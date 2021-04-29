ЦСКА взял реванш у «Авангарда». По кандидатам в сборную – 5:0, хотя должно быть 3:1

Не успел новый чемпион просохнуть после выпитого из Кубка, как ЦСКА взял убедительный реванш на другом фронте. Пять армейцев вызваны в сборную России, из «Авангарда» - ровно ноль. Москва – Балашиха/Омск – 5:0. Какая боль.

Армейцев Мамина, Шалунова, Окулова, Слепышева и Карнаухова захотел видеть в национальной команде тренерский штаб Валерия Брагина. Размочить счет мог только Шарипзянов, однако у защитника «ястребов» травма руки. Никто более из подопечных Боба Хартли не заинтересовал первую команду страны.

В «Авангарде» три белоруса. Готовец, Стась и Комаров на хорошем счету в команде. В воротах чешский вратарь Грубец, выдавший отличную игру в плей-офф. На первых ролях в атаке североамериканские форварды Буше и Найт, ведущие защитники – финны Каски и Покка. Итого треть команды - легион. Но из остальных неужели не нашлось никого, кто мог бы пригодиться России на ЧМ-2021?

На ум естественно всем приходит лучший игрок Кубка Гагарина-2021 Сергей Толчинский. Чем, к примеру, он хуже москвича Карнаухова? Разве что по характеру не ангел. В этом все убедились, послушав матерные кричалки автора победного гола в решающем матче в сторону бывшей команды ЦСКА после празднований в раздевалке. Но тут очевидная обида на красно-синих, разыгравшаяся при помощи пузыриков от шампанского. Толчинский стоил небольших денег, просил добавить летом после окончания прошлого сезона, который он провел очень хорошо. Но в клубе не захотели тратиться на Сергея. Посчитав, что не достоин он того.

Как это часто случается, нападающий своим бывшим работодателям все подробно объяснил на деле: кто и чего стоит в нашем хоккейном мире. Однако теперь видим, что и людей из сборной он также не обворожил. Хотя пятерка цээсковцев-сборников только что наглядно показала, что на протяжении двух матчей была не в состоянии запихнуть омичам хотя бы один гол. Не сподобились на это даже играя «5 на 3» почти две минуты в концовке. Но именно эта пятерочка форвардов – почти половина атаки - поедет теперь доказывать на чемпионат мира, какая она крутая.