Мичков начинает, Мирошниченко снимает вопросы. Россия победила Белоруссию и вышла в полуфинал ЮЧМ

Переезд – сродни пожару. Заняв второе место в группе, сборной России пришлось перебраться на четвертьфинал из насиженного Фриско (здесь пройдут главные матчи турнира) в Плейно.

Тамошний каток вызывает недоуменную улыбку. Скамейки запасных, штрафные боксы, столик секретариата расположены на одной стороне площадки. Соперники могут спокойно перебраться со своей лавки на скамейку для оштрафованных. Трибуна – на другой стороне. Вся заполнена скаутами.

Белорусы к этой коробке привыкли, он в Плейно провели групповой турнир и заняли третье место.

Знатоки юниорских чемпионатов мира вспомнили, как два года назад в Швеции наши разгромили белорусов как раз в четвертьфинале 6:0, а потом дошли до золотого матча, в котором досадно уступили в овертайме хозяевам. Ныне даже серебро не станет желанным.

Уже на пятой минуте наступательный порыв «хозяев» льда сбил Матвей Мичков. Наша Легенда №17 соорудил гол из ничего. Получив шайбу за воротами соперников, примерился было к «лакроссу», но будучи атакованным поменял решение: улиткой оставил не у дел защитника, а потом решительно вырулил на пятачок и быстрыми руками отправил шайбу в дальний от голкипера угол. Волшебство и никакого мошенства! Мичков выбил «десятку» голов и на этом вряд ли остановится.