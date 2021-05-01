Резюме Брагина: у нас ноль, у них – одна, потому проиграли. Тренер поплыл и не знает, что делать?

– Сегодня выглядели лучше по движению, лучше работали, – то есть, судя по словам тренера Валерия Брагина, Красная машина до кантона Берн все-таки доехала. – Были хорошие моменты, конечно, надо их реализовать. У нас ноль забитых, противник одну забросил – поэтому и проиграли. Проанализируем эти две игры очень тщательно, сейчас с ходу сложно сказать, кто порадовал, кто разочаровал. Те ребята, кто остался в Новогорске, имеют легкие повреждения, поэтому решили их поберечь. По Толчинскому мы говорили, что следим за ребятами. Дали ему отдохнуть после финала – и сейчас пригласили. Какие функции он будет выполнять в сборной? Такие же, как и в клубе.

Сегодня посмотрели Федотова, он провел хорошую игру. У нас сейчас есть три вратаря, а с Биляловым, который остался в Новогорске – вообще четыре. Посмотрим, как он себя чувствует, и примем решение.

Блестящий анализ второй кряду затрещины от европейской сборной, далекой от элиты: «У нас ноль забитых, противник одну забросил – поэтому проиграли». Мне почудилось или кто-то на полном серьезе полагает, что сборная России отправится на ЧМ-2021 в Ригу исключительно за золотом?!

А как понимать вот это: «Сейчас сложно сказать, кто порадовал, кто разочаровал»? В чем здесь проблема-то? Почитайте комментарии. Болельщики мгновенно во всем разобрались. Как может кто-то порадовать, если за 120 минут заброшена одна-единственная шайба?! Причем сделал это профессиональный тафгай. А как еще охарактеризовать Тимкина, если за прошлую регулярку в «Магнитке» он забил один гол, а за минувшую в СКА – аж в три раза больше! Зачем вообще 30-летнего форварда приглашали на Еврочеллендж? Неужели тренеры сборной всерьез рассчитывают на него в Риге?

Ну-ну, я помню, как Быков с Захаркиным носились на ЧМ-2011 в Словакии с Артюхиным. Чуть ли ни главным штыком в большинстве бугая определили. А что в итоге? Сразу после возвращения в Москву единогласная отставка золотого дуэта Квебека и Берна на исполкоме ФХР. Настолько глубоко было разочарование после тотальной безнадеги в Братиславе, а ранее в Ванкувере.

Кто порадовал, кто разочаровал… Да здесь впору говорить не о «кто», а что это было в принципе? Какие могут быть радости-разочарования, если игры нет абсолютно никакой?! Но на лед ведь выходили не завсегдатаи ночной лиги, а профессиональные спортсмены, получающие заоблачные гонорары. Генменеджер «Сибири» Кирилл Фастовский давеча нам популярно объяснил, за что бездари в КХЛ гребут миллионы долларов: