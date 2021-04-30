Лакросс-гол, гол из-под ноги и еще два. Покер Мичкова помог сборной России победить Германию на ЮЧМ

Напомним, сборная России стартовала на ЮЧМ-2021 с фантастического камбэка в матче с хозяевами турнира: уступая во втором периоде 1:5, наши одержали победу 7:6 по буллитам. Менее чем через сутки уставшие подопечные Альберта Лещева в конце третьего периода не удержали преимущество 3:1, пропустив две шайбы за 69 секунд, и уступили по буллитам 3:4.

Немцы же, хоть и проиграли чехам 1:3 и американцам 3:5, оказали достойное сопротивление записным лидерам.

Но Мичкову и его партнерам они противоядия не нашли. Счет в первом периоде открыл форвард «Магнитки» Данила Юров с передачи Федора Свечкова. А после перерыва пробил час нашего 17-номера. Матвей его не посрамил. Сначала забил черпачком: за воротами положил шайбу на крюк клюшки и занес ее под перекладину. Вскоре он подкараулил отскок от вратаря и на паузе добил шайбу в сетку.

Немцы решили припугнуть россиян: форварду Прохору Полтапову так врезали в голову, что пострадавший не сразу смог подняться со льда. Мичков наказал грубиянов голом из-под ноги. Хет-трик 16-летнего нападающего заставил вспомнить о подвиге Сергея Шепелева и сборной СССР в финале Кубка Канады-81: спартаковец положил канадцам вторую, третью и четвертую шайбы и предопределили разгром хозяев 8:1.

Мичков решил не останавливаться на достигнутом. Со второй попытки он записал на свой счет еще один гол. Почему со второй? Да потому что в начале третьего периода ему приписали авторство пятой шайбы, но потом передали его дебютировавшему на ЮЧМ Илье Квочко. Это не смутило Мичкова, который после передачи из-за ворот защитника Александра Фигурина загнал шайбу в нижний угол, установив окончательный счет.

Увы, Сергею Иванова, блестяще сыгравшему против финнов, не посчастливилось засушить «сухарь». Шайбу в наши ворота добили после рикошета от клюшки оборонца Никиты Новикова.

А ведь перед вторым перерывом наш вратарь взял верх в буллитной дуэли у форварда Романа Цапа. Иванов предвосхитил намерения соперника, перекрыл щитком нижний угол и заставил немца бросить в закругление ворот.

А Мичков к дублю американцам добавил покер и возглавил снайперскую гонку турнира.

- Я знаю, что под 17-м номером играли Харламов и Ковальчук. Для меня это большая честь, – заявил Мичков после финальной сирены. – Даже не подозревал, что лидирую по голам. Главное - приносить пользу команде, а описывать голы не мое дело. Мне без разницы, как назовут этот гол – мичиган или как-то еще. Пробовал и раньше делать это, иногда получалось.

Почему бы Мичкову не замахнуться на рекорд Никиты Кучерова, который на ЮЧМ-2011 забил 11 голов? Кстати, тогда (турнир проходил в Дрездене и Криммичау) наши обыграли немцев лишь по буллитам (5:4), а победу принес Кучеров.

Заключительный матч группового этапа сборная России проведет в ночь с 1 на 2 мая против чехов.

СТАТИСТИКА

Германия – Россия – 1:6 (0:1, 0:3, 1:2). Голы у россиян: Юров, Мичков (4), Квочко

Вратарь у наших: Иванов

Броски: 17 (7+3+7) – 40 (9+24+7)