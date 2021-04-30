Убедит ли Брагина форвард Марченко? Сегодня в Еврочеллендже сразятся сборные России и Швейцарии

Вчера наша сборная провела тренировку в Биле. Команда вышла не лед в таких сочетаниях: вратари – Самонов, Бочаров; Яковлев – А.Марченко, К.Марченко – Шипачев – Сафонов, Лямкин – Юдин, Моисеев – Красковский – Коршков; Дронов – Ожиганов, Подколзин – Морозов – Э.Галимов; Рафиков – Хафизуллин, Швец-Роговой – Каменев – Тимкин. Еще 7 игроков занимались во второй группе. В Москве остались голкипер Тимур Билялов, защитник Кирилл Кирсанов, форварды Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов и Дмитрий Воронков, они занимаются по индивидуальной программе.
Также вчера были объявлены кандидаты в сборную из команд-финалистов Кубка Гагарина. Новый чемпион «Авангард» делегировал лишь защитника Дамира Шарипзянова, у которого травма ноги – блоки бросков убийственной силы Максима Шалунова дались «ястребу» ценой «живота». Медицинский штаб национальной команды изучит рентгеновские снимки и примет решение.
Из ЦСКА вызвана целая пятерка нападающих: Константин Окулов, Шалунов, его тезка Мамин, Антон Слепышев, Павел Карнаухов. Понятно, что первые двое претендуют на места в топ-6. Все кандидаты из КХЛ сыграют на чешском этапе Евротура с 12-15 мая. Игроки из НХЛ прилетят одним самолетом прямиком в Ригу, где пройдут 3-дневный карантин.
Можно предположить, что сборную усилят три форварда из НХЛ, которых тренеры ниже второго звена не опустят. Столько же защитников и один вратарь.
В заявку разрешено включать 28 игроков, трое из которых голкиперы.
Так что шансы форвардов Кирилла Марченко, Ильи Сафонова, Данилы Моисеева, Эмиля Галимова, Артема Швеца-Рогового, Владислава Каменева, Евгения Тимкина отправиться в Ригу не высоки. Думается, в Праге мы увидим звено тяжеловесов Мамин – Дмитрий Воронков – Павел Карнаухов, которое зажгло на Кубке Первого канала. Если, конечно, «барс» Воронков успеет набрать кондиции после простоя из-за перелома челюсти.
Возможно, в тройку с Шипачевым поставят Окулова и Шалунова (главный снайпер Кубка Гагарина сыграет на правом фланге), а Слепышева – к железнодорожникам Красковскому и Коршкову.
Расширение рижской заявки повышает шансы молодежи – Морозова и Подколзина. С форвардом Марченко сложнее. Ему надо прыгнуть выше головы, чтобы убедить штаб сборной. Кирилла подводит стабильность: яркие эпизоды (гол в пятом матче серии с ЦСКА) перемежаются с провалами. Поэтому эти матчи в Биле превращаются для него в экзамен. Если провалит, то не доедет даже до Праги.
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30 апреля, 1 мая
Биль
18.45* Швейцария – Россия «Матч ТВ»
*Время московское.