих, но и в пятой встрече и в шестой им не хватало креатива. Моментов много, но где-то не везло. Опять же, «Авангард» играл плотно, не давал сопернику развернуться.

Важна и психология. Команде нужны лидеры, пусть даже не по счету, не по набранным очкам. Такие, как Ковальчук.

- ЦСКА вошел в новый сезон без своих прошлых лидеров. Но на первый план вышли те, кто ранее стоял за спинами Капризова, Григоренко - Мамин, Шалунов, Окулов стали ведущими игроками красно-синих. Но для Сергея Толчинского, шайба которого и принесла «Авангарду» заветный трофей, места в составе армейцев не нашлось. Да и когда он выступал за москвичей, времени получал совсем ничего…

- Именно поэтому он и не остался. Играя матч через три, невозможно понять способен ли игрок стать лидером команды. Менеджмент омского клуба рисковал, отдавая за Толчинского солидную компенсацию. Вдруг бы он не выдержал большого количества игрового времени или накала плей-офф. Он небольшого роста, но быстрый. Боб Хартли нашел ему отличное применение. Он же по набранным очкам Окулова догнал, стал MVP. И этот человек играл в третьем звене! О многом говорит. Наставник «ястребов» создал отличную тройку – Толчинский, Семенов, Хохлачев. Ребята выполнили большой объем работы.

У ЦСКА ушли Капризов, Григоренко, Нестеров, Марченко, Сорокин. Но как засияли Шалунов, Окулов, Мамин – они на протяжении всего сезона показывали, что являются лицом армейского клуба. Жаль, что их немного не хватило на концовку.

- Чем вам запомнится этот хоккейный сезон, прошедший в непростое для всего мира время?

- Могу сказать так: мне запомнилось то, что этот сезон стал обычным в самом лучшем смысле этого слова. Когда он только начинался, никто не знал завершится ли он, будет ли плей-офф, будет ли новый чемпион. Но спокойствие и работа руководства КХЛ поражает. Если посмотреть на другие чемпионаты за океаном или в Европе, на другие виды спорта – многие играют при пустых трибунах, а у нас все хорошо. У нас бешеная атмосфера – что творилось в Казани, Уфе! Обычный сезон КХЛ со своими плюсами, со своим накалом. Здорово, что все получилось. Надеюсь, будем продолжать в том же духе. Потолок зарплат будет работать, и мы получим еще больше команд, претендующих на Кубок Гагарина. Дальше – еще интереснее.

источник: «Советский спорт»
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