Почему у Дяди Сэма и Батьки есть деньги на своих юношей, а мы миллиарды отдаем серым легионерам?

Что вас больше всего поразило в этом четвертьфинале? Помимо, разумеется, виртуозного соло на 5-й минуте Мичкова, когда лучший снайпер ЮЧМ-2021 открыл счет. Лично меня сразил наповал мат в два хода белорусов на 32-й минуте, когда сократили разрыв до минимума – 2:3. Защитник Аношко выиграл вбрасывание, прокинув шайбу себе на ход – и сразу перевел ее на дальний пятак нападающему Николаеня, а тот в касание вколотил снаряд в цель.

Фантастическое взаимопонимание, а точнее, домашняя заготовка. Но откуда она взялась? Почему у нас подобных тик-так-комбинаций прямо с точки не видно? Да потому что эти хлопцы в нынешнем сезоне уже под 50 матчей в одном составе репетируют двоечки, троечки, розыгрыш лишнего и так далее. Да-да, наши соседи скопировали систему юношеской сборной США, которые в свою очередь позаимствовали ее у Анатолия Тарасова. Аношко и Николаеня в составе сборной до 18 лет отыграли весь чемпионат Белоруссии в национальной экстралиге «Б». Против мужиков. 42 тура. 15 побед. 27 поражений. Шестое место в дивизионе и 14-е в общей таблице чемпионата Белоруссии – в экстралиге «А» играют восемь клубов.

Вот так, уважаемая ФХР. Даже у Батьки деньги нашлись, чтоб запустить юношескую сборную в национальную лигу. А мы обожглись на мельдониевом скандале команды Виталия Прохорова. Проверенный десятилетиями и разными поколениями, странами опыт тихо в России похоронили. Дмитрий Шульга, задрафтованный «Эдмонтоном» и начинавший у Виктора Тихонова в ЦСКА, привез в Техас 16 игроков команды, игравшей в экстралиге «Б». Отсюда и отменный розыгрыш большинства. Правда, главный забойщик Данила Климович выступает в третьем белорусском дивизионе за «Минских зубров». В этой лиге, к слову, участвует еще одна сборная – до 17 лет.

А вы думали, почему сябры феерят второй подряд ЮЧМ?! Если кто забыл, на предыдущем ЮЧМ в 2019 году в Швеции они на групповом этапе заняли второе место, пропустив только Канаду. Чехи и финны (!) были повержены – 4:3 в основное время. Швейцарии уступили в овертайме – 4:5. А вот Кленовым влетели 1:11 и в четвертьфинале нашим – 0:6. Однако финишировали в общей классификации пятыми аккурат после Канады. Тогда у белорусов был 17 представителей из постоянно действующих юношеских сборных: 15 игроков из команды до 18 лет, двое – до 17.

Ныне воины Шульги знатно рассчитались со швейцарцами – 7:1 и раскатали латвийцев – 6:2. С Канадой теперь 2:5, но с действующими чемпионами мира из Швеции – 1:5. В оправдание белорусов – это был стартовый матч турнира. А главное – они так нагрузили скандинавов, что те на следующий день продули канадцам – 1:12!