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ЦСКА взял реванш у «Авангарда». По кандидатам в сборную – 5:0, хотя должно быть 3:1
29 апреля 16:00
автор: Дмитрий Кузнецов
автор фото: ХК "Авангард"

ЦСКА взял реванш у «Авангарда». По кандидатам в сборную – 5:0, хотя должно быть 3:1

Ни один хоккеист обладателя Кубка Гагарина-2021 не вызван в национальную команду.

Не успел новый чемпион просохнуть после выпитого из Кубка, как ЦСКА взял убедительный реванш на другом фронте. Пять армейцев вызваны в сборную России, из «Авангарда» - ровно ноль. Москва – Балашиха/Омск – 5:0. Какая боль.

Армейцев Мамина, Шалунова, Окулова, Слепышева и Карнаухова захотел видеть в национальной команде тренерский штаб Валерия Брагина. Размочить счет мог только Шарипзянов, однако у защитника «ястребов» травма руки. Никто более из подопечных Боба Хартли не заинтересовал первую команду страны.

В «Авангарде» три белоруса. Готовец, Стась и Комаров на хорошем счету в команде. В воротах чешский вратарь Грубец, выдавший отличную игру в плей-офф. На первых ролях в атаке североамериканские форварды Буше и Найт, ведущие защитники – финны Каски и Покка. Итого треть команды - легион. Но из остальных неужели не нашлось никого, кто мог бы пригодиться России на ЧМ-2021?

На ум естественно всем приходит лучший игрок Кубка Гагарина-2021 Сергей Толчинский. Чем, к примеру, он хуже москвича Карнаухова? Разве что по характеру не ангел. В этом все убедились, послушав матерные кричалки автора победного гола в решающем матче в сторону бывшей команды ЦСКА после празднований в раздевалке. Но тут очевидная обида на красно-синих, разыгравшаяся при помощи пузыриков от шампанского. Толчинский стоил небольших денег, просил добавить летом после окончания прошлого сезона, который он провел очень хорошо. Но в клубе не захотели тратиться на Сергея. Посчитав, что не достоин он того.

Как это часто случается, нападающий своим бывшим работодателям все подробно объяснил на деле: кто и чего стоит в нашем хоккейном мире. Однако теперь видим, что и людей из сборной он также не обворожил. Хотя пятерка цээсковцев-сборников только что наглядно показала, что на протяжении двух матчей была не в состоянии запихнуть омичам хотя бы один гол. Не сподобились на это даже играя «5 на 3» почти две минуты в концовке. Но именно эта пятерочка форвардов – почти половина атаки - поедет теперь доказывать на чемпионат мира, какая она крутая.

К ним присоединится их бывший одноклубник Григоренко из «Коламбуса». И того две тройки из четырех будут армейскими. А всего из Северной Америки, по нашей информации, точно приедет пятеро. То есть в матче НХЛ – «Авангард» тот же счет – 5:0. Нападающий Барабанов, который недавно был обменян из «Торонто» в «Сан-Хосе», станет вторым форвардом-энхаэловцем. Будет три защитника – Зайцев, Зуб (оба из «Оттавы») и Гавриков из «Коламбуса». На этом все. Звезд нет и не будет. Молятся в сборной, чтобы заполучить Шестеркина. Голкипер «Рейнджерс» национальной команде крайне необходим, но пока ньюйоркцы еще сохраняют шансы на плей-офф, пусть и небольшие. И нет ясности с решением самого вратаря.

Вот такие непростые времена настали у сборной при комплектовании состава на главный турнир года. Владислав Третьяк очередной раз вынужден подчеркнуть: «Многие звезды уехали, потому что платить им большие деньги в России уже нельзя. Вот главный итог потолка зарплат». Отметить надо, что проблем с выбором кандидатов в первую команду страны ограничения в платежке прибавили прилично.

По-хорошему, помимо Карнаухова не наиграл на поездку в Ригу Слепышев. Решающие матчи плей-офф провел он невыразительно. Но даже если вычесть у армейцев из пятерки двоих, шансов у «Авангарда» сократить счет в этом противостоянии не было. 3:1, наверное, было бы справедливее. Но получился разгром. Когда такое было, чтобы из команды-чемпиона брать в сборную было некого. И нормально ли это, что так случается в лиге, основной целью которой является успешное развитие российского хоккея?

источник: «Советский спорт»
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