Помним наш камбэк в выставочном матче. Сборная России сразится с Белоруссией в четвертьфинале ЮЧМ

В преддверии чемпионата наши провели со сборной Белоруссии контрольный матч во Фриско и еле унесли ноги, отыграв отставание в две шайбы и вырвав победу только по буллитам (3:2Б).

Групповой турнир россияне завершили на втором месте, уступив первое финнам «благодаря» досадному поражению от финнов. После энергозатратной победы над американцами 7:6 в овертайме (камбэк с 1:5 не будет забыт!) подопечным Лещева попросту не хватило времени на восстановление. На все про все у них было 17 часов. Во многом поэтому в концовке третьего периода и не уберегли перевес 3:1, правда, в овертайме дважды выстояли в меньшинстве, но все-таки уступили в серии бросков (3:4Б).

Всю злость наши выместили на немцах и чехах, разгромив их 6:1 и 11:1 соответственно. Лидер атак россиян 16-летний Матвей Мичков к дублю с американцами приплюсовал покер и хет-трик. На его снайперском счету перед плей-офф 9 заброшенных шайб, и он повторил достижение Александра Овечкина, установленное на ЮЧМ-2003 в Ярославле. На очереди 11 голов Никиты Кучерова, забитых на ЮЧМ-2011 в Германии. На его 21 (11+10) результативный балл вряд ли кто-то замахнется.

Однако в решающих матчах личная статистика отходит на второй план. Важно не уронить планку, задранную в победных матчах. Мало кто ждет от белорусов сенсации, несмотря на их грозные спецбригады и чудо-форварда Данилу Климовича, наколотившего 6 шайб, причем все – в большинстве.

Ситуация для россиян несколько осложняется вынужденным переездом из Фриско, где играла наша группа, в Плано, где квартировали белорусы. Это произошло по прихоти американцев, которым по статусу надо оставаться на главной арене турнира, где пройдут полуфиналы, матч за бронзу и финал.