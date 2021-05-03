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Аргентина - Примера перерыв Эстудиантес 2 Платенсе 0 П1 1.01 Х 20.0 П2 29.0
Аргентина - Примера не начался Эстудиантес 0 Платенсе 0 П1 1.01 Х 20.0 П2 29.0
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Италия - Серия B 15:00 СПАЛ 0 Фрозиноне 0 П1 2.34 Х 3.10 П2 3.40
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Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Виртус Энтелла 0
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Мичков начинает, Мирошниченко снимает вопросы. Россия победила Белоруссию и вышла в полуфинал ЮЧМ
03 мая 23:48
автор: Владислав Домрачев

Мичков начинает, Мирошниченко снимает вопросы. Россия победила Белоруссию и вышла в полуфинал ЮЧМ

Наши юниоры прогнозируемо сломили сопротивление белорусов в четвертьфинале ЮЧМ в США – 5:2. Соперник россиян в полуфинале определится 4 мая.

Переезд – сродни пожару. Заняв второе место в группе, сборной России пришлось перебраться на четвертьфинал из насиженного Фриско (здесь пройдут главные матчи турнира) в Плейно.

Тамошний каток вызывает недоуменную улыбку. Скамейки запасных, штрафные боксы, столик секретариата расположены на одной стороне площадки. Соперники могут спокойно перебраться со своей лавки на скамейку для оштрафованных. Трибуна – на другой стороне. Вся заполнена скаутами.

Белорусы к этой коробке привыкли, он в Плейно провели групповой турнир и заняли третье место.

Знатоки юниорских чемпионатов мира вспомнили, как два года назад в Швеции наши разгромили белорусов как раз в четвертьфинале 6:0, а потом дошли до золотого матча, в котором досадно уступили в овертайме хозяевам. Ныне даже серебро не станет желанным.

Уже на пятой минуте наступательный порыв «хозяев» льда сбил Матвей Мичков. Наша Легенда №17 соорудил гол из ничего. Получив шайбу за воротами соперников, примерился было к «лакроссу», но будучи атакованным поменял решение: улиткой оставил не у дел защитника, а потом решительно вырулил на пятачок и быстрыми руками отправил шайбу в дальний от голкипера угол. Волшебство и никакого мошенства! Мичков выбил «десятку» голов и на этом вряд ли остановится.

До перерыва россияне успешно распорядились стандартом «5 на 3», наказав соперников за два глупейших удаления. Данила Юров щелкнул в одно касание не хуже главного снайпера плей-офф КХЛ Максима Шалунова.

А когда белорусы получили от защитника Артема Дуды шайбу из раздевалки, сомнений в нашей победе почти не осталось. Именно почти. Белорусы окончательно сбросили оковы робости и за две с копейками минуты дважды уязвили голкипера Сергея Иванова.

Спасибо Ивану Мирошниченко, а также всем, кто хлопотал о том, чтобы ему все-таки разрешили пересечь границу США и сыграть на ЮЧМ-2021. Капитан россиян на победной для нас юношеской Олимпиаде-2020 все сделал сам – бросил и полез в гущу соперников на добивание.

В заключительной трети наши отрепетировали игру в обороне и меньшинстве, почти в четыре раза уступив по броскам.

Итак, подопечные Альберта Лещева в полуфинале. Возвращаемся во Фриско и ждем соперника. Если обойдется без сенсаций, то встретимся с финнами. Это будет матч-реванш.

СТАТИСТИКА

Россия – Белоруссия – 5:2 (2:0, 1:2, 2:0). Плейно.
Голы: Мичков, Юров, Дуда, Мирошниченко, Гайдамак – Морозов, Николаеня

Вратари: Иванов – Чайка

Броски: 29 (9+15+4) – 32 (6+11+15)

Штраф: 8-6

источник: «Советский спорт»
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