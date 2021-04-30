Убедит ли Брагина форвард Марченко? Сегодня в Еврочеллендже сразятся сборные России и Швейцарии

ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Товарищеские матчи (сборные) 13:00 Молдавия 0 Украина 0
Португалия - Примейра 17:00 Пасуш де Ферре 0 Белененсеш 0
Португалия - Примейра 19:00 Витория Гимара 0 Морейренсе 0
Германия - Бундеслига 20:00 Баскетс Бонн 0 Фрапорт Скайла 0
Германия - Бундеслига 20:00 Раста Фехта 0 Альба 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Алмере Сити 0 Аякс-2 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 МВВ Маастрихт 0 Волендам 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эйндховен 0 Ден Босх 0 П1 2.20 Х 3.80 П2 2.80
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Камбюр 0 Де Графсхап 0
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Эксельсиор 0 Дордрехт 0 П1 1.27 Х 5.70 П2 8.90
Португалия - Примейра 21:00 Тондела 0 Бенфика 0 П1 10.5 Х 5.50 П2 1.32
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Телстар 0 ПСВ Эйндховен- 0 П1 1.85 Х 4.00 П2 3.50
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Осс 0 Утрехт-2 0 П1 1.85 Х 3.70 П2 3.80
Нидерланды - Первый дивизион 21:00 Рода 0 АЗ Алкмар-2 0 П1 1.55 Х 4.30 П2 5.10
Товарищеские матчи (сборные) 21:15 Швейцария 0 Россия 0
Германия - Бундеслига 21:30 Бамберг 0 Людвигсбург 0
Германия - Бундеслига 21:30 Хемниц 99 0 Гисен 46-е 0
Англия - Премьер-лига 22:00 Саутгемптон 0 Лестер Сити 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 1.98
Испания - Примера 22:00 Сельта 0 Леванте 0 П1 1.80 Х 3.70 П2 4.80
Франция - Лига 1 22:00 Марсель 0 Страсбург 0 П1 1.90 Х 3.80 П2 4.00
Испания - Сегунда 22:00 Луго 0 Сарагоса 0 П1 3.00 Х 2.70 П2 2.90
Португалия - Примейра 23:15 Порту 0 Фамаликан 0 П1 1.35 Х 5.50 П2 8.80
Убедит ли Брагина форвард Марченко? Сегодня в Еврочеллендже сразятся сборные России и Швейцарии
30 апреля 07:40
автор: Владислав Домрачев

Убедит ли Брагина форвард Марченко? Сегодня в Еврочеллендже сразятся сборные России и Швейцарии

Сборная России продолжает подготовку к ЧМ-2021, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. 30 апреля и 1 мая наши сыграют два контрольных матча в швейцарском Биле.

Вчера наша сборная провела тренировку в Биле. Команда вышла не лед в таких сочетаниях: вратари – Самонов, Бочаров; Яковлев – А.Марченко, К.Марченко – Шипачев – Сафонов, Лямкин – Юдин, Моисеев – Красковский – Коршков; Дронов – Ожиганов, Подколзин – Морозов – Э.Галимов; Рафиков – Хафизуллин, Швец-Роговой – Каменев – Тимкин. Еще 7 игроков занимались во второй группе. В Москве остались голкипер Тимур Билялов, защитник Кирилл Кирсанов, форварды Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов и Дмитрий Воронков, они занимаются по индивидуальной программе.

Также вчера были объявлены кандидаты в сборную из команд-финалистов Кубка Гагарина. Новый чемпион «Авангард» делегировал лишь защитника Дамира Шарипзянова, у которого травма ноги – блоки бросков убийственной силы Максима Шалунова дались «ястребу» ценой «живота». Медицинский штаб национальной команды изучит рентгеновские снимки и примет решение.

Из ЦСКА вызвана целая пятерка нападающих: Константин Окулов, Шалунов, его тезка Мамин, Антон Слепышев, Павел Карнаухов. Понятно, что первые двое претендуют на места в топ-6. Все кандидаты из КХЛ сыграют на чешском этапе Евротура с 12-15 мая. Игроки из НХЛ прилетят одним самолетом прямиком в Ригу, где пройдут 3-дневный карантин.

Можно предположить, что сборную усилят три форварда из НХЛ, которых тренеры ниже второго звена не опустят. Столько же защитников и один вратарь.

В заявку разрешено включать 28 игроков, трое из которых голкиперы.

Так что шансы форвардов Кирилла Марченко, Ильи Сафонова, Данилы Моисеева, Эмиля Галимова, Артема Швеца-Рогового, Владислава Каменева, Евгения Тимкина отправиться в Ригу не высоки. Думается, в Праге мы увидим звено тяжеловесов Мамин – Дмитрий Воронков – Павел Карнаухов, которое зажгло на Кубке Первого канала. Если, конечно, «барс» Воронков успеет набрать кондиции после простоя из-за перелома челюсти.

Возможно, в тройку с Шипачевым поставят Окулова и Шалунова (главный снайпер Кубка Гагарина сыграет на правом фланге), а Слепышева – к железнодорожникам Красковскому и Коршкову.

Расширение рижской заявки повышает шансы молодежи – Морозова и Подколзина. С форвардом Марченко сложнее. Ему надо прыгнуть выше головы, чтобы убедить штаб сборной. Кирилла подводит стабильность: яркие эпизоды (гол в пятом матче серии с ЦСКА) перемежаются с провалами. Поэтому эти матчи в Биле превращаются для него в экзамен. Если провалит, то не доедет даже до Праги.

Не пропустите!

30 апреля, 1 мая

Биль

18.45* Швейцария – Россия «Матч ТВ»

*Время московское.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Боб Хартли - второй тренер, завоевавший Кубок Стэнли и Кубок ГагаринаТоп 4 лучших мексиканских боксеров по версии Криса Арреола"Вашингтон" одолел "Айлендерс" благодаря пасу ОрловаСексуальная телеведущая сводит с ума поклонников футбола"Обожаю голое тело": ведущая "Матч ТВ" показала откровенное видеоАмериканец объяснил, чем отвратительны русские девушки
Владимир Пономарев: Если Гинер уйдет в «Крылья Советов», с его стороны это будет предательство ЦСКА
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал «Плеймейкеру» слухи о возможном уходе из армейского клуба Евгения Гинера и Романа Бабаева.
Нагучев верит в «Майнц» и Мирзова, Орзул надеется, что «Локо» устоит в Петербурге. Битва полов #8
"Плеймейкер" представляет восьмой выпуск "Битвы полов": перед каждыми футбольными выходными телекомментатор Роман Нагучев и телеведущая Мария Орзул дают прогнозы на пять матчей ведущих национальных чемпионатов.
Андрей Червиченко: Карасев — отличный судья для матча «Зенит» — «Локо». У него нет бесстыжей наглости Вилкова
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением по поводу отмены красной карточки армейцу Ильзату Ахметову по итогам 27-го тура РПЛ и назначения Сергея Карасева на центральную игру 28-го тура.
Как Головину стать чемпионом Франции. Сенсационный прогноз на развязку сезона в Лиге 1
«Плеймейкер» составил беспристрастный статистический прогноз на заключительный отрезок футбольного чемпионата Франции, в котором осталось провести четыре тура.
«Миллионный Омск давно заслужил этот кайф». Глава «Авангарда» Александр Крылов – о победе в Кубке Гагарина
Председатель совета директоров омского «Авангарда» Александр Крылов после победы в шестом матче финала Кубка Гагарина над ЦСКА (1:0) и завоевания трофея «ястребами» ответил на вопросы журналистов, среди которых был и корреспондент «Плеймейкера».
Эта смелая полька убрала флаг своей страны в знак солидарности с Россией. Ставка на красоту #25
Героиней нашей рубрики стала Наталья Садовска, которая 28 апреля совершила невероятно красивый поступок во время матча за звание чемпионки мира по шашкам против россиянки Тамары Тансыккужиной.
«У меня даже волосы поседели». Защитник «Авангарда» — после завоевания Кубка Гагарина
После победы «Авангарда» над ЦСКА (1:0) в шестом матче финала Кубка Гагарина и завоевания главного трофея КХЛ интервью «Плеймейкеру» дал защитник омичей Алексей Береглазов.
«Кто ставил на нас, заработал много денег». Ковальчук — о победе в Кубке Гагарина
Капитан «Авангарда» Илья Ковальчук прямо на льду «Арены Балашиха» поделился эмоциями после победы в шестом матче финала плей-офф КХЛ над ЦСКА (1:0) и завоевания Кубка Гагарина.
28-й тур РПЛ: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
1 - 3 мая пройдут очередные восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о 28-м туре.
На разогреве у «Красной машины». Почему российские юниоры в разы популярнее финала Кубка Гагарина
Матч Россия – США (7:6 ОТ) на ЮЧМ в Техасе вызвал больший интерес, чем решающая серия плей-офф КХЛ. Нетрудно представить, какие рейтинги будут у главной сборной России, которая в конце мая начнет поход за золотом в Риге.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Владислав Третьяк - награды, победы, обиды и хоккей под санкциями.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика