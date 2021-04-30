Лакросс-гол, гол из-под ноги и еще два. Покер Мичкова помог сборной России победить Германию на ЮЧМ

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 13:00 Молдавия 0 Украина 0
Португалия - Примейра 17:00 Пасуш де Ферре 0 Белененсеш 0
Португалия - Примейра 19:00 Витория Гимара 0 Морейренсе 0
Германия - Бундеслига 20:00 Баскетс Бонн 0 Фрапорт Скайла 0
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Альба 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Алмере Сити 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 МВВ Маастрихт 0 Волендам 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Ден Босх 0 П1 2.20 Х 3.80 П2 2.80
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Де Графсхап 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эксельсиор 0 Дордрехт 0 П1 1.27 Х 5.70 П2 8.90
Португалия - Примейра 21:00 Тондела 0 Бенфика 0 П1 10.5 Х 5.50 П2 1.32
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 ПСВ Эйндховен- 0 П1 1.85 Х 4.00 П2 3.50
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 Утрехт-2 0 П1 1.85 Х 3.70 П2 3.80
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.55 Х 4.30 П2 5.10
Товарищеские матчи (сборные) 21:15 Швейцария 0 Россия 0
Германия - Бундеслига 21:30 Бамберг 0 Людвигсбург 0
Германия - Бундеслига 21:30 Хемниц 99 0 Гисен 46-е 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Саутгемптон 0 Лестер Сити 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 1.98
Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Леванте 0 П1 1.80 Х 3.70 П2 4.80
Франция - Лига 1 22:00 Марсель 0 Страсбург 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 4.00
Испания - Сегунда 22:00 Луго 0 Сарагоса 0 П1 3.00 Х 2.70 П2 2.90
Португалия - Примейра 23:15 Порту 0 Фамаликан 0 П1 1.35 Х 5.50 П2 8.80
Лакросс-гол, гол из-под ноги и еще два. Покер Мичкова помог сборной России победить Германию на ЮЧМ
30 апреля 06:15
автор: Владислав Домрачев

Лакросс-гол, гол из-под ноги и еще два. Покер Мичкова помог сборной России победить Германию на ЮЧМ

Российские юниоры на чемпионате мира для игроков не старше 18 лет в США одержали первую победу в основное время. 16-летний форвард Матвей Мичков забил четыре гола немцам. Наши выиграли с теннисным счетом 6:1.

Напомним, сборная России стартовала на ЮЧМ-2021 с фантастического камбэка в матче с хозяевами турнира: уступая во втором периоде 1:5, наши одержали победу 7:6 по буллитам. Менее чем через сутки уставшие подопечные Альберта Лещева в конце третьего периода не удержали преимущество 3:1, пропустив две шайбы за 69 секунд, и уступили по буллитам 3:4.

Немцы же, хоть и проиграли чехам 1:3 и американцам 3:5, оказали достойное сопротивление записным лидерам.

Но Мичкову и его партнерам они противоядия не нашли. Счет в первом периоде открыл форвард «Магнитки» Данила Юров с передачи Федора Свечкова. А после перерыва пробил час нашего 17-номера. Матвей его не посрамил. Сначала забил черпачком: за воротами положил шайбу на крюк клюшки и занес ее под перекладину. Вскоре он подкараулил отскок от вратаря и на паузе добил шайбу в сетку.

Немцы решили припугнуть россиян: форварду Прохору Полтапову так врезали в голову, что пострадавший не сразу смог подняться со льда. Мичков наказал грубиянов голом из-под ноги. Хет-трик 16-летнего нападающего заставил вспомнить о подвиге Сергея Шепелева и сборной СССР в финале Кубка Канады-81: спартаковец положил канадцам вторую, третью и четвертую шайбы и предопределили разгром хозяев 8:1.

Мичков решил не останавливаться на достигнутом. Со второй попытки он записал на свой счет еще один гол. Почему со второй? Да потому что в начале третьего периода ему приписали авторство пятой шайбы, но потом передали его дебютировавшему на ЮЧМ Илье Квочко. Это не смутило Мичкова, который после передачи из-за ворот защитника Александра Фигурина загнал шайбу в нижний угол, установив окончательный счет.

Увы, Сергею Иванова, блестяще сыгравшему против финнов, не посчастливилось засушить «сухарь». Шайбу в наши ворота добили после рикошета от клюшки оборонца Никиты Новикова.

А ведь перед вторым перерывом наш вратарь взял верх в буллитной дуэли у форварда Романа Цапа. Иванов предвосхитил намерения соперника, перекрыл щитком нижний угол и заставил немца бросить в закругление ворот.

А Мичков к дублю американцам добавил покер и возглавил снайперскую гонку турнира.

- Я знаю, что под 17-м номером играли Харламов и Ковальчук. Для меня это большая честь, – заявил Мичков после финальной сирены. – Даже не подозревал, что лидирую по голам. Главное - приносить пользу команде, а описывать голы не мое дело. Мне без разницы, как назовут этот гол – мичиган или как-то еще. Пробовал и раньше делать это, иногда получалось.

Почему бы Мичкову не замахнуться на рекорд Никиты Кучерова, который на ЮЧМ-2011 забил 11 голов? Кстати, тогда (турнир проходил в Дрездене и Криммичау) наши обыграли немцев лишь по буллитам (5:4), а победу принес Кучеров.

Заключительный матч группового этапа сборная России проведет в ночь с 1 на 2 мая против чехов.

СТАТИСТИКА

Германия – Россия – 1:6 (0:1, 0:3, 1:2). Голы у россиян: Юров, Мичков (4), Квочко

Вратарь у наших: Иванов

Броски: 17 (7+3+7) – 40 (9+24+7)

Штраф: 27-4

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Ferrari 812 Superfast получил неповторимый интерьер от Carlex DesignVolkswagen T7 Multivan Bulli получит приборную панель в стиле VW GolfСбер расширяет свое присутствие на рынках и заходит в игровую индустриюСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола"Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видео«Из меня делают врага России, останусь в Америке навсегда»
Владимир Пономарев: Если Гинер уйдет в «Крылья Советов», с его стороны это будет предательство ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «Плеймейкеру» слухи о возможном уходе из армейского клуба Евгения Гинера и Романа Бабаева.
Нагучев верит в «Майнц» и Мирзова, Орзул надеется, что «Локо» устоит в Петербурге. Битва полов #8
"Плеймейкер" представляет восьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Андрей Червиченко: Карасев — отличный судья для матча «Зенит» — «Локо». У него нет бесстыжей наглости Вилкова
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу отмены красной карточки армейцу Ильзату Ахметову по итогам 27-го тура РПЛ и назначения Сергея Карасева на центральную игру 28-го тура.
Как Головину стать чемпионом Франции. Сенсационный прогноз на развязку сезона в Лиге 1
«Плеймейкер» составил беспристрастный статистический прогноз на заключительный отрезок футбольного чемпионата Франции, в котором осталось провести четыре тура.
«Миллионный Омск давно заслужил этот кайф». Глава «Авангарда» Александр Крылов – о победе в Кубке Гагарина
Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов после победы в шестом матче финала Кубка Гагарина над ЦСКА (1:0) и завоевания трофея «ястребами» ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент «Плеймейкера».
Эта смелая полька убрала флаг своей страны в знак солидарности с Россией. Ставка на красоту #25
Героиней нашей рубрики стала Наталья Садовска, которая 28 апреля совершила невероятно красивый поступок во время матча за звание чемпионки мира по шашкам против россиянки Тамары Тансыккужиной.
«У меня даже волосы поседели». Защитник «Авангарда» — после завоевания Кубка Гагарина
После победы «Авангарда» над ЦСКА (1:0) в шестом матче финала Кубка Гагарина и завоевания главного трофея КХЛ интервью «Плеймейкеру» дал защитник омичей Алексей Береглазов.
«Кто ставил на нас, заработал много денег». Ковальчук — о победе в Кубке Гагарина
Капитан «Авангарда» Илья Ковальчук прямо на льду «Арены Балашиха» поделился эмоциями после победы в шестом матче финала плей-офф КХЛ над ЦСКА (1:0) и завоевания Кубка Гагарина.
28-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
1 - 3 мая пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 28-м туре.
На разогреве у «Красной машины». Почему российские юниоры в разы популярнее финала Кубка Гагарина
Матч Россия – США (7:6 ОТ) на ЮЧМ в Техасе вызвал больший интерес, чем решающая серия плей-офф КХЛ. Нетрудно представить, какие рейтинги будут у главной сборной России, которая в конце мая начнет поход за золотом в Риге.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Владислав Третьяк - награды, победы, обиды и хоккей под санкциями.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика