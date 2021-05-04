Почему у Дяди Сэма и Батьки есть деньги на своих юношей, а мы миллиарды отдаем серым легионерам?

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Аргентина - Примера не начался Эстудиантес 0 Платенсе 0
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НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Нью-Йорк Рейнд 0 Вашингтон Кэпи 0 П1 2.46 Х 3.80 П2 2.46
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Нью-Джерси Дэв 0 Бостон Брюинз 0 П1 4.00 Х 4.60 П2 1.70
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 6' Вашингтон Уиза 20 Индиана Пэйсер 16 П1 1.30 П2 3.50
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Монреаль Канад 0 Торонто Мэйпл 1 П1 4.90 Х 4.90 П2 1.50
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Коламбус Блю Д 0 Нэшвилл Предат 0 П1 3.60 Х 3.90 П2 1.87
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 7' Детройт Пистон 16 Орландо Мэджик 9 П1 1.50 П2 2.60
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Баффало Сэйбрз 0 Нью-Йорк Айлен 1 П1 4.50 Х 4.60 П2 1.64
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Оттава Сенатор 0 Виннипег Джетс 0 П1 2.90 Х 4.30 П2 2.00
НХЛ - регулярный чемпионат 1-й период Филадельфия Фл 1 Питтсбург Пинг 0 П1 3.10 Х 4.50 П2 1.97
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НБА - регулярный чемпионат 04:00 Чикаго Буллз 0 Филадельфия Си 0 П1 3.10 П2 1.40
НБА - регулярный чемпионат 04:00 Мемфис Гриззли 0 Нью-Йорк Никс 0 П1 1.62 П2 2.35
НХЛ - регулярный чемпионат 05:00 Аризона Койотс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.02 Х 4.20 П2 3.10
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НБА - регулярный чемпионат 05:00 Лос-Анджелес Л 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.55 П2 1.54
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Колорадо Эвела 0 П1 4.90 Х 4.80 П2 1.57
Италия - Серия B 15:00 Пескара 0 Реджана 0 П1 2.65 Х 3.40 П2 2.65
Италия - Серия B 15:00 Пиза 0 Венеция 0 П1 3.00 Х 3.00 П2 2.65
Италия - Серия B 15:00 Виченца 0 Брешия 0 П1 2.55 Х 3.20 П2 2.90
Италия - Серия B 15:00 Читтаделла 0 Виртус Энтелла 0
Италия - Серия B 15:00 Порденоне 0 Салернитана 0 П1 2.70 Х 2.90 П2 3.00
Италия - Серия B 15:00 Монца 0 Лечче 0 П1 2.46 Х 3.10 П2 3.10
Италия - Серия B 15:00 Реджина 0 Асколи 0 П1 2.22 Х 3.10 П2 3.60
Италия - Серия B 15:00 Эмполи 0 Козенца 0 П1 1.42 Х 4.40 П2 8.80
Италия - Серия B 15:00 Кьево 0 Кремонезе 0 П1 2.27 Х 3.30 П2 3.30
Почему у Дяди Сэма и Батьки есть деньги на своих юношей, а мы миллиарды отдаем серым легионерам?
04 мая 01:13
автор: Виталий Славин

Почему у Дяди Сэма и Батьки есть деньги на своих юношей, а мы миллиарды отдаем серым легионерам?

Увы, белорусы еще ментально не созрели, чтобы побеждать грандов. Все было в руках бульбашей, после того как 0:3 превратили в 2:3. Но они испугались одной только мысли обыграть Красную машину-джуниорс.

Что вас больше всего поразило в этом четвертьфинале? Помимо, разумеется, виртуозного соло на 5-й минуте Мичкова, когда лучший снайпер ЮЧМ-2021 открыл счет. Лично меня сразил наповал мат в два хода белорусов на 32-й минуте, когда сократили разрыв до минимума – 2:3. Защитник Аношко выиграл вбрасывание, прокинув шайбу себе на ход – и сразу перевел ее на дальний пятак нападающему Николаеня, а тот в касание вколотил снаряд в цель.

Фантастическое взаимопонимание, а точнее, домашняя заготовка. Но откуда она взялась? Почему у нас подобных тик-так-комбинаций прямо с точки не видно? Да потому что эти хлопцы в нынешнем сезоне уже под 50 матчей в одном составе репетируют двоечки, троечки, розыгрыш лишнего и так далее. Да-да, наши соседи скопировали систему юношеской сборной США, которые в свою очередь позаимствовали ее у Анатолия Тарасова. Аношко и Николаеня в составе сборной до 18 лет отыграли весь чемпионат Белоруссии в национальной экстралиге «Б». Против мужиков. 42 тура. 15 побед. 27 поражений. Шестое место в дивизионе и 14-е в общей таблице чемпионата Белоруссии – в экстралиге «А» играют восемь клубов.

Вот так, уважаемая ФХР. Даже у Батьки деньги нашлись, чтоб запустить юношескую сборную в национальную лигу. А мы обожглись на мельдониевом скандале команды Виталия Прохорова. Проверенный десятилетиями и разными поколениями, странами опыт тихо в России похоронили. Дмитрий Шульга, задрафтованный «Эдмонтоном» и начинавший у Виктора Тихонова в ЦСКА, привез в Техас 16 игроков команды, игравшей в экстралиге «Б». Отсюда и отменный розыгрыш большинства. Правда, главный забойщик Данила Климович выступает в третьем белорусском дивизионе за «Минских зубров». В этой лиге, к слову, участвует еще одна сборная – до 17 лет.

А вы думали, почему сябры феерят второй подряд ЮЧМ?! Если кто забыл, на предыдущем ЮЧМ в 2019 году в Швеции они на групповом этапе заняли второе место, пропустив только Канаду. Чехи и финны (!) были повержены – 4:3 в основное время. Швейцарии уступили в овертайме – 4:5. А вот Кленовым влетели 1:11 и в четвертьфинале нашим – 0:6. Однако финишировали в общей классификации пятыми аккурат после Канады. Тогда у белорусов был 17 представителей из постоянно действующих юношеских сборных: 15 игроков из команды до 18 лет, двое – до 17.

Ныне воины Шульги знатно рассчитались со швейцарцами – 7:1 и раскатали латвийцев – 6:2. С Канадой теперь 2:5, но с действующими чемпионами мира из Швеции – 1:5. В оправдание белорусов – это был стартовый матч турнира. А главное – они так нагрузили скандинавов, что те на следующий день продули канадцам – 1:12!

Вывод я делаю такой: белорусы идут по пути финского поколения 90-х годов, за которыми позже потянулись швейцарцы, с 2013 года дважды добравшиеся до финала ЧМ. По уровню игры они уже приблизились к корифеям. Осталось сломать менталитет: убедить себя, что можно побеждать Канаду и США, Швецию и Россию.

Наш четвертьфинал – идеальная иллюстрация к закомплексованности. Начали белорусы крайне робко, словно школяры с трясущимися руками явились на экзамен к маститому профессору. Когда при 0:3 поняли, что терять нечего, заиграли в свою силу – и сразу захватили инициативу! Две быстро отыгранные шайбы выглядели абсолютно логичными. Можно сказать, чудом нам удалось до перерыва удержать минимальное преимущество. Но стоило белорусам уйти в раздевалку и в спокойной обстановке осознать, что происходит – а появился реальный шанс побороться за полуфинал, как в мозгах 17-летних юношей мгновенно сработал ступор. Как же мы их можем обыграть? Там же будущие звезды НХЛ Мичков, Чибриков, Юров, Мирошниченко, Свечков… Не, нам это не под силу.

На третий период вышла уже совершенно другая команда. Квелая, разуверившаяся в собственных силах и согласная на минимальное поражение. Оттого бездарные две минуты в большинстве, когда на 42-й минуте удалили Мичкова. Оттого две детские ошибки в течение двух минут, увенчавшиеся голами Мирошниченко и Гайдамака. К 49-й минуте все было кончено - 5:2. Что возмущает больше всего: не возражал против поражения в три шайбы и тренер Шульга. Вы можете представить, чтобы в такой ситуации топ-сборные вроде США, Канады, Швеции не сняли вратаря? Нонсенс.

В этом вся разница. Сябры, братья, крушите свое провинциальное самоощущение маленьких людей! Чем вы хуже финнов? А швейцарцев с чехами и словаками вы уже задвинули.

Мне же, наивному мечтателю, остается в который раз тихо поинтересоваться у ФХР и КХЛ: почему в США и Белоруссии смогли изыскать деньги на постоянно действующие юношеские сборные, а у нас – никак? Хотя на сереньких легионеров находятся миллионы долларов, которые нигде в мире не дадут, кроме как в государственной Континентальной лиге. Говорят, «Автомобилист» положил 115 млн рублей за два сезона канадцу Кормье, отставленному за профнепригодностью из «Ак Барса». А сколько в следующем году увезут в свои благополучные северные страны иностранцы из Уфы? Под полмиллиарда республиканских рубликов?..

источник: «Советский спорт»
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