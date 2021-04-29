Зачем нужна КХЛ, если ее чемпион не подготовил для сборной России ни одного игрока?!

Думаете, это несусветный нонсенс, что из выигравшего вчера Кубок Гагарина «Авангарда» в национальную команду никого не позвали? Не-а! Аналогично КХЛ опозорилась три года назад, когда чемпионский «Ак Барс» тоже оказался вещью в себе.

Миллиарды бюджетных денег и средств госкомпаний успешно осваивают эффективные менеджеры на содержание этой континентальной так называемой профессиональной лиги. Но где, уважаемые меценаты за народный счет, отдача?! Для чего государство понастроило по всей стране почти 800 катков с искусственным льдом? Зачем содержим сотни детские секций и школ, тренеров, развиваем «Золотую шайбу» и студенческий хоккей, огромные деньги вливаем в Молодежную лигу, равно как и в Высшую?

К чему все это, если на выходе – гулкое отверстие от бублика производства сильнейшего клуба России?! Как все это понимать? И в чем тогда задача КХЛ? Зачем она? Обеспечить, что ли, безбедную старость толпам разномастных легионеров со всего света, в чьих куда более благополучных странах средняя зарплата населения несопоставима с российской? С какого перепуга мы всех этих варягов так сытно кормим? В Российской Федерации больше денег девать, что ли, некуда?

В миллионный раз приходится повторять: все наши успехи в спорте добыты в те славные советские времена, когда у нас даже подумать не могли об иностранных игроках или тренерах! Мы, Тарасов и Чернышев, Аркадьев и Лобановский, Гомельский и Кондрашин, сами торили себе путь и творили свой стиль – ни на кого непохожий, неповторимый, а потому и непобедимый! Где все это?! Почему мы своими руками уничтожаем отечественную школу, разрушаем традиции, заложенные и бережно переданные нам поколениями отцов и дедов? Неужели кому-то еще непонятно: копируя других, делая ставку на мусорных шабашников-гастарбайтеров, мы рано или поздно обязательно уткнемся в тупик?!

Нет, я не утверждаю, что легионеров совсем не должно быть. Времена иные – они теперь везде. Но если и приглашать, то строго за разумную цену, надлежащего качества и в диабетических дозах. Если, конечно, речь идет о государственной лиге, каковыми они в России до сих пор и остаются, какую вывеску им не прилепи.