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Зачем нужна КХЛ, если ее чемпион не подготовил для сборной России ни одного игрока?!
29 апреля 16:43
автор: Виталий Славин
автор фото: ХК "Авангард"

Зачем нужна КХЛ, если ее чемпион не подготовил для сборной России ни одного игрока?!

Аналогично лига опозорилась три года назад, когда чемпионский «Ак Барс» тоже оказался вещью в себе.

Думаете, это несусветный нонсенс, что из выигравшего вчера Кубок Гагарина «Авангарда» в национальную команду никого не позвали? Не-а! Аналогично КХЛ опозорилась три года назад, когда чемпионский «Ак Барс» тоже оказался вещью в себе.

Миллиарды бюджетных денег и средств госкомпаний успешно осваивают эффективные менеджеры на содержание этой континентальной так называемой профессиональной лиги. Но где, уважаемые меценаты за народный счет, отдача?! Для чего государство понастроило по всей стране почти 800 катков с искусственным льдом? Зачем содержим сотни детские секций и школ, тренеров, развиваем «Золотую шайбу» и студенческий хоккей, огромные деньги вливаем в Молодежную лигу, равно как и в Высшую?

К чему все это, если на выходе – гулкое отверстие от бублика производства сильнейшего клуба России?! Как все это понимать? И в чем тогда задача КХЛ? Зачем она? Обеспечить, что ли, безбедную старость толпам разномастных легионеров со всего света, в чьих куда более благополучных странах средняя зарплата населения несопоставима с российской? С какого перепуга мы всех этих варягов так сытно кормим? В Российской Федерации больше денег девать, что ли, некуда?

В миллионный раз приходится повторять: все наши успехи в спорте добыты в те славные советские времена, когда у нас даже подумать не могли об иностранных игроках или тренерах! Мы, Тарасов и Чернышев, Аркадьев и Лобановский, Гомельский и Кондрашин, сами торили себе путь и творили свой стиль – ни на кого непохожий, неповторимый, а потому и непобедимый! Где все это?! Почему мы своими руками уничтожаем отечественную школу, разрушаем традиции, заложенные и бережно переданные нам поколениями отцов и дедов? Неужели кому-то еще непонятно: копируя других, делая ставку на мусорных шабашников-гастарбайтеров, мы рано или поздно обязательно уткнемся в тупик?!

Нет, я не утверждаю, что легионеров совсем не должно быть. Времена иные – они теперь везде. Но если и приглашать, то строго за разумную цену, надлежащего качества и в диабетических дозах. Если, конечно, речь идет о государственной лиге, каковыми они в России до сих пор и остаются, какую вывеску им не прилепи.

Еще семь лет назад после завершения Олимпиады в Сочи Владимир Путин сказал:

- Порой повальная практика привлечения легионеров и зарубежных тренеров в российские клубы неубедительна. А существующий порядок формирования клубов не учитывает интересы национальных сборных, не нацелен на решение общих стратегических задач. Прошу определить порядок и целесообразность привлечения иностранных специалистов в летних и зимних игровых видах спорта. А ответственность за соблюдение этого порядка должна быть закреплена за министерством спорта.

В мае 2017 года на совете по развитию физической культуры и спорта президент снова вернулся к этому вопросу, согласившись с губернатором Краснодарского края Кондратьевым, что в отечественном футболе нужно провести полное импортозамещение. Тогдашний глава РФС Виталий Мутко грозился вообще запретить иноземцев в РПЛ после ЧМ-2018:

- Отработаем сезон и еще раз проанализируем ситуацию. А дальше надо садиться и думать. В целом у совета и президента имеется поддержка этой мысли, этой идеи, чтобы как можно больше мы опирались на собственных воспитанников. По итогам совета будут поручения президента, затем рекомендации. Тренд-то понятен.

Великолепный российский мундиаль давным-давно отгрохотал и весело умчался в даль. А с трендами по-прежнему беда, хоть ты тресни! «Ак Барс»-2018, «Авангард»-2021 – вот лучшие памятники этим благим помыслам, которыми вымощена дорога отнюдь не в светлое будущее. Как плыли в мертвое море «ваших ожиданий и ваших проблем», так и плывем – настойчиво и самозабвенно. Не надо меня поправлять: это моряки ходят, а плавает - сами знаете что…

Кстати, после триумфа легионерского «Ак Барса» в Кубке Гагарина на ЧМ-2018 сборная России впервые за пять сезонов осталась без медалей, вылетев в четвертьфинале.

источник: «Советский спорт»
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