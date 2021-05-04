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Канадец, едва не убивший Панарина, отделался символическим штрафом
04 мая 19:37
автор: Степан Охотников
автор фото: НХЛ

Канадец, едва не убивший Панарина, отделался символическим штрафом

Как такое вообще возможно?

Напомню, что в матче «Вашингтона» с «Рейнджерс» силовой форвард «Кэпиталз» Том Уилсон сначала избил лежачего на льду Павла Бучневича, а потом едва не покалечил вступившегося за соотечественника и партнера по команде Артемия Панарина. Эпизод, когда огромный канадец, схватив звезду «рейнджеров» за волосы, бросает Панарина на лед выглядел страшно. Причем на этом Уилсон не остановился, а стал вновь избивать лежачего противника.

- Пересмотрите видео этого момента и оцените, насколько близка была НХЛ к смерти на льду, - написал в твиттере журналист New York Post Ларри Брукс. - Забаньте Уилсона до конца плей-офф, а в новом сезоне пусть подает апелляцию.

- Уилсон — психопат, дисквалифицируйте его до конца жизни, арестуйте его! - это крик души другого спортивного обозревателя - Кита Олберманна.

И вот подоспело решение департамента безопасности игроков НХЛ. В нем говорится, что избить лежачего можно всего... за $5000 долларов. О дисквалификации и речи не идет! При этом решение департамента касается исключительно Бучневича, о Панарине - ни слова. При этом уже известно, что Артемий из-за травмы пропустит остаток сезона. Как вам это нравится?

Ощущение, что департамент просто издевается над здравым смыслом, выдавая игрокам типа Уилсона индульгенцию. Ведь с зарплатой $5,166,666 за сезон канадец может в каждом матче избивать, таскать за волосы, унижать пару-тройку звезд соперников с некритическим ущербом для своего кармана. Не зря Уилсон ржал в голос в боксе для штрафников, когда его удалили. Догадывался, что ему ничего серьезного не угрожает. Жаль, что ушли в прошлое времена тафгаев, когда за такую выходку Уилсона отметелили бы так, чтобы он на всю жизнь потерял желание избивать тех, кто априори слабее.

Решение департамента безопасности вызывает вопросы еще и потому, что буквально два месяца назад за опасную игру против защитника «Бостона» Брэндона Карло Уилсон был дисквалифицирован на семь матчей. Тогда было принято во внимание, что это уже не первый проступок канадского силовика, что стало отягчающим обстоятельством. Уилсону наверняка припомнили, что три года назад за грязную игру против Оскара Сундквиста он на 20 матчей был отлучен от игры, что повлекло серьезные потери в доходах - без малого миллион долларов.

Почему теперь было принято такое решение, остается только догадываться.

источник: «Советский спорт»
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