А с чего кто-то решил, что мы должны обыгрывать швейцарцев, если у них в НХЛ капитанов вдвое больше?

Самое забавное – в Швейцарии еще вовсю идет плей-офф. Даже полуфиналы не завершились, которые могут продлиться до 3 мая. То есть минимум без игроков четырех ведущих клубов страны альпийцы, не прикладывая особых усилий, раскатывают нас в третьем периоде вообще без контршансов – 2:0 и 3:1 в итоге.

Что это? А это банально уровень КХЛ. Потому-то она смертельно боится заявиться в Лигу чемпионов. Ибо сразу выяснится, что король, с какого-то перепуга провозгласивший себя №2 на планете, абсолютно нагой. Вот и придумывают всяческие отмазки, чтобы не саморазоблачиться. По деньгам, выпотрошенным из наших с вами карманов, КХЛ точно только НХЛ уступает. Да и то далеко не всегда. К примеру, Шипачеву и Яшкину, равно как многочисленным канадцам и американцам, шведам и финнам, чехам и словакам, за океаном никогда не насыплют столько твердой валюты, сколько у нас.

К слову, а кто решил в принципе, что мы выше швейцарцев? Россияне им даже в НХЛ уступают. Сколько у нас там капитанов? Правильно – один Овечкин. У сыроваров их вдвое больше! Йози – в «Нэшвилле» и Хишир – в «Нью-Джерси». А сколько российских защитников «Норрис Трофи» брали? Верно – откуда вы только все знаете: ни одного! Но кто этим призом владеет сейчас – Йози, кстати, MVP чемпионата мира-2013! Если считать от того года, швейцарцы дважды добирались до финала – столько же на этом отрезке, сколько и мы. Какие же крестоносцы – андердоги?!

Это маленькая Швейцария. Представляете, какой бы отлуп наши клубы получили в Лиге чемпионов от флагманов шведской и финской лиг, да и немецкой. Если ее представители только чудом от Никиты Гусева не выиграли Олимпиаду-2018 в Пхенчхане.

Как быть, если твоя команда, как финские ноунеймы на ЧМ-2019, изначально уступает оппонентам? Брать свое системной подготовкой и целенаправленной повседневной работой до самого финиша любого турнира. Иных вариантов нет. А чем мы занимались после бронзового ЧМ-2019 имени Василевского? А черт его знает! Мое скромное воображение не позволяет мне познать смысл вызова на каждый этап Евротура наполовину а то и более измененных составов.